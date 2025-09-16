Trump dice que EU ya tiene comprador para TikTok

Una acuerdo sobre la popular aplicación de redes sociales, que cuenta con 170 millones de usuarios estadounidenses, supone un gran avance en las conversaciones de meses de duración entre las dos mayores economías del mundo, que han tratado de desactivar una guerra comercial de gran alcance que ha inquietado a los mercados globales.

"Tenemos un acuerdo sobre TikTok (...) Tenemos un grupo de empresas muy grandes que quieren comprarla", dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca, sin dar más detalles. El anuncio se produce un día antes de la fecha límite del 17 de septiembre para vender o cerrar la aplicación de videos cortos.

Más tarde, la Casa Blanca, que se negó a proporcionar más detalles sobre el acuerdo con China, extendió ese plazo hasta el 16 de diciembre.

El retraso le dará a ByteDance otros 90 días para finalizar un acuerdo para transferir los activos estadounidenses de TikTok, lo que sugiere que queda mucho trabajo por hacer para cerrar la compleja transacción.

La entidad estadounidense tendrá un directorio dominado por estadounidenses, según el Wall Street Journal, con un miembro designado por el gobierno federal.

Cualquier acuerdo podría requerir la aprobación del Congreso, controlado por republicanos, que aprobó una ley en 2024 durante el gobierno de Joe Biden que exigía la desinversión por temor a que China pudiera acceder a datos de los usuarios estadounidenses de TikTok, lo que permitiría a Pekín espiar o llevar a cabo operaciones de influencia a través de la app.

Los aspectos básicos del nuevo acuerdo, también similar al de abril, incluyen que ByteDance mantendrá la mayor participación accionaria, con un 19.9%, justo por debajo del umbral del 20% establecido por la ley, según dos de las fuentes.