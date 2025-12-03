Guía de cómo ver tu Spotify Wrapped 2025 y qué hacer si no te aparece: paso a paso para tenerlo

¿Cómo ver Spotify Wrapped 2025?

Conocer tu Spotify Wrapped es muy sencillo. Solo sigue estos pasos en la aplicación de tu teléfono:

-Abre la aplicación de Spotify.

-En la parte superior, después de tu foto de perfil y la sección “Todo”, encontrarás la opción “Wrapped”.

-Haz clic en “Wrapped” y se abrirá una interfaz con tu resumen.

-Presiona “Tu Wrapped 2025” en la opción que dice “Vamos”.

-¡Listo! Comenzarás a ver tu resumen musical en formato de historias.

¿Qué incluye Wrapped 2025?

Al explorar tu Spotify Wrapped, podrás descubrir:

-Tus canciones más escuchadas del año.

-Tus artistas favoritos.

-Tu edad musical y cuánto tiempo pasaste escuchando música.

-El total de minutos que usaste Spotify durante 2025.

-Tus géneros favoritos.

-El club global al que perteneces según tu estilo musical.

Además, algunos usuarios recibirán un mensaje especial de uno de sus artistas más escuchados, agradeciendo por estar entre sus seguidores más fieles.

¿Qué hacer si no puedes ver tu Spotify Wrapped?

No te desesperes. Si tienes cuenta de Spotify, deberías poder acceder a Wrapped, aunque a veces pueden presentarse problemas técnicos.

Lo más común es que tu aplicación esté desactualizada. Para solucionarlo:

-Actualiza la app de Spotify a la versión más reciente.

-Si usas Android, ve a Google Play.

-Si usas iPhone, ve a la App Store.

-Busca Spotify y descarga la última actualización.

Con este sencillo paso, lo más probable es que puedas acceder finalmente a tu resumen musical del año y compartirlo con tus amigos.

¿Por qué nos gusta presumir nuestro Wrapped?

El Spotify Wrapped se ha convertido en mucho más que un simple resumen musical: es una forma divertida de contar nuestra historia del año a través de la música. Nos gusta presumirlo porque refleja nuestros gustos, revela nuestras obsesiones musicales y nos permite compararnos con amigos y seguidores.

Además, Wrapped genera un sentido de pertenencia: nos dice a qué “club” musical global pertenecemos, conecta con otros fans y nos hace sentir parte de una comunidad que vibra con los mismos artistas y géneros. En pocas palabras, compartir tu Wrapped es presumir tu identidad sonora y celebrar lo que la música significó en tu vida durante todo un año.