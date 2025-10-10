La inteligencia artificial ya no es opción para las pymes: por qué no pueden seguir ignorándola

Esta aplicación es particularmente crucial, ya que el marketing y la investigación de mercado suelen ser los aspectos menos atendidos por los dueños de pymes, quienes están inmersos en la operación diaria. En este sentido, los modelos son capaces de organizar y analizar grandes cantidades de datos para disponer de un mercado potencial, ayudando incluso a negocios tan diversos como la venta de madera.

Otros sectores y aplicaciones clave donde la IA está generando un impacto incluyen organización y rendimiento, donde logran una mejor organización y un mayor rendimiento; automatización, facilitando la automatización a través de chatbots; logística, por medio de la optimización de rutas y la cadena de suministro; y comercio electrónico, vital para quienes buscan abrir nuevos canales de venta.

De acuerdo con datos de un reciente estudio de AWS México, en colaboración con la firma Strand Partners, el 64% de las pymes mexicanas ya han integrado soluciones de IA en sus operaciones, además de que en el último año la adopción creció 11 puntos porcentuales.

En ese reporte también se menciona que más de 2 millones de compañías, equivalentes al 38% del total de empresas mexicanas, usan IA, con 495,000 nuevos negocios incorporando la tecnología en el año reciente.

En cuanto al impacto en productividad e ingresos, el mismo estudio de AWS mostró que 83% de las empresas que usan IA reportan incrementos en ingreso de hasta 16% en promedio, mientras que un 88% percibió mejoras en productividad.

Un estudio de Microsoft México y KPMG, por otra parte, reveló que en 2023 el 57% de los participantes empresariales declararon usar IA, aunque solo el 28% invirtieron en ella. Pero para 2024, la intención de inversión subió a 73% entre pymes.

Barreras y el esfuerzo de la capacitación

A pesar de los beneficios, existen barreras significativas al implementar IA en pymes. La necesidad de educación es central; no se logran resultados "por arte de magia", sino a través de programas de colaboración y capacitación, refiere Girún y es contundente al agregar que las pymes “necesitan ser capacitadas en el entendimiento y uso de estas herramientas. Esto incluye enseñar a usar incluso herramientas sencillas como ChatGPT”.

Al respecto, el informe “Motivaciones y barreras de la IA en empresas latinoamericanas” de SAP mostró que 72% de los tomadores de decisión en empresas mexicanas creen que la IA tendrá un impacto transformador en sus industrias.Del mismo estudio, el 40% de las empresas mexicanas tienen una percepción positiva sobre la IA, mientras que como barreras se señalan falta de claridad en cómo integrar sistemáticamente (40%), falta de personal capacitado (27%), y preocupaciones éticas (24%).

Asimismo, un reporte de EY indicó que solo 33% de los directivos en México se sienten confiados en invertir en IA en 2024; alrededor de 43% de los ejecutivos dijeron que su principal obstáculo es no saber por dónde empezar o cómo diseñar una ruta estratégica de IA.

Para superar estos desafíos, la colaboración es fundamental, apunta Girún y resalta las alianzas entre el gobierno (como la Secretaría de Economía) y empresas privadas para hacer que la IA sea visible y fácil de utilizar para las pymes.

En este sentido, el modelo cuenta con un modelo, donde los comercios pueden ingresar solo algunos datos (ubicación, qué venden, a quién va dirigido y precios promedio) para que la herramienta disponga automáticamente un estudio de mercado y una estrategia de comunicación en menos de 48 horas.