Ya podrás usar Gemini en tu TV: estas son las funciones y los modelos compatibles

Qué puede hacer Gemini dentro de Google TV

Google informó en un comunicado que presentó nuevas funciones de Gemini integradas en Google TV. El asistente permite explorar temas de interés mediante un marco visual que adapta las respuestas a cada consulta.

Estas búsquedas muestran información acompañada de imágenes, videos y actualizaciones deportivas en tiempo real. Para consultas más amplias, la función “Análisis a fondo” genera resúmenes narrados e interactivos pensados para un entorno familiar.

Además, la integración alcanza la biblioteca personal. Gemini permite buscar personas o momentos específicos dentro de Google Fotos desde el televisor y aplicar estilos artísticos mediante Photos Remix, además de transformar recuerdos en presentaciones con formato cinematográfico.

Cómo interactúa con fotos, videos y ajustes del televisor

El sistema incorpora herramientas como Nano Banana y Veo, que permiten reinventar fotografías personales o crear contenido original directamente desde el televisor, sin depender de otros dispositivos.

Dicha interacción con la configuración del equipo se simplifica mediante comandos de voz en lenguaje natural. Ajustes de imagen y sonido pueden realizarse con instrucciones como señalar que la pantalla se percibe oscura o que el diálogo no se escucha con claridad, sin abandonar el contenido en reproducción.

Ese enfoque elimina la necesidad de navegar por menús de configuración extensos y concentra las acciones en solicitudes directas al asistente, integradas en la experiencia de visualización.

En qué televisores funcionará primero

Funciones de Gemini llegarán primero a dispositivos seleccionados de TCL que cuenten con Google TV. Posteriormente, la disponibilidad se ampliará a otros dispositivos compatibles con este sistema en los meses siguientes.

La experiencia está optimizada para pantallas grandes y se aplicará de forma gradual según el modelo del televisor, el país y el idioma disponibles. No todos los equipos recibirán las funciones al mismo tiempo.

Google precisó que el despliegue dependerá de la compatibilidad técnica de cada dispositivo y de la región en la que se utilice.

Qué requisitos debe cumplir el televisor para usar Gemini

Para acceder a Gemini en Google TV, el dispositivo debe contar con Android TV OS 14 o superior. Además, se requiere completar un proceso de configuración inicial, disponer de una cuenta de Google activa y mantener conexión a internet.

La disponibilidad está limitada a países e idiomas seleccionados, por lo que algunas funciones pueden no activarse de inmediato en todos los mercados. La experiencia completa depende de cumplir con estos requisitos técnicos y de software.

Google señaló que la implementación se realizará de forma progresiva conforme se habiliten las condiciones necesarias en cada región y modelo compatible.