Vivo X300 Pro quiere ser tu smartphone y cámara profesional al mismo tiempo: estas son sus características

Otra tendencia fuerte se encuentra en la demanda de estabilización óptica. Más de la mitad de los consumidores la consideran un requisito al elegir un nuevo teléfono. La consultora IDC afirma que la búsqueda de experiencias de fotografía premium crece de forma constante dentro del segmento de gama alta y que la decisión de compra se relaciona cada vez más con características de captura en movimiento, rendimiento en zoom y capacidad de video.

De hecho, vivo no es la única empresa que se encuentra al tanto de esta tendencia, pues el mercado registra un aumento de marcas que buscan competir en fotografía móvil avanzada, como Oppo, que presentó el Find X9 con un enfoque similar y refuerza una competencia que obliga a diferenciarse por calidad óptica y no solo por software.

El X300 Pro, señala Ávalos, apunta a quienes desean capturar mejor lo que viven en viajes, conciertos, naturaleza, deporte y vida diaria sin cargar equipo pesado, y sostiene que un teléfono con alcance óptico real se convierte en una herramienta con un valor diferente dentro del país y que esa diferencia influye en la decisión de compra de quienes buscan calidad sin accesorios profesionales.

De cara al Mundial de 2026, el teléfono toma relevancia porque introduce funciones creadas para permitir imágenes a larga distancia. La marca busca atender a quienes desean registrar momentos desde las gradas sin perder detalle. Ávalos explica que aunque el equipo no nació como un producto específico para el torneo, “es innegable que un evento de esa magnitud impulsa una necesidad enorme de contenido y de buena calidad, pues el kit ofrece lo que un aficionado quiere en un estadio. Alcance real y nitidez desde las gradas, algo que típicamente exigiría un lente profesional”.

El zoom y la IA en los teléfonos inteligentes

Cuando se habla de zoom móvil, muchas empresas dependen de la inteligencia artificial. La postura de vivo se apoya en una idea distinta, pues afirma que la IA funciona como un apoyo que mejora la óptica sin reemplazarla.

Ávalos indica que la IA estabiliza, reduce ruido, mejora el seguimiento de sujetos y optimiza detalles en poca luz. “Pero es importante aclarar que la base de la imagen sigue siendo 100% óptica”, afirma y agrega que la IA no crea información, el lente amplía la distancia focal real y produce un nivel de nitidez que el software no consigue por sí solo.

Aquí entra el valor del kit creado junto con ZEISS. Se trata de un lente telefoto 2.35x que funciona como un módulo con controles físicos para foto y video (como palanca de zoom, dial de control y una batería de 2,300 mAh) que se acopla al dispositivo, reduce la aberración cromática y mejora la resolución final..

La arquitectura de telefoto usa el sensor Ultra Sensing HPB y la cámara ZEISS APO de 200 megapíxeles y se complementa con funciones de producción de contenido, como grabación en 4K, capacidad de congelar momentos en movimiento mientras el usuario graba y Dual View Stage Video, para capturar al mismo tiempo el escenario y al usuario.

Este dispositivo ya está disponible en México. Su precio de lanzamiento es de 24,999 pesos, mientras que el kit de fotografía cuesta 6,999 pesos. Además, cuenta con la cobertura v.safe, un servicio que ofrece protección contra robo y daño material y busca dar mayor seguridad a los usuarios en su uso cotidiano.