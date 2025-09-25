Publicidad

Tecnología

En la nueva batalla de smartphones la IA dominará la gama media

La GenIA ya no será un lujo tecnológico, sino un componente central de la telefonía móvil en la segunda mitad de la década.
jue 25 septiembre 2025 05:55 AM
Uno de cada tres smartphones integrará GenIA a finales de 2025.
Para finales de 2025, la integración de inteligencia artificial generativa (GenAI) en los teléfonos inteligentes dejará de ser una curiosidad de la gama alta para convertirse en un rasgo diferencial masivo. IDC calcula que más de 370 millones de smartphones con capacidades de GenIA se enviarán en 2025, lo que supone alrededor del 30% del mercado mundial ese año, es decir, uno de cada tres equipos vendidos. Además, la perspectiva es que esta cuota continúe subiendo hacia los siguientes años.

Samsung, uno de los líderes de mercado a nivel global, fue una de las primeras marcas en llevar funciones de IA al mercado de consumo, integrando capacidades de transcripción automática, traducción en tiempo real y edición de imágenes en sus modelos insignia. Su apuesta temprana le permitió posicionarse como referencia en la narrativa tecnológica.

Apple tardó más en adoptar esta tendencia. Pese a su historial de liderazgo en innovación, los iPhone incorporaron funciones de GenAI más tarde que sus competidores. Aun así, cuando lo hicieron, apostaron por sumarse a esta narrativa de transformación, con énfasis en generación de texto, edición de fotos y personalización de la interacción.

El salto decisivo hacia el mercado masivo proviene de dos factores: los fabricantes chinos (Xiaomi, Honor y Motorola, entre otros) incorporan funciones GenAI en modelos de precio medio y los proveedores de chips (Qualcomm, MediaTek, etc.) están empujando unidades de procesamiento neuronal (NPUs) y de software optimizadas para ejecutar inferencia local en teléfonos menos costosos.

Esa combinación reduce la barrera de costo y permite que las funciones que antes eran exclusivas de los buques insignia lleguen al segmento medio.

La consultora Canalys proyecta que para 2028, más del 50% de smartphones enviados a nivel mundial serán “AI-capable”, es decir, capaces de ejecutar funciones de GenAI. Además, advierte que estas capacidades dejarán de ser exclusivas de la gama alta y se convertirán en estándares de mercado, impulsadas por avances en chipsets y demanda del consumidor.

En el mercado mexicano, la gama media de smartphones se caracteriza por dispositivos cuyo precio oscila entre los 3,000 y 10,000 pesos. Estos equipos ofrecen un equilibrio entre el rendimiento y costo. Por otro lado, la gama alta incluye dispositivos cuyo precio supera los 10,000 pesos y puede alcanzar o rebasar los 50,000 en modelos premium.

En el terreno nacional, de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The CIU), siete de cada 10 smartphones en el país corresponden a la gama media, mientras que apenas 17.4% forman parte de la gama alta. Esto significa que la llegada de funciones generativas a dispositivos más accesibles puede tener un impacto masivo en la vida digital de millones de mexicanos.

El mismo organismo detectó que, aunque más de la mitad de los internautas mexicanos se dicen familiarizados con la inteligencia artificial, solo una quinta parte la utiliza de manera habitual. La integración de GenAI directamente en el teléfono puede ser la vía más efectiva para acelerar la adopción.

Las implicaciones para la experiencia del usuario

Esta dinámica responde a un cambio estratégico en el que ya no basta con ofrecer cámaras potentes o conectividad 5G, sino que se busca que el teléfono acompañe al usuario con herramientas de productividad y creatividad que antes eran exclusivas de apps externas.

Qualcomm subraya que hasta el 80% del procesamiento de IA en equipos móviles ocurrirá directamente en el dispositivo, lo que implica un cambio radical en la experiencia del usuario. Según la compañía, las mejoras en NPUs permiten que los modelos funcionen on-device, sin necesidad de enviar información constantemente a la nube.

Según IDC, la integración de GenAI en smartphones está comenzando a transformar la experiencia del usuario. En lugar de depender exclusivamente de aplicaciones externas, los sistemas operativos podrían asumir un papel más activo en tareas como resumir contenido, generar texto o sugerir acciones contextuales.

Esta evolución apunta hacia una interacción más fluida y personalizada, aunque aún está en desarrollo. IDC advierte que este cambio debe gestionarse con cuidado: una mala optimización de batería o un uso excesivo de memoria podría frenar la adopción.

También están en juego cuestiones de seguridad. Qualcomm insiste en que la ejecución local mejora la protección de datos, pero la arquitectura híbrida —donde parte de la tarea ocurre en la nube— todavía abre interrogantes sobre qué información se comparte y bajo qué reglas.

Canalys, por su parte, advierte que el entusiasmo inicial puede dar paso a un periodo de desilusión si las promesas no se cumplen con suficiente transparencia o fiabilidad.

