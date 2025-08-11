Para la tanatóloga Jessica Díaz, la exposición constante a estas huellas digitales modifica los procesos emocionales.

“Ver fotos de cómo eras antes de ser mamá o papá puede generar un choque emocional. Por un lado, está la alegría por la llegada de un hijo, pero al mismo tiempo surge la conciencia de que ya no eres la misma persona. Esa comparación puede detonar nostalgia, tristeza o incluso confusión sobre la propia identidad”, explicó Díaz.

Hernández recordó uno de esos momentos. “Estaba acostada en mi cama amamantando, había dado a luz un mes atrás. Abrí Facebook y lo primero que vi fue una foto en la que aparecía en bikini. No me reconocí”, refirió.

De acuerdo con Díaz, el hecho de que el celular se haya convertido en una vía de recuerdo de lo que se creía olvidado, puede generar altibajos emocionales importantes si no se trabaja internamente. “No solo se trata de recordar, es cómo gestionamos las emociones que surgen de esos recuerdos”.

Jimena Mata enfrentó una separación amorosa luego de una infidelidad, y la tecnología no facilitó el proceso. “Los bloqueé a ambos de redes sociales, pero tenemos muchos amigos en común, así que inevitablemente me enteraba de cosas. El proceso de borrar las fotos también fue doloroso y llegué a pasar horas leyendo conversaciones del pasado”, relató.

Jennifer Lira Mandujano, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y especialista en psicología, apuntó en un artículo para la Gaceta UNAM que el uso excesivo de redes sociales representa una adicción conductual.

La exposición digital también tiene implicaciones en otros ámbitos, como el laboral. Alán Sánchez fue despedido bajo el argumento de recorte de personal, pero a través de redes sociales descubrió que su puesto fue asignado a un familiar del jefe.

“Me obsesioné con ver qué pasaba en el trabajo todo el tiempo. Preguntaba a mis excompañeros, veía todo lo que publicaban”, reconoció. Aunque Sánchez no recibió atención psicológica formal, asegura que su red de apoyo fue clave para procesar lo ocurrido.

