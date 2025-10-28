Robinhood y otras empresas de finanzas usan IA y esto tiene un desafío inevitable: proteger información sensible

Manuel Purón, director de tecnología y arquitectura de Amazon Web Services, señaló que se escucha mucho sobre el uso de IA agentica pero poco sobre las aplicaciones reales de estas tecnologías, y por ello refirió algunas soluciones en torno a su uso en la industria financiera.

Por ejemplo, menciona las virtudes de esta herramienta para comunicar, pues al ser estructuras compuestas por múltiples “agentes” digitales con roles diferenciados está permitiendo a las firmas financieras delegar tareas complejas de análisis y comunicación a la IA.

“En el caso de Parameta, por ejemplo, su equipo de cumplimiento pasó de tardar hasta un mes en revisar normativas en forma manual a revisarlas en cuestión de minutos gracias a un sistema de IA generativa”, apuntó Purón.

La automatización de análisis y respuestas puede incrementar la productividad de los analistas financieros entre 40% y 60%, al reducir tareas repetitivas de investigación y liberar tiempo para actividades de asesoría estratégica y toma de decisiones. Además, la velocidad de respuesta mejora la satisfacción del cliente y acorta los ciclos de atención de días a horas, esto de acuerdo con el reporte de Paramenta al usar esta herramienta.

En el caso de la firma Athene, que ofrece servicios de retiro y reaseguros, ha incorporado modelos capaces de extraer información clave de documentos escaneados, identificar entidades y evaluar riesgos crediticios sin intervención humana. Este tipo de automatización no solo reduce los tiempos operativos que antes tomaban hasta 80 horas por proceso, sino que también mejora la precisión y la trazabilidad de los datos.

El uso de IA para procesamiento documental reduce el tiempo de validación de datos hasta en 90% y elimina errores humanos derivados de la captura manual. En áreas como underwriting o gestión de siniestros, el ahorro en horas-hombre se traduce en una mayor capacidad para manejar volúmenes crecientes de clientes sin aumentar personal, según un informe de IBM llamado AI-Powered Productivity: Finance.