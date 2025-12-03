Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Paso a paso: cómo ver tu Spotify Wrapped 2025 y qué hacer si no te aparece

Compartir Wrapped permite mostrar la identidad musical, comparar gustos con amigos y sentirse parte de una comunidad global de fans.
mié 03 diciembre 2025 10:36 AM
Guía de cómo ver tu Spotify Wrapped 2025 y qué hacer si no te aparece: paso a paso para tenerlo
Spotify Wrapped 2025 ya está disponible globalmente, permitiendo a los usuarios mostrar su año musical. (Expansión/Google AI Studio)

El Spotify Wrapped es uno de los momentos más esperados por los amantes de la música, y en 2025 finalmente llegó a todo el mundo. Los usuarios están ansiosos por mostrar cómo fue su año a través de sus canciones, artistas y géneros favoritos.

Sin embargo, algunas personas aún tienen dificultades para acceder a este resumen musical de la popular plataforma de streaming. Aquí te explicamos paso a paso cómo obtenerlo y presumir tu año musical en redes sociales.

Publicidad

¿Cómo ver Spotify Wrapped 2025?

Conocer tu Spotify Wrapped es muy sencillo. Solo sigue estos pasos en la aplicación de tu teléfono:

-Abre la aplicación de Spotify.

-En la parte superior, después de tu foto de perfil y la sección “Todo”, encontrarás la opción “Wrapped”.

-Haz clic en “Wrapped” y se abrirá una interfaz con tu resumen.

-Presiona “Tu Wrapped 2025” en la opción que dice “Vamos”.

-¡Listo! Comenzarás a ver tu resumen musical en formato de historias.

Spotify Wrapped 2025
Para acceder a Wrapped, abre la app de Spotify, selecciona la opción “Wrapped” y presiona “Tu Wrapped 2025”. (Spotify)
Spotify Wrapped
Tecnología

Wrapped 2025, de Spotify, ya está aquí y estas son sus nuevas funciones

¿Qué incluye Wrapped 2025?

Al explorar tu Spotify Wrapped, podrás descubrir:

-Tus canciones más escuchadas del año.

-Tus artistas favoritos.

-Tu edad musical y cuánto tiempo pasaste escuchando música.

-El total de minutos que usaste Spotify durante 2025.

-Tus géneros favoritos.

-El club global al que perteneces según tu estilo musical.

Además, algunos usuarios recibirán un mensaje especial de uno de sus artistas más escuchados, agradeciendo por estar entre sus seguidores más fieles.

Spotify Wrapped 2025
El resumen incluye: canciones más escuchadas, artistas favoritos, edad musical, minutos totales de escucha y géneros preferidos. (Spotify)

¿Qué hacer si no puedes ver tu Spotify Wrapped?

No te desesperes. Si tienes cuenta de Spotify, deberías poder acceder a Wrapped, aunque a veces pueden presentarse problemas técnicos.

Lo más común es que tu aplicación esté desactualizada. Para solucionarlo:

-Actualiza la app de Spotify a la versión más reciente.

-Si usas Android, ve a Google Play.

-Si usas iPhone, ve a la App Store.

-Busca Spotify y descarga la última actualización.

Con este sencillo paso, lo más probable es que puedas acceder finalmente a tu resumen musical del año y compartirlo con tus amigos.

Youtube lanza su propio Wrapped para competir contra Spotify: así puedes ver tu Recap 2025
Tecnología

YouTube lanza su Wrapped para fidelizar más usuarios

¿Por qué nos gusta presumir nuestro Wrapped?

El Spotify Wrapped se ha convertido en mucho más que un simple resumen musical: es una forma divertida de contar nuestra historia del año a través de la música. Nos gusta presumirlo porque refleja nuestros gustos, revela nuestras obsesiones musicales y nos permite compararnos con amigos y seguidores.

Además, Wrapped genera un sentido de pertenencia: nos dice a qué “club” musical global pertenecemos, conecta con otros fans y nos hace sentir parte de una comunidad que vibra con los mismos artistas y géneros. En pocas palabras, compartir tu Wrapped es presumir tu identidad sonora y celebrar lo que la música significó en tu vida durante todo un año.

Apple Replay 2025: los géneros musicales y los artistas que dominaron el año
Tecnología

Apple Replay 2025: crece la reproducción de R&B y K-Pop

Publicidad

Tags

Spotify Cultura pop

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad