Xiaomi presiona a Apple con sus nuevos teléfonos 17 Pro y Pro Max

El módulo donde se ubican las cámaras es muy similar al del iPhone, pero tiene una diferencia sustancial, y es que incorpora una pantalla secundaria, llamada Magic Black Screen, que muestra notificaciones, la hora, accesos rápidos e incluso funciona como un visor para selfies con la cámara principal, la cual le da mayor calidad.

Hace unos días, cuando se dieron a conocer los diseños del teléfono, el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, aceptó que su estrategia premium comenzó hace cinco años, tiempo en que han aprendido de “nuestro mayor competidor, comparándonos con el iPhone. Apple sigue destacando. Pero confiamos plenamente en poder afrontar el reto con la misma generación de productos”.

Características del Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro y Pro Max incorporarán un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que son los chips más avanzados de Qualcomm hasta la fecha. En términos de pantalla tendrá tecnología OLED de 6.3 y 6.8 pulgadas, así como baterías de hasta 7,500 mAh.

Respecto a las cámaras, la empresa mantiene su colaboración con Leica en esta versión. Tiene un sistema trome con un sensor principal y un gran angular de 50 megapíxeles, mientras que el teleobjetivo con zoom óptico de 5x.

Su sistema operativo será el HyperOS 3.0, basado en Android 16, y también integrará todas las herramientas y funciones avanzadas de Inteligencia Artificial de Google, como Gemini, así como otras nativas de Xiaomi.

Su precio inicial de 630 dólares lo ubica como una opción más económica, pues está 100 dólares por debajo del iPhone. La venta iniciará en China el próximo 27 de septiembre, según detalles de la compañía.

Xiaomi busca ganar mercado a Apple

A nivel global, la pretensión de ganar mercado sobre Apple es compleja, pues en segmento premium, Xiaomi tiene una cuota de mercado de tan solo un dígito, según cifras de Counterpoint Research, mientras que Apple controla el 62% de las ventas mundiales.

No obstante, la empresa sabe que primero debe dominar localmente y en China es donde precisamente la competencia desfavorece a Apple, pues si bien hace unos año lideró la región, ahora la empresa únicamente posee el 10% del mercado, según datos de Omdia, que ubica como marcas más fuerte a Oppo, Huawei y Xiaomi.