El futuro nos alcanzó: llega Neo, un robot humanoide que hace tareas domésticas y platica como Robotina

Neo está diseñado para limpiar la casa y organizar objetos, y su desarrollo se inspira en Robotina, el robot que hacía las labores de limpieza en la serie Los Supersónicos, mostrando cómo ideas de la ciencia ficción comienzan a materializarse en la vida real.

El responsable de producto y diseño de 1X, Dar Sleeper, presentó Neo en un video difundido en redes sociales, donde explicó que el robot puede realizar tareas como lavar ropa, pasar la aspiradora o acomodar objetos, y se controla mediante comandos de voz o una aplicación móvil. Según Sleeper, el objetivo de Neo es “devolverte tiempo para enfocarte en lo que realmente importa”.

Su cuerpo articulado puede levantar hasta 68 kilos y transportar casi 25, mientras se mueve de manera silenciosa y segura. Su diseño incluye un traje lavable y accesorios personalizables.

NEO The Home Robot

Order Today pic.twitter.com/fTQtCHB4UW — 1X (@1x_tech) October 28, 2025

¿Qué puede hacer Neo?

Realizar tareas domésticas como aspirar, ordenar y lavar ropa.

Abrir la puerta a invitados.

Regar plantas y atender a mascotas.

Transportar compras del auto a la casa.

Ejecutar tareas domésticas de forma autónoma cuando no estás en casa.

Recordar la ubicación de objetos y sugerir soluciones dentro del hogar.

Aprender nuevas tareas y mejorar su desempeño con el tiempo.

Comunicarse de manera natural y mantener interacciones sociales simples.

Programar tareas mediante comandos de voz o la aplicación móvil.

Contar con supervisión experta para corregir tareas que aún no domina.

¿Cuánto cuesta el robot y dónde comprarlo?

Por el momento, Neo solo se puede adquirir en la página web de 1X , en dos modalidades:

Suscripción mensual estándar: $499 dólares al mes, que incluye un paquete básico de productividad y entrega estándar.

Compra anticipada (Early Access): $20,000 dólares, con garantía de tres años, soporte premium y entrega prioritaria.

Se requiere un depósito reembolsable de $200 dólares, y las entregas en Estados Unidos comenzarán en 2026.

Estos precios muestran que la robótica doméstica avanzada sigue siendo un producto de alto costo, aunque la suscripción mensual ofrece una vía para experimentar con la tecnología sin comprometerse a la compra total.

Riesgos y consideraciones

Aunque el robot ofrece autonomía, la versión inicial requiere supervisión humana mediante realidad virtual, lo que implica riesgos de privacidad. Además, como cualquier dispositivo complejo, puede fallar, requerir mantenimiento y su efectividad puede verse limitada por la disposición del hogar o la complejidad de ciertas tareas. Su precio y el impacto que podría tener en el trabajo doméstico tradicional también son puntos de análisis.

Neo representa un avance tangible en robótica doméstica y plantea preguntas sobre cómo convivir con robots que interactúan con el espacio personal y privado de los usuarios. Su desarrollo muestra que la inteligencia artificial y la automatización doméstica avanzan rápidamente, aunque aún quedan desafíos técnicos, sociales y éticos por resolver.

1X planea lanzar Neo a otros mercados fuera de Estados Unidos a partir de 2027, con la promesa de actualizar continuamente su autonomía y capacidades.

En definitiva, Neo es un ejemplo de cómo la tecnología que antes solo existía en la imaginación empieza a integrarse en la vida diaria, ofreciendo nuevas posibilidades, pero también nuevos retos para usuarios, reguladores y la dinámica del hogar.