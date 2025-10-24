OpenAI y el proyecto Mercury

Los analistas junior en banca de inversión tradicionalmente trabajan muchas horas realizando tareas de modelado, presentación y limpieza de datos. La iniciativa de OpenAI es que ahora parte de ese trabajo sea codificado en IA.

Para cumplir con su objetivo, la empresa fundada por Sam Altman ha contratado a más de un centenar de exbanqueros de inversión para entrenar a su IA. Su tarea consiste en crear modelos financieros reales, como los de adquisiciones aplicadas, fusiones o salidas a la bolsa, y convertirlos en ejemplos de aprendizaje para el sistema.

La finalidad es que la IA pueda generar en minutos lo que un analista tardaría horas o incluso días en construir.

Un reporte de la CNBC refirió que el proyecto Mercury podría representar una disrupción profunda en la estructura de empleo del sector financiero, de manera similar a lo que ocurrió con los programadores cuando la IA generativa comenzó a escribir y depurar código.

Durante los últimos años, OpenAI posiciona a sus modelos GPT como asistentes de productividad capaces de automatizar tareas complejas de programación.

Este panorama constantemente atrae una mirada crítica sobre las implicaciones que tendrá para el trabajo humano, aunque la industria insiste en que su finalidad es complementar y no sustituir.

