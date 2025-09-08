Entre los Sony WH-1000XM6 y los Nothing Headphones (1) hay un ganador claro, pero depende de cómo uses tus audífonos

Sony, la calidad se actualiza

Los Sony WH-1000XM6 representan lo más avanzado en audífonos con cancelación activa de ruido (ANC). Eso lo logran a partir del nuevo procesador QN3 que controla 12 micrófonos para ofrecer una de las mejores cancelaciones de ruido, incluso en frecuencias medias-altas como eventos masivos o vuelos en avión.

De hecho, este procesador también es responsable de optimizar la batería, la cual dura alrededor de 30 horas con ANC activado. Son compatibles con Bluetooth 5.3, además de que permite conexión 3.5mm, algo que se valora bastante para audio sin pérdidas y también para conectarlos en entornos de viaje y ver contenido directamente del avión con el mejor audio posible.

Respecto al contenido multimedia, los WH-100XM6 incluyen funciones inteligentes como “Cinema Mode” (que ofrece audio espacial para películas), ecualizador de 10 bandas, 360 Reality Audio (audio espacial en música), y detección adaptativa del entorno, elementos que los hacen perfectos para consumir contenido multimedia, además de que a la hora de hacer llamadas, la voz se escucha clara.

En cuanto a comodidad también presentan mejoras, pues está versión es más cómoda respecto a la anterior, gracias a una diadema más ancha que no presiona una única zona continuamente, además de que tienen la capacidad de plegarse y hacerse más pequeños, así como un estuche con cierre magnético, que hace más sencilla la experiencia de uso.

Sin embargo, no todo es perfecto, pues también tienen algunos puntos flacos. El primero, dependiendo de las carteras es el precio, pues cuestan alrededor de 12,000 pesos (hay ofertas en las que bajan considerablemente el precio), además que su batería es menor si se compara con otros rivales (alerta de spoiler) que alcanzan unas 35 horas de autonomía con ANC.

A pesar de ello, ¿quién es el usuario ideal de los Sony WH-1000XM6? Las personas que acostumbran viajar en avión o trabajadores remotas a quienes les gusta estar en cafeterías y deben unirse a llamadas, o bien los amantes del cine y la música que buscan lo más refinado en cancelación de ruido y fidelidad sonora sin llegar a dispositivos con precios exorbitantes.

Nothing headphones (1), un nuevo jugador en el mercado

Los Nothing Headphone (1) son los primeros audífonos sobre la oreja (over-ear) de la marca británica. Como era de esperarse, los detalles de diseño transparentes son su principal distintivo. De hecho, la estética retro inspirada en cintas definitivamente no te hace pasar desapercibido. En el tiempo que los usé, me hicieron atraer varias miradas.

Pero el ser atractivos no es su único valor como producto, ya que también destacan por ser un dispositivo fácil de usar con controles que se diferencian a lo que hay en el mercad. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, debo mencionar que el material es plástico y se nota desde el primer contacto, el cual no es nada especial.

