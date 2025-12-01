Ni los CEO se salvan: la importancia de que conozcan lo básico de ciberseguridad para sus empresas

El IBM X-Force Threat Intelligence Index 2025 advierte que, a diferencia de años anteriores, los atacantes ya no dependen únicamente del ransomware; ahora se mueven con mayor sigilo, aprovechan el robo de identidades digitales, vulneran aplicaciones en la nube y utilizan la inteligencia artificial (IA) para acelerar cada fase del ataque.

A su vez, el último Global Threat Landscape Report de Fortinet muestra un incremento acelerado en la explotación de fallas, en el robo de credenciales y en intentos de intrusión automatizados que superan los 97,000 millones a escala global.

Para Martínez, la clave no está solo en entender las cifras, sino que la relevancia de este tema ayuda a proteger de manera más estratégica las empresas. “Estamos acostumbrados a pensar que un ataque va dirigido a una computadora, pero puede comenzar con una persona”, señaló Martínez.

Por eso, cuando él y su equipo capacitan a comités directivos, empiezan derribando la idea de que el problema vive dentro de los sistemas. Los CEOs deben mapear riesgos que incluyan procesos, conductas, terceros y decisiones estratégicas.

“Tienen que saber qué les preocupa realmente, ¿es la continuidad operativa?, ¿la reputación?, ¿el cumplimiento regulatorio?, ¿la relación con clientes? Ese ejercicio, que parece simple, permite ubicar dónde están las grietas que pueden explotarse” precisó el ejecutivo.

Tener un conocimiento previo ayuda a que en caso de una cibercrisis el liderazgo esté presente, tome decisiones rápidas, respalde a los equipos y comunique con precisión.

“Si la alta dirección se limita a presionar o exigir soluciones inmediatas, el caos se multiplica. Pero si acompaña, si autoriza recursos, si convoca expertos o incluso si releva al personal agotado, la contención avanza con mayor estabilidad”, comparte Martínez.

Además de la contención, existe otro tema que crece a causa del uso de Inteligencia Artificial por parte de los ciberdelincuentes y esto es el uso de deepfakes, es decir, videos y audios tan convincentes que directivos y empleados confían en ellos sin cuestionar. De hecho, ya existen casos en los que directivos se ven suplantados.

