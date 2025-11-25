HBO Max encontró una táctica para que los suscriptores no cancelen después de ver una serie: The Pitt es el ejemplo

“La facilidad con la que los suscriptores pueden entrar, ver algo y cancelar nos pone ante un problema estructural”, señaló Bloys en una entrevista en exclusiva con Expansión.

La flexibilidad que hizo crecer a la industria ahora se volvió su talón de Aquiles. La consultora, Nielsen destacó que desde agosto de este año, los estadounidenses tienen entre siete u ocho servicios, provocando que las plataformas compitan al mismo tiempo y sea más complejo retener e incrementar la cartera de clientes, cuyo efecto es replicado a nivel global.

Mientras que la consultora Statista destacó que a nivel global el promedio de adquisición de streaming bajó de 4.2 a 4.1 plataformas por hogar, marcando por primera vez desde la pandemia, la contracción del mercado de la industria del video bajo demanda.

Al cierre de 2024, Warner Bros. Discovery con más de 120 millones de suscriptores globales entre todas sus plataformas, en una industria donde los hogares estadounidenses empezaron a reducir el número de servicios contratados. En el más reciente trimestre de 2025, reportado en septiembre de este año, la plataforma reportó 128 millones de suscriptores globales.

“Uno de los beneficios del streaming es que puedes cancelar muy fácil; uno de los problemas del streaming es que puedes cancelar muy fácil”, reconoció el directivo.

La dinámica televisiva para retener en el streaming

Para responder a los desafíos que enfrenta la industria, HBO Max replanteó su estrategia de contenido. Tras décadas de liderar la conversación cultural con producciones de autor y temporadas cortas, el enfoque de la compañía es expandir sus formatos capaces de sostener “volumen, constancia y hábito de consumo”, de acuerdo con su directivo.

El directivo explicó que la estrategia implica retomar la lógica del ‘viejo calendario televisivo’, donde el espectador sabía cuándo regresaba su serie favorita. Ese hábito, que parecía desaparecer en la era del binge-watching, podría ser una de las pocas anclas estables en el océano del streaming actual. La idea es no renunciar a la calidad, sino de complementar con un tipo de producción más regular, más larga y más predecible.

