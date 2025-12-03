Guía de cómo ver tu Spotify Wrapped 2025 y qué hacer si no te aparece: paso a paso para tenerlo

El Spotify Wrapped es uno de los momentos más esperados por los amantes de la música, y en 2025 finalmente llegó a todo el mundo. Los usuarios están ansiosos por mostrar cómo fue su año a través de sus canciones, artistas y géneros favoritos.
Sin embargo, algunas personas aún tienen dificultades para acceder a este resumen musical de la popular plataforma de streaming. Aquí te explicamos paso a paso cómo obtenerlo y presumir tu año musical en redes sociales.
¿Cómo ver Spotify Wrapped 2025?
Conocer tu Spotify Wrapped es muy sencillo. Solo sigue estos pasos en la aplicación de tu teléfono:
-Abre la aplicación de Spotify.
-En la parte superior, después de tu foto de perfil y la sección “Todo”, encontrarás la opción “Wrapped”.
-Haz clic en “Wrapped” y se abrirá una interfaz con tu resumen.
-Presiona “Tu Wrapped 2025” en la opción que dice “Vamos”.
-¡Listo! Comenzarás a ver tu resumen musical en formato de historias.
El Spotify Wrapped se ha convertido en mucho más que un simple resumen musical: es una forma divertida de contar nuestra historia del año a través de la música. Nos gusta presumirlo porque refleja nuestros gustos, revela nuestras obsesiones musicales y nos permite compararnos con amigos y seguidores.
Además, Wrapped genera un sentido de pertenencia: nos dice a qué “club” musical global pertenecemos, conecta con otros fans y nos hace sentir parte de una comunidad que vibra con los mismos artistas y géneros. En pocas palabras, compartir tu Wrapped es presumir tu identidad sonora y celebrar lo que la música significó en tu vida durante todo un año.