¿Cuándo estará disponible Wrapped 2025?

La experiencia Wrapped 2025 ya está disponible para todos los usuarios de la plataforma a nivel mundial. Sólo necesitas entrar a tu aplicación y aparecerá el Wrapped de forma automática. En caso de que no la encuentres, puedes escribir spotify:datastories:wrapped en el buscador de la app para obtenerlo.

Wrapped 2025 incluye nuevas funciones

Además de los recuentos ya conocidos por todos los usuarios, como el álbum o la canción más escuchada, o la cantidad de minutos que la persona pasó dentro de la plataforma escuchando música, este año se integraron nuevas funciones más interactivas.

Edad Sonora: se trata de un bloque en donde el usuario recibirá una edad con base en una fórmula que se obtiene a partir del año de lanzamiento de los discos más escuchados por la persona, así el público promedio que oye a ese tipo de música.

Para la información de la canción más escuchada, Spotify tendrá cuestionarios interactivos para jugar a saber cuál fue tu canción favorita en el año, además de una presentación donde se mostrará el comportamiento de tu artista más popular a lo largo de los meses hasta convertirse en el más escuchado de 2025.

Si bien Wrapped es considerada una experiencia individual que se comparte en redes sociales, este año Spotify lanzará dos funciones que apelan a la comunidad. Una es Clubs Wrapped, que se basa en determinar qué tipo de usuario eres con base en tus gustos e incluirte con un rol específico dentro de uno de los seis equipos que habrá a nivel mundial.

La otra función es Wrapped Party, una dinámica dentro de la plataforma en donde te puedes juntar con amigos para compartir sus resultados anuales. En esta opción también habrá concursos entre los usuarios para determinar, por citar un caso, quién fue la persona que más música escuchó.

Los tops globales de Spotify

Este año, las listas de las canciones, álbumes, artistas y creadores más escuchados a nivel mundial son las siguientes:

Top 2025 en Spotify

Podcast - The Joe Rogan Experience

Audiolibro - Fourth Wings, Rebecca Yarros

Álbum - DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny

Canción - Die with a smile, Lady Gaga & Bruno Mars

Artista - Bad Bunny