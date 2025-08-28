El "derecho de piso" llega a los negocios digitales: el ransomware ya es un gasto fijo

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 la ubica como el tercer delito más frecuente contra compañías, solo detrás del robo y el fraude. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó en julio la Estrategia Nacional contra la Corrupción, con énfasis en unidades antiextorsión, protocolos de atención a víctimas y campañas de prevención —con 212 detenidos en 15 estados —, pero en el terreno digital la extorsión evoluciona más rápido.

De acuerdo con el Informe de Ransomware 2025 de Akamai Technologies, una firma de ciberseguridad global, la llamada extorsión cuádruple combina cifrado de sistemas, robo de datos, ataques DDoS y presión a terceros como clientes y socios, lo que convierte al ransomware en una crisis empresarial de múltiples frentes.

“Este enfoque multinivel puede interrumpir operaciones, dañar la reputación, detonar un mayor escrutinio regulatorio y forzar a las empresas a gestionar la crisis de manera reactiva”, advirtió Hugo Werner, vicepresidente regional de Akamai.

La innovación tecnológica también juega en contra, pues de acuerdo con Werner la inteligencia artificial generativa hace que estos ataques sean más escalables y sofisticados, amplificando la amenaza en múltiples industrias.

Los modelos de lenguaje permiten que incluso actores sin gran experiencia puedan ejecutar campañas de ransomware.

“Estas herramientas permiten que incluso individuos con conocimientos técnicos limitados puedan lanzar campañas. Los atacantes utilizan LLMs para escribir código de ransomware y perfeccionar sus estrategias de ingeniería social”, explicó Werner.