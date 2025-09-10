Google elige a México como laboratorio de innovación con su teléfono Pixel

Dicha estrategia es significativa para la empresa, pues le permite explorar cómo se adoptan ciertas características del teléfono, especialmente en términos de Inteligencia Artificial, algo que posteriormente puede ser utilizado como aprendizaje para implementarse en otros mercados similares, como el latinoamericano, cuando sea necesario.

El entorno económico en México da confianza a Google

Los mexicanos cada vez gastan más en teléfonos celulares de gamas más altas y ese es otro de los indicadores por los cuales la empresa de Mountain View decidió incursionar en el mercado nacional.

De acuerdo con datos de The CIU, el segmento de los teléfonos con un costo superior a los 15,000 supera el 7.5% de participación de mercado en México, una cifra representativa si se tiene en cuenta que en 2022 el dato era de apenas el 0.7%.

En ese contexto, Google Pixel 10 llega a competir en una categoría, en donde ya están posicionadas marcas como Apple y Samsung, y en donde otras empresas chinas, como Xiaomi, Huawei, Oppo y vivo tienen cada vez más presencia.

Para Barkat, dicho entorno representa una oportunidad para la empresa, pues destaca que la marca Pixel está bien posicionada entre los usuarios, aun cuando no tenía presencia en el mercado, lo que les da confianza sobre su comportamiento en el país.

“Elegimos nuestros mercados con mucho cuidado”, comenta Barkat. “Pasamos mucho tiempo evaluando para asegurarnos de que los mercados a los que vamos estén bien alineados con lo que Pixel quiere ofrecer a esos usuarios”.

Durante mucho tiempo, los mexicanos habían pedido la presencia de Pixel en el país, y al respecto Barkat señala que esa decisión conlleva múltiples años de trabajo, en donde se aseguran de contar con la estructura de apoyo correcta, algo que va desde canales de distribución e incluso pasa por el tema del lenguaje para que todas las funciones del celular estén adaptadas al usuario del país.

En mayo pasado, la compañía dio a conocer el establecimiento de su Centro de Excelencia de Ingeniería en sus oficinas de Ciudad de México, sitio que es considerado un centro estratégico en donde tiene contratados a alrededor de 100 ingenieros de software locales de alto nivel.