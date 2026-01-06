Así es el plan de Samsung para transformar el hogar mexicano en el centro de su negocio de IA

Para comunicar esta idea, la empresa no solo tuvo un espacio paralelo a CES 2026 aparte del piso de exhibición, sino también trajo al país a un nuevo directivo, Shawn Lee, vicepresidente corporativo y presidente de Consumer Electronics Business en Samsung Electronics México, quien viene del mercado europeo con la misión de crecer la presencia de la marca en la región.

“No se trata solo de que funcione, es una IA con un enfoque humano, significativa”, explicó Lee.

En términos prácticos, esto se traduce en electrodomésticos, televisores y dispositivos conectados que aprenden del usuario para ofrecer conveniencia, eficiencia energética, mejoras en imagen y sonido, y recomendaciones personalizadas.

“La IA está bajo control del usuario, no es solo entretenimiento, es vivir de forma más conveniente”, señaló en entrevista el directivo.

Para Samsung, el valor de esta herramienta está en la adopción cotidiana, un punto clave para sostener un crecimiento en mercados donde la penetración de dispositivos inteligentes aún tiene margen de expansión, como es América Latina.

Uno de los pilares de esta estrategia es la seguridad, un factor cada vez más relevante conforme el hogar se vuelve un nodo de datos. Samsung insiste en que su propuesta de IA está respaldada por una arquitectura de protección integral.

“Contamos con el sistema Knox, lo que significa que no hay que preocuparse por riesgos de hackeo. Nuestro sistema de seguridad funciona tanto en el hardware como en el software”, precisó Lee.

Samsung apuesta por México

Desde la óptica regional, América Latina ocupa un lugar estratégico. Mientras Europa es descrita como un mercado maduro y saturado, de acuerdo con Lee, la región latinoamericana aparece como un territorio de expansión.

“México es el país más importante en el que estamos desarrollando el negocio”, subrayó Lee.