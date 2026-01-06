Publicidad

Tecnología

El negocio detrás del “AI Living” de Samsung y la oportunidad latinoamericana

Para la empresa surcoreana la región es una de las que más impulso genera en su ecosistema, por ello trae al país a un nuevo directivo.
mar 06 enero 2026 03:00 PM
Así es el plan de Samsung para transformar el hogar mexicano en el centro de su negocio de IA
La firma trae su concepto de IA a la región con un empuje especial en México. (Cortesía: Samsung)

Competir por retener la atención de los usuarios es una de las principales razones por las que las campañas de publicidad en digital han crecido en los últimos años. En el caso de los productos de tecnología hay marcas que tienen un buen reconocimiento de marca para ciertos productos, pero para crecer sus ecosistemas necesitan de una estrategia mucho más creativa.

Para Samsung, la inteligencia artificial dejó de ser un concepto futurista o un conjunto de funciones aisladas y su nueva narrativa se resume en una idea concreta: AI Living, una inteligencia que acompaña al usuario en la vida diaria, se adapta a sus hábitos y opera bajo su control.

Para comunicar esta idea, la empresa no solo tuvo un espacio paralelo a CES 2026 aparte del piso de exhibición, sino también trajo al país a un nuevo directivo, Shawn Lee, vicepresidente corporativo y presidente de Consumer Electronics Business en Samsung Electronics México, quien viene del mercado europeo con la misión de crecer la presencia de la marca en la región.

“No se trata solo de que funcione, es una IA con un enfoque humano, significativa”, explicó Lee.

En términos prácticos, esto se traduce en electrodomésticos, televisores y dispositivos conectados que aprenden del usuario para ofrecer conveniencia, eficiencia energética, mejoras en imagen y sonido, y recomendaciones personalizadas.

“La IA está bajo control del usuario, no es solo entretenimiento, es vivir de forma más conveniente”, señaló en entrevista el directivo.

Para Samsung, el valor de esta herramienta está en la adopción cotidiana, un punto clave para sostener un crecimiento en mercados donde la penetración de dispositivos inteligentes aún tiene margen de expansión, como es América Latina.

Uno de los pilares de esta estrategia es la seguridad, un factor cada vez más relevante conforme el hogar se vuelve un nodo de datos. Samsung insiste en que su propuesta de IA está respaldada por una arquitectura de protección integral.

“Contamos con el sistema Knox, lo que significa que no hay que preocuparse por riesgos de hackeo. Nuestro sistema de seguridad funciona tanto en el hardware como en el software”, precisó Lee.

Samsung apuesta por México

Desde la óptica regional, América Latina ocupa un lugar estratégico. Mientras Europa es descrita como un mercado maduro y saturado, de acuerdo con Lee, la región latinoamericana aparece como un territorio de expansión.

“México es el país más importante en el que estamos desarrollando el negocio”, subrayó Lee.

Un estudio regional de Boston Consulting Group encontró que alrededor del 80% de las empresas en Latinoamérica consideran la IA una prioridad estratégica para sus operaciones, lo que refleja una dinámica de adopción que también permeará hacia sectores de consumo tecnológico avanzada como hogares conectados.

En los próximos dos años, Samsung prevé que los hogares de la región adopten con mayor fuerza electrodomésticos inteligentes, televisores conectados y sistemas de control unificado. El concepto de un solo dispositivo capaz de gestionar todo el ecosistema doméstico es central.

Datos de Mordor Intelligence estiman que el mercado latinoamericano de hogares inteligentes alcanzó aproximadamente 3,440 millones de dólares en 2025 y crecerá un 11% hasta 2030, llegando a unos 5,800 millones de dólares.

La narrativa de la marca también se refleja en su estrategia de producto y lanzamiento. No todos los mercados recibirán las innovaciones al mismo tiempo, pero México figura entre las prioridades de los que tendrán a disposición algunos gadgets que la empresa presumió en el CES 2026.

“América Latina es una de las regiones clave”, señaló el ejecutivo, quien adelantó que los lanzamientos se desplegarán de forma gradual entre marzo y mayo de 2026, con un ojo puesto en el impacto comercial de eventos globales como el Mundial de futbol.

El deporte, de hecho, es un catalizador clave para el negocio de televisores. Samsung anticipa una renovación de pantallas impulsada por tamaños cada vez mayores y funciones de IA orientadas a la personalización.

“Por eso ahora nos enfocamos en pantallas de 98 pulgadas y el próximo año en 115 pulgadas”, explicó Lee. La IA permitirá ajustar automáticamente imagen y sonido según hábitos del usuario y tipo de contenido.

Tags

Samsung Electronics CES 2026 Inteligencia artificial

