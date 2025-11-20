El gran freno para la nube no es la tecnología, sino la cultura laboral: así afecta el miedo a las empresas

Pero a pesar del entorno favorable, muchas compañías siguen detenidas en la frontera de la adopción final. “Estamos a un pasito de iniciar”, explica Cecilia Hermida, country manager de Mexico Spanish South America en Infor. “Las organizaciones ya investigaron, ya probaron pilotos, ya saben qué procesos quieren modernizar, pero no se animan a dar el salto”.

De acuerdo con el estudio Desafíos y tendencias de las empresas en Latinoamérica 2025, elaborado por EY, la nube está en la cuarta posición de prioridades tecnológicas para las empresas, dos lugares abajo respecto al reporte previo, no porque haya perdido relevancia, sino porque ya forma parte de la infraestructura mínima necesaria. Sin embargo esto no se traduce en adopción completa ni madura.

Aunque 82% de las empresas asegura que su éxito depende de la tecnología y 80% plantea aumentar su inversión digital más de 20% en los próximos años, la transición hacia modelos industriales basados en la nube avanza más lento de lo esperado, de acuerdo con Hermida.

Según el estudio Cloud en América Latina de NTT Data y MIT Technology Review, el 80% de las empresas de la región ya usa algún componente en la nube, pero aproximadamente 42% sigue en fases iniciales o exploración.

Miedo al cambio

Si bien la adopción es elevada, el reto para su consolidación es la cultura laboral. Desde la perspectiva de Hermida, hoy la infraestructura que existe es suficiente para atender al mercado, pero persiste una inercia que impide pasar de pilotos aislados a implementaciones reales.

Este temor surge del desconocimiento del funcionamiento de la nube o sus beneficios y se manifiesta en varias formas: miedo a ser reemplazado por la tecnología, particularmente en casos en los que la IA está involucrada, perder el control o abandonar sistemas conocidos.

En un esquema on-premise, por ejemplo, una empresa controla todo su servidor y solo actualiza cuando decide. En la nube, en cambio, las plataformas reciben actualizaciones automáticas.