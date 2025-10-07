IA en el corazón del sistema financiero pero, la decisión sigue siendo humana

Hoy no se trata solo de chatbots que resuelven dudas. Hablamos de sistemas que supervisan operaciones en tiempo real, automatizan tareas repetitivas y analizan patrones de comportamiento de pago. Lo verdaderamente innovador es que no interrumpen los procesos, los entienden, se adaptan, escalan y aprenden… todo, sin frenar la operación.

En otras palabras, la IA está en el corazón del sistema financiero, pero las decisiones todavía dependen de las personas.

Casos de uso, desafío de varias aristas

Muchos bancos ya la incorporan para que supervise y se encargue de tareas operativas y repetitivas, esto libera a los equipos para que se concentren en la toma de decisiones estratégicas, en la resolución de conflictos y en la atención personalizada, el usuario es el que gana.

De este cambio surgen nuevos roles: analistas de modelos, responsables de trazabilidad, gestores de implementación ética, perfiles híbridos que entienden de tecnología y operación. En instituciones como BBVA, Banco Azteca, HSBC o Scotiabank, los modelos de IA ya conviven con los equipos humanos. No los desplazan, los potencian.

Un área donde esto se vuelve especialmente visible es en la evaluación del riesgo crediticio. Algunas instituciones están probando modelos que no solo miran el historial financiero de las personas que solicitan financiamiento, también incorporan hábitos de consumo y puntualidad en el pago de servicios.

Esto, por un lado, reduce los fraudes y los intentos de suplantación de identidad. Pero, por otro, obliga a las instituciones a asumir la responsabilidad por los errores que puedan surgir. La IA aún necesita del criterio humano para tomar decisiones y comprender matices que ningún modelo, por más entrenado que esté, puede interpretar por completo.

Algunas entidades ya ofrecen alternativas de pago personalizadas en tiempo real, un tema que requiere trazabilidad. Si una IA sugiere una solución, necesitamos saber qué datos utilizó y bajo qué lógica. Detrás de cada decisión debe haber alguien con nombre, cargo y responsabilidad.

Regulación ¿pendiente?

No menos importante es el tema de la regulación que aún no reconoce explícitamente a los agentes autónomos como parte del ciclo de decisión. No hay lineamientos de trazabilidad, ni estándares sobre transparencia, ni criterios mínimos de implementación ética.

A eso se suma que las autorizaciones de uso de datos personales aún no contemplan el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Y el problema apenas empieza. ¿Quién resguarda esa información? ¿Qué ocurre si la IA alucina, sugiere productos de la competencia o emite recomendaciones equivocadas? El riesgo ya no es técnico, es reputacional. Y puede ser irreversible.

Mientras tanto, los “expertos” aparecen por todas partes, vendiendo soluciones sin entender el contexto ni dimensionar los riesgos. En estos casos, dejarse guiar por alguien que no domina el tema puede salir más caro que no adoptar la tecnología. Por eso, la capacitación interna no es opcional, es estratégica. Hay que entrenar modelos, sí, pero también personas capaces de interpretar resultados, detectar desviaciones y activar alertas antes de que el problema escale.

Digitalización no siempre es inclusión

No podemos dejar de lado que no todos pueden interactuar con estos sistemas. Hay millones de adultos mayores, habitantes de zonas rurales, personas con discapacidad o analfabetas digitales que se están quedando fuera. Y no por falta de interés, sino por barreras de acceso.

Aquí, el rol del gobierno es clave, pero no exclusivo. Las empresas, las instituciones financieras y la sociedad deben poner su “granito de arena” con campañas de alfabetización digital, concientización, protección de datos y acompañamiento. Digitalizar sin incluir no es transformación, es exclusión disfrazada.