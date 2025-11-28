Pitz, la startup que pondrá un chalán de IA en los talleres mecánicos para revisar tu auto

Para su fundadora, Natalia Salcedo, los autos siempre fueron un símbolo familiar, la herramienta que les permitía viajar y con la que su padre sufría cada vez que se descomponía, por lo que parte de la inspiración para crear Pitz vino de este recuerdo de frustración y nostalgia.

La chispa final de inspiración llegó mientras veía un documental de Ayrton Senna, ya que el piloto brasileño, solo escuchando el motor, era capaz de describir fallas con una precisión quirúrgica. “Si Senna podía hacerlo en 1989, ¿cómo es que en la actualidad no existía una tecnología capaz de replicar ese oído?”, pensó Salcedo. La respuesta fue construirla. Así surgió Pitz, una plataforma que funciona únicamente con la voz del mecánico, como si Alexa y Shazam se hubieran casado y su hijo trabajara en un taller de autos.

“Había mucha tecnología para desarrollar coches, pero no para repararlos. Los talleres se quedaron atrás y entendí que si queríamos cambiar la industria, teníamos que empezar por el mecánico”, comenta Salcedo.

El funcionamiento es sencillo. Un mecánico recibe un Nissan Sentra 2013 que lanza humo negro por el escape. Explica el contexto a Pitz con audio e imágenes, el sistema cruza datos con bases de información y fallas recurrentes registradas por fabricantes y talleres, y brinda un diagnóstico. A partir de ahí, el flujo se administra solo, la cotización se genera automáticamente y es enviada al cliente; si este acepta, la plataforma organiza cada etapa de la reparación. Incluso sugiere mantenimientos futuros según kilometraje y uso.

La plataforma también integra facturación, historial de servicios, control de inventario y un marketplace con más de 1.2 millones de productos, lo que la convierte en un negocio redondo. Según datos de la empresa, los talleres que usan Pitz pueden recuperar hasta cinco horas semanales y aumentar un 30% sus ingresos mensuales.