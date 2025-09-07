Elegir un par de audífonos ya no es una tarea sencilla. Cada vez hay más opciones en el mercado, pero en lo que va de este año, dos empresas ya lograron atraer la atención de los usuarios con sus productos que destacan en calidad de audio, pero también en cancelación activa de ruido. Esas marcas son Sony, con los WH-1000XM6 y Nothing, con los headphones (1). Pero, ¿cuál es la opción que más te conviene?
Sony, la calidad se actualiza
Los Sony WH-1000XM6 representan lo más avanzado en audífonos con cancelación activa de ruido (ANC). Eso lo logran a partir del nuevo procesador QN3 que controla 12 micrófonos para ofrecer una de las mejores cancelaciones de ruido, incluso en frecuencias medias-altas como eventos masivos o vuelos en avión.
De hecho, este procesador también es responsable de optimizar la batería, la cual dura alrededor de 30 horas con ANC activado. Son compatibles con Bluetooth 5.3, además de que permite conexión 3.5mm, algo que se valora bastante para audio sin pérdidas y también para conectarlos en entornos de viaje y ver contenido directamente del avión con el mejor audio posible.
Respecto al contenido multimedia, los WH-100XM6 incluyen funciones inteligentes como “Cinema Mode” (que ofrece audio espacial para películas), ecualizador de 10 bandas, 360 Reality Audio (audio espacial en música), y detección adaptativa del entorno, elementos que los hacen perfectos para consumir contenido multimedia, además de que a la hora de hacer llamadas, la voz se escucha clara.
En cuanto a comodidad también presentan mejoras, pues está versión es más cómoda respecto a la anterior, gracias a una diadema más ancha que no presiona una única zona continuamente, además de que tienen la capacidad de plegarse y hacerse más pequeños, así como un estuche con cierre magnético, que hace más sencilla la experiencia de uso.
Sin embargo, no todo es perfecto, pues también tienen algunos puntos flacos. El primero, dependiendo de las carteras es el precio, pues cuestan alrededor de 12,000 pesos (hay ofertas en las que bajan considerablemente el precio), además que su batería es menor si se compara con otros rivales (alerta de spoiler) que alcanzan unas 35 horas de autonomía con ANC.
A pesar de ello, ¿quién es el usuario ideal de los Sony WH-1000XM6? Las personas que acostumbran viajar en avión o trabajadores remotas a quienes les gusta estar en cafeterías y deben unirse a llamadas, o bien los amantes del cine y la música que buscan lo más refinado en cancelación de ruido y fidelidad sonora sin llegar a dispositivos con precios exorbitantes.
Nothing headphones (1), un nuevo jugador en el mercado
Los Nothing Headphone (1) son los primeros audífonos sobre la oreja (over-ear) de la marca británica. Como era de esperarse, los detalles de diseño transparentes son su principal distintivo. De hecho, la estética retro inspirada en cintas definitivamente no te hace pasar desapercibido. En el tiempo que los usé, me hicieron atraer varias miradas.
Pero el ser atractivos no es su único valor como producto, ya que también destacan por ser un dispositivo fácil de usar con controles que se diferencian a lo que hay en el mercad. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, debo mencionar que el material es plástico y se nota desde el primer contacto, el cual no es nada especial.
Ahora sí: sus controles. Este elemento definitivamente ayuda a que la primera mala experiencia se contrarreste, pues combina palancas, botones y ruedas para hacer la experiencia mucho más intuitiva y sencilla al vincular el dispositivo, al bajar el volumen, así como parar o cambiar de canción.
En la cuestión del sonido, Nothing tuvo el acierto de colaborar con la firma de audio KEF, la cual ayudó a generar un gadget sobresaliente, especialmente si tienes la paciencia de meterte a la app Nothing X y adaptar la calidad a tus estándares y tipo de música. No obstante, desde el inicio son bastante competentes para música pop y podcasts.
Su batería es otro elemento destacado, pues ofrecen hasta 80 horas de uso sin ANC, y hasta 35 horas con ANC activado, además de que incluyen carga rápida que brinda hasta 5 horas de reproducción por solo 5 minutos conectados.
Al comprarlos con el dispositivo de Sony, es claro que elementos como la cancelación activa de ruido es menos avanzada y eso se entiende, pues el precio es menor (alrededor de 6,000 pesos), pero algo que juega en su contra es la falta portabilidad y los materiales.
Además, se nota que Nothing eso nuevo en el mercado, ya que algunas características tecnológicas, como el seguimiento de audio respecto del movimiento del usuario aún es deficiente y para nada se siente natural. De hecho, es bastante incómoda y tuve que desactivar esa configuración para escuchar más tranquilo.
A pesar de ello, el usuario ideal son los personas creativas, diseñadores, estudiantes o jóvenes profesionales que valoran el diseño y la autonomía por encima de la máxima calidad técnica y de audio, es decir, son un gran dispositivo quienes quieren audífonos con estilo y resistencia.