Revista Digital
Tecnología

Tu próximo teléfono ya no tendrá ranura SIM

La transición hacia la eSIM se acelera a nivel global y México no es la excepción, ya que más dispositivos abandonan la ranura física y los operadores amplían su oferta.
jue 04 diciembre 2025 05:55 AM
Adiós a la tarjeta SIM: por qué la eSIM avanza y millones de dispositivos quedarán rezagados
Las previsiones apuntan a que, para 2030, el 98% de las conexiones móviles en Norteamérica utilizará esta tecnología. (Debalina Ghosh/Getty Images)

La industria móvil se encuentra en medio de una de sus transformaciones más profundas desde la llegada de los smartphones y así como desaparecieron los teclados físicos, los puertos de audio o las baterías removibles, ahora es turno de que la ranura para la tarjeta SIM quede atrás.

Los principales fabricantes, encabezados por Apple, Samsung y Google, avanzan hacia un futuro en que los teléfonos ya no dependerán de una pieza de plástico para conectarse a una red móvil, sino de un componente integrado que se activa digitalmente: la eSIM.

También conocida como SIM integrada, funciona como una tarjeta SIM digital instalada directamente en el dispositivo. A diferencia de la SIM física, no necesita extraerse ni reemplazarse para cambiar de operador. Solo es necesario descargar un perfil mediante un QR o un enlace del proveedor elegido.

“Lo que comenzó como una alternativa para viajeros frecuentes se ha convertido ya en un nuevo estándar de conectividad”, afirma Carlos Alberto Torres, director de marketing de crecimiento en Airalo, empresa dedicada a la venta de eSIM para viajeros. De acuerdo con el directivo, el cambio responde a mejoras técnicas como a la demanda de conectividad inmediata.

La transición llega de la mano de un ecosistema que apuesta por dispositivos cada vez más portables, ligeros y seguros. De acuerdo con datos de Statista, el mercado global de eSIM generó 4,700 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado alcance los 16,300 millones de dólares estadounidenses en ingresos para 2027.

Estados Unidos ya vive en modo eSIM, y México comienza la adopción

La explosión de disponibilidad llegó en 2023. Ese año, el número de dispositivos compatibles alcanzó los 231 modelos, un incremento de 45% frente a 2022, de acuerdo con Statista.

Estados Unidos se considera un mercado líder en la adopción de eSIM, con una amplia base instalada de dispositivos conectados. El cambio comenzó de la mano de Apple, el principal proveedor de smartphones del país, que convirtió el iPhone 14 en un dispositivo exclusivamente para SIM integrada en un mercado local desde 2022, una decisión que aceleró la adopción entre operadores y consumidores.

Las previsiones apuntan a que, para 2030, el 98% de las conexiones móviles en Norteamérica utilizará esta tecnología y si bien México no marcha al ritmo de Estados Unidos, muestra una adopción acelerada.

Un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) indica que, al cierre de 2024, de las 151.8 millones de líneas móviles, 9.5 millones ya funcionan con eSIM, equivalente al 7.3% del total.

“En Latinoamérica, México y Brasil están a la cabeza. Hemos visto una adopción muy fuerte entre viajeros que buscan conectividad inmediata cuando llegan a Europa o Asia”, señala Torres. La tendencia, sin embargo, ya no es exclusiva del turismo, pues la llegada de dispositivos eSIM-only y la oferta de operadores mexicanos aceleran la migración hacia un uso cotidiano.

Un ejemplo emblemático y reciente de cómo la eSIM ya toma protagonismo es el iPhone Air. Este modelo fue diseñado sin ranura para tarjeta SIM. En mercados como México, su lanzamiento marca un cambio simbólico que deja atrás la dependencia del chip físico.

De acuerdo con proyecciones de The CIU, 21 millones de líneas en México utilizarán eSIM para 2025, un salto que anticipa un punto de inflexión en el mercado. Incluso operadores tradicionales como Telcel y AT&T ya ofrecen paquetes con eSIM.

La paradoja es que la tecnología avanza más rápido que su reconocimiento público, pues solo 12.9% de los usuarios sabe qué es una eSIM, pero la mitad de ellos ya la adoptó. Además, 18.3% declara que desea utilizarla próximamente, asegura The Ciu. Es decir, la adopción crece incluso sin que esta herramienta haya alcanzado su madurez en términos de educación digital.

Entre los beneficios que impulsan su uso se encuentra, por ejemplo, que si un teléfono es robado, la línea puede bloquearse o trasladarse rápidamente sin depender de una SIM física. Además, no es necesario acudir a un centro de atención, comprar un chip y esperar a que se active el servicio.

“La eSIM democratiza la conectividad”, concluye Torres. “Empodera a las personas para elegir cómo se conectan, con quién y a qué costo. Y mientras más crece, más se acerca ese ideal de una conectividad sin fronteras y sin fricciones”.

Sin embargo, aún falta regulación pues no existe una normativa específica para eSIM y opera bajo las mismas reglas que las SIM tradicionales en portabilidad, calidad y competencia. Y aunque se discuten cambios regulatorios como un eventual padrón telefónico, la eSIM —especialmente en su uso temporal para viajes— permanece en un eje distinto al de las líneas permanentes.

Además, aunque cada vez son más los equipos que eliminan el uso de SIM física y algunos pueden convivir con ambas, no todos los teléfonos pueden utilizar eSIM.

Millones de dispositivos de gama media y baja —e incluso smartphones premium de generaciones previas— continúan dependiendo exclusivamente de una SIM física. Esto genera un escenario desigual en el que la tecnología avanza a una velocidad que el parque de dispositivos aún no alcanza.

La situación se vuelve más clara entre usuarios que conservan sus teléfonos por varios años, ya sea por preferencia o por restricciones económicas. Para ellos, el acceso a la eSIM no solo depende del interés o del conocimiento, sino de una actualización inevitable de hardware.

“Es una realidad que el camino va hacia la compatibilidad total de eSIM, pero hoy aún hay un segmento importante que no puede adoptarla porque su dispositivo no lo permite”, comenta Torres, quien identifica a este punto como el desafío inmediato más grande del mercado.

De acuerdo con el directivo de Airalo, incluso hay usuarios que no saben si su teléfono es compatible, cómo activar una eSIM o qué beneficios les ofrece. Torres destaca que la educación será clave para concluir la transición.

“Latinoamérica sigue siendo una región joven en esta tecnología. Incluso quien ya escuchó hablar de ella, muchas veces descubre la necesidad hasta que viaja o se enfrenta al proceso de activar una en línea”, señala Torres.

Aun así, agrega, la tendencia es que cada nueva generación de smartphones reduce la brecha, y la eliminación de la ranura física hace pensar que la compatibilidad total es solo cuestión de tiempo.

