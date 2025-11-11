El gurú de la IA en Meta abandona la empresa y se lanza a su propio proyecto

¿Quién es y por qué es importante Yann LeCun?

El perfil de LeCun es uno de los más importantes dentro de Meta, ya que es considerado uno de los tres pioneros del deep learning, junto a Geoffrey Hinton y Yoshua Bengio, además de ser el encargado de desarrollar las redes neuronales convolucionales, la tecnología base de la visión por computadora.

Las investigaciones de LeCun se basan en el desarrollo de Modelos del Mundo, es decir, modelos inspirados en el aprendizaje de humanos y animales, además de liderar investigaciones en torno a cómo los sistemas de IA pueden anticipar situaciones reales a partir de representaciones abstractas complejas.

También ha sido uno de los críticos más relevantes de los grandes modelos de lenguajes (LLM, en inglés), pues desde su perspectiva no van a alcanzar la inteligencia humana debido a su falta de sentido común y de comprensión del mundo físico.

Cambios en el Laboratorio de SuperIA de Meta

La salida de LeCun llega un par de semanas después de que se diera a conocer el despido de unas 600 personas de la división, con la finalidad de reducir la sobrecarga organizativa, además de desarrollar productos de IA con mayor rapidez.

“Al reducir el tamaño de nuestro equipo, se requerirán menos conversaciones para tomar una decisión, y cada persona tendrá mayor capacidad de carga y mayor alcance e impacto”, dijo Alexandr Wang, director del laboratorio en el memorando a los empleados.

Precisamente Wang llegó a Meta como parte de la ola de contrataciones de investigadores de alto perfil que Mark Zuckerberg inició hace unos meses para construir un equipo de especialistas que le ayuden a alcanzar sus objetivos de SuperIA.

Como parte de su reestructuración hacia la SuperIA, Mark Zuckerberg creó un equipo con cuatro segmentos: Uno centrado en la investigación de IA, llamado FAIR; otro en superinteligencia dirigido por Wang; un tercero en desarrollo de productos; y el último enfocado en infraestructura, como centros de datos.

Asimismo, el empresario ha gastado miles de millones de dólares en bonos para reclutar a personal altamente calificado de otras compañías, como OpenAI, Google, Microsoft, Anthropic y Thinking Machine Labs, entre otras.