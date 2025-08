El lanzamiento de Battlefield 6 se acerca: lo jugamos y estas son las cosas nuevas que trae

La tendencia de la personalización de la jugabilidad se popularizó gracias a títulos como Halo, que con su modo Forge hizo que millones de personas dedicaran horas frente a la pantalla para crear sus propios mapas y experimentarlos en batallas con sus amigos. Pero con el paso del tiempo, las opciones han crecido.

Grand Theft Auto Online basa mucho de su contenido en los mapas y opciones de juego personalizadas, llegando a ofrecer algo completamente diferente y alejado del título principal, como el modo de carreras, favorito entre los canales de streaming. También Fortnite tiene estas opciones que incluso han aprovechado varias marcas para hacer contenido publicitario.

Y podría seguir mencionando otros tantos títulos, como Minecraft o Little Big Planet, entre otros. Pero el juego que se ha convertido en el principal ejemplo de personalización de usuario es Roblox, con miles de mapas hechos desde cero por los jugadores con temáticas completamente diferentes entre sí. Hay de todo, desde terror, aventura, plataforma y es más, ¿hasta donde llega la creatividad? Pues incluso hay una cantina en la que los jugadores lo único que hacen es bailar.

Y si no les parece algo impresionante, ahí les van unos datos: Roblox tiene el récord de la mayor cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo, con 16.4 millones de usuarios y uno de sus mapas: “Brookhaven RP” ha sido visitado 37.2 billones de veces, lo que lo coloca como el mapa más popular de Roblox.

Fecha de lanzamiento de Battlefield 6

Así que podemos decir que Battlefield 6 no se equivoca al traer de regreso su modo Portal y darle al usuario todos el poder de creación y personalización y que podremos ver desde su lanzamiento el próximo 10 de octubre en Playstation 5, Xbox Series X/S y PC.

Battlefield 6: ahora hablemos del juego

El multijugador de Battlefield 6 es una experiencia bastante retadora pero entretenida. Los mapas y modos que pudimos probar demostraron el gran cariño y detalle con el que Battlefield Studios, conformado por Criterion, DICE, Motive, and Ripple Effect desarrollaron este título.

Puedo destacar un par de puntos a su favor: su calidad gráfica y el diseño sonoro. Mientras jugaba sentía que realmente tenía en las manos un juego de nueva generación, se ve espectacular. Y por otro lado, su diseño sonoro hace que hasta la partícula de polvo más pequeña se escuche, creando una experiencia inmersiva muy interesante, porque si a algo le pusieron atención los desarrolladores fue a la destrucción del entorno y están muy orgullosos de ello.

Me lo comentó el productor de Dice, Jeremy Chubb: “Amo la destrucción, fue muy divertido diseñarla y fue una locura hacer esas pruebas. Se convierte en una táctica inesperada que emerge en la experiencia de los mapas. No hay nada como hacer explotar una pared, es una experiencia muy buena”. Y es que ahora la destrucción que existe en el juego no solo funciona para la experiencia se sienta mucho más real e impresionante, sino que puedes utilizarla a tu favor, ya sea colocando un explosivo en el techo y hacer caer a tus enemigos desde el segundo piso, o romper una pared para sorprender al equipo contrario.

Entre las combinaciones de mapas, los modos de juego clásicos de la franquicia y el regreso de las clases, en las que puedes elegir cual es la labor que desempeñarás en el campo de batalla –entre soldado de asalto, soporte, ingeniero o reconocimiento– el multijugador de Battlefield 6 hace que el juego sea muy entretenido y se pueda jugar por horas, mientras que la experiencia se vuelve mucho mejor si tienes un equipo con el que puedas estar en canal de voz y gritarle al micrófono tus tácticas de batalla, pero eso sí, al principio es una cosa complicada, porque probablemente vas a dar un par de pasos y algún enemigo te sorprenderá por la espalda, pero todo es cosa de costumbre y ganar experiencia en el juego.

Si ustedes quieren probar esta experiencia multijugador, Battlefield 6 tendrá su beta abierta multijugador disponible para todos los fines de semana del 9 y 10 de agosto, y del 14 al 17 del mismo mes. Si les interesa, pruébenlo y decidan si este es el juego que necesitaban para cerrar el año.