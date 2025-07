¿Rappi con lluvia? Repartidores de apps se enfrentan a inundaciones o hasta perder la vida

Por ejemplo, en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 8 de abril, un repartidor de Rappi perdió su motocicleta tras ser arrastrada por la corriente en una calle inundada. El video se viralizó en redes, y posteriormente se dio a conocer que la empresa le donó una nueva motocicleta. Otro caso ocurrió en Saltillo, Coahuila, el 2 de julio, cuando se reportó que un repartidor por aplicación fue arrastrado por la corriente.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México, José Mario Esparza, junio de 2025 fue el mes más lluvioso en al menos 21 años. Pero la temporada de lluvias de este año aún no termina, se espera que, por lo menos en el Valle de México, este periodo se extienda hasta octubre o noviembre.

Cuando la lluvia no es intensa, dice Balderas, él y sus compañeros suelen detener su actividad por un momento; sin embargo, cuando la lluvia se extiende desde el amanecer hasta el anochecer, como sucedió en junio, pausar no es una alternativa, pues representa días completos de pérdida de ingresos.

Además del alza en la probabilidad de sufrir accidentes, la lluvia también puede dañar sus herramientas de trabajo, como los smartphones con los que se conectan a plataformas, oxidar cadenas de bicicleta o afectar el motor de su motocicleta. Si bien cada trabajador dado de alta en una aplicación cuenta con un seguro, éste es para incidentes con terceros, por lo que frente a las inundaciones están descubiertos.

“Como motociclistas, a veces nos toca cruzar las calles que se hacen ríos. Hace unos años me pasó que estaba entregando un paquete y justamente en la calle donde tenía que pasar estaba completamente colapsada. Esa motocicleta se me echó a perder. Hice el reporte a la app (DiDi) de que no podía pasar pero me terminaron descontando el pedido a mí”, recordó.

Para auxiliarse, los repartidores se organizan en grupos de WhatsApp, a través de los que piden ayuda en caso de algún incidente, reportan cierres o inundaciones.

“Nos organizamos para cuidarnos e informarnos. Si hay compañeros que se accidentan, pues avisan en el grupo y los que estamos cerca vamos a apoyar, desde moralmente hasta económicamente”, explicó.