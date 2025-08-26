Publicidad

Tecnología

YouTube quiere ser la nueva cancha de la NFL

La empresa unirá a Skabeche y Robe Grill como creadores aliados en el Watch With, una transmisión paralela del partido de la NFL que se hará en São Paulo.
mar 26 agosto 2025 01:00 PM
youtube nfl robe grill skabeche
Contratar una suscripción de streaming de video es complicado si se toma en cuenta que en México dos de cada diez personas aún cuentan con un televisor análogo, según la ENDUTIH 2024. Y aún más en un entorno en donde adquirir un teléfono y una suscripción a una plataforma bajo demanda es casi un desafío.

La NFL no solo es el espectáculo deportivo más lucrativo de Estados Unidos, también es el campo de batalla de las plataformas digitales que buscan transformar la forma en que se consumen deportes en vivo.

Desde 2023, YouTube y YouTube TV son el hogar del NFL Sunday Ticket, una apuesta que traslada partidos dominicales fuera de mercado a una audiencia global. Pero ahora también apuesta por una nueva forma de ver contenido, a través de creadores, que en paralelo transmiten el juego y realizan actividades en vivo.

“Nos consolidamos como un espacio para deportes premium, trabajando con ligas como la NFL y los Juegos Olímpicos, y con creadores en mercados locales como México, donde el futbol es rey, pero donde hay un público creciente para el americano y otros deportes”, señaló en entrevista Angela Courtin, vicepresidenta de marketing, deportes y entretenimiento en YouTube.

De acuerdo con eMarketer, los anuncios en transmisiones deportivas vía streaming son 66% más efectivos que en televisión por cable o tv abierta.

Este diferencial explica la agresividad con la que YouTube invierte en derechos y producción, y también la resistencia de los broadcasters tradicionales a perder relevancia. Televisa y TV Azteca, por ejemplo, mantienen un rol central en México, pero el futuro del negocio publicitario ya no pasa solo por vender paquetes masivos de rating, sino por segmentar audiencias y capturar su atención con formatos interactivos.

La asociación entre YouTube y la NFL comenzó en 2015, cuando la liga lanzó su canal oficial en la plataforma. Hoy supera los 14 millones de suscriptores, y solo en 2024 los usuarios dedicaron más de 350 millones de horas a consumir contenido oficial.

En paralelo, la televisión conectada (CTV) se consolida como el dispositivo de mayor crecimiento para YouTube, tan sólo en Estados Unidos ya superó al smartphone, y en México más de 43 millones de personas vieron esta app en sus televisores en junio de 2023, esto de acuerdo con datos de la marca.

A diferencia de la TV, que ofrece narración centralizada y unidireccional, la plataforma apuesta por la posibilidad de que los fans no solo vean el partido, sino que se relacionen con contenido paralelo, desde reacciones hasta análisis en vivo. Esto abre la puerta a que creadores locales se conviertan en comentaristas alternativos.

El caso de Robe Grill, creador mexicano con más de cuatro millones de suscriptores, ilustra la apuesta. Tras participar en la iniciativa Watch With de YouTube y la NFL, ahora será parte de la transmisión del partido del 5 de septiembre que se llevará a cabo en São Paulo.

“YouTube nos ha permitido tener estos nuevos retos… tener la oportunidad de participar en este Watch With por segunda ocasión me emociona muchísimo. Para mí es un sueño, porque desde chiquito veía americano”, señaló Roberto Morales, creador del canal Robe Grill.

Más allá de lo personal, el influencer reconoce que debe hablar con otras audiencias y eso lo incentiva a tener un contenido diferenciado.

“Aprendimos que le estamos hablando a otra audiencia que sigue el futbol americano y que ve los partidos. Aprendimos cómo tropicalizar nuestro contenido o nuestra forma de transmitir”, apuntó a Expansión.

La tendencia es estructural. Según Nielsen, YouTube es en 2025 la plataforma número uno en tiempo de visualización de streaming en EU durante dos años consecutivos. El fenómeno también permea a México, donde el 75% de los encuestados afirma que la plataforma es la mejor manera de mantenerse al día sobre su deporte favorito.

Para los anunciantes, este cambio de hábito no solo implica un nuevo canal, sino una oportunidad para explotar la data de Google y dirigir campañas más precisas, con métricas en tiempo real imposibles en la televisión abierta.

“Queremos trabajar con creadores y con socios locales sin canibalizar el mercado, porque sabemos que existen Televisa, TV Azteca y otros jugadores. Lo que buscamos es complementar la experiencia y atraer audiencias con más interacción”, apuntó Courtin.

Con este tipo de colaboraciones se modifica la estrategia publicitaria. Mientras que la televisión tradicional vende audiencias masivas sin demasiada segmentación, de acuerdo con eMarketer, la plataforma ofrece a los anunciantes una combinación a escala global y microsegmentación, pes permite identificar a los “superfans” — por ejemplo un 59% de la Generación Z se autodefine así— y dirigirles mensajes personalizados.

En este ecosistema, un partido deja de ser un evento aislado para convertirse en un espacio donde las marcas pueden insertar mensajes a través de transmisiones principales, reacciones de youtubers o clips posteriores.

Las streaming en el deporte

El aterrizaje de las streaming en el negocio deportivo desafía directamente a la TV tradicional. En México, Televisa y TV Azteca aún concentran transmisiones de futbol y mantienen audiencias millonarias en eventos de la selección nacional. Pero el cambio de hábito es notorio, pues más del 55% del tiempo de visualización de streaming en televisores corresponde a contenido de 21 minutos o más que se consume fuera de TV tradicional.

“Creo que más adelante esto será algo más común, porque la gente quiere ver contenidos en vivo y al mismo tiempo sentir una conexión con quien lo transmite”, precisó el influencer Robe Grill.

El desafío de YouTube no es menor. Amazon tiene los derechos de Thursday Night Football, Apple transmite partidos de la MLS y Netflix ya experimenta con eventos deportivos en vivo. Todos entienden que el deporte es uno de los últimos reductos de la televisión lineal y, por lo mismo, el espacio más valioso para enganchar audiencias y vender publicidad.

YouTube, sin embargo, juega con ventajas competitivas en la escala de Google Ads, el control sobre los datos y la posibilidad de integrar creadores locales en mercados clave.

Lo que es una tendencia es que transformar la NFL en un laboratorio de monetización digital es una estrategia que se replica, pues lo que está en juego no es solo quién transmite los partidos, sino quién controla la publicidad más codiciada del planeta.

