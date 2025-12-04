Adiós a la tarjeta SIM: por qué la eSIM avanza y millones de dispositivos quedarán rezagados

“Lo que comenzó como una alternativa para viajeros frecuentes se ha convertido ya en un nuevo estándar de conectividad”, afirma Carlos Alberto Torres, director de marketing de crecimiento en Airalo, empresa dedicada a la venta de eSIM para viajeros. De acuerdo con el directivo, el cambio responde a mejoras técnicas como a la demanda de conectividad inmediata.

La transición llega de la mano de un ecosistema que apuesta por dispositivos cada vez más portables, ligeros y seguros. De acuerdo con datos de Statista, el mercado global de eSIM generó 4,700 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado alcance los 16,300 millones de dólares estadounidenses en ingresos para 2027.

Estados Unidos ya vive en modo eSIM, y México comienza la adopción

La explosión de disponibilidad llegó en 2023. Ese año, el número de dispositivos compatibles alcanzó los 231 modelos, un incremento de 45% frente a 2022, de acuerdo con Statista.

Estados Unidos se considera un mercado líder en la adopción de eSIM, con una amplia base instalada de dispositivos conectados. El cambio comenzó de la mano de Apple, el principal proveedor de smartphones del país, que convirtió el iPhone 14 en un dispositivo exclusivamente para SIM integrada en un mercado local desde 2022, una decisión que aceleró la adopción entre operadores y consumidores.

Las previsiones apuntan a que, para 2030, el 98% de las conexiones móviles en Norteamérica utilizará esta tecnología y si bien México no marcha al ritmo de Estados Unidos, muestra una adopción acelerada.

Un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) indica que, al cierre de 2024, de las 151.8 millones de líneas móviles, 9.5 millones ya funcionan con eSIM, equivalente al 7.3% del total.

“En Latinoamérica, México y Brasil están a la cabeza. Hemos visto una adopción muy fuerte entre viajeros que buscan conectividad inmediata cuando llegan a Europa o Asia”, señala Torres. La tendencia, sin embargo, ya no es exclusiva del turismo, pues la llegada de dispositivos eSIM-only y la oferta de operadores mexicanos aceleran la migración hacia un uso cotidiano.