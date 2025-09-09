Publicidad

Tecnología

Microsoft regresa a las oficinas a todos sus empleados

El gigante tecnológico confirmó que a partir de febrero de 2026 sus colaboradores deberán regresar a la oficina tres días por semana, de esta forma trabajarán mejor con IA.
mar 09 septiembre 2025 11:04 AM
El anuncio se suma a la tendencia de grandes tecnológicas que están endureciendo sus políticas de trabajo remoto.

Tras semanas de rumores, finalmente se confirmó que Microsoft exigirá a sus empleados volver a las oficinas por lo menos tres días a la semana. El anuncio llegó a los empleados de la compañía mediante un comunicado firmado por Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de personal, y posteriormente posteado en el blog oficial de la compañía.

La medida marca un cambio importante en la política de trabajo que la empresa había mantenido desde la pandemia.

En el mensaje, Coleman reconoció que la forma de trabajar “ha cambiado para siempre”, pero subrayó que los datos internos muestran que los equipos “prosperan cuando las personas trabajan juntas en persona con más frecuencia”, ya que esto genera “más energía, empoderamiento y mejores resultados”.

La ejecutiva justificó la decisión en un momento en que Microsoft apuesta fuerte por la inteligencia artificial.

“A medida que desarrollamos los productos de IA que definirán esta era, necesitamos la energía y el impulso que surge de personas inteligentes que trabajan juntas, resolviendo juntos problemas complejos”, escribió.

El regreso obligatorio será gradual comenzando por la sede central Puget Sound, en Redmond, Washington. El comunicado especifica que los empleados que vivan a menos de 80 kilómetros deberán acudir presencialmente tres veces por semana a partir de febrero de 2026. Posteriormente la política se extenderá al resto de Estados Unidos y el despliegue fuera del país comenzará a plantearse durante el siguiente año, con fechas por definir.

Los trabajadores recibirán comunicaciones personalizadas y podrán solicitar excepciones hasta el 19 de septiembre de 2025. Coleman aseguró que la medida “no se trata de reducir personal, sino de trabajar juntos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”.

El anuncio se suma a la tendencia de grandes tecnológicas que están endureciendo sus políticas de trabajo remoto. En los últimos dos años, empresas como Google y Amazon también establecieron esquemas híbridos obligatorios, en medio de debates sobre productividad, cultura laboral y retención de talento.

