Caso GTA VI. Reino Unido investigará supuesta represión sindical de Rockstar

El desarrollo del videojuego ha sido polémico por sus retrasos y por el presunto maltrato del estudio a los trabajadores, algo en lo que ya tiene interés el gobierno.
jue 11 diciembre 2025 10:00 AM
El caso GTA VI escala: el gobierno británico revisará despidos en Rockstar
Ahora el gobierno de Reino Unido investiga los despidos que hizo la empresa previo al anuncio de su retraso hasta noviembre de 2026. (Foto: Rockstar Games)

Grand Theft Auto VI no es solo uno de los juegos más esperados en el mundo del gaming, sino también uno de los más polémicos. Y es que sus retrasos también revelaron el supuesto despido de 34 personas que trabajaban en su desarrollo en Rockstar UK por presuntamente organizarse en esfuerzos sindicalistas, un asunto en el que ya está involucrado el gobierno del Reino Unido.

De acuerdo con el primer ministro británico, Keir Starmer, se trata de una situación “profundamente preocupante”, dijo ayer ante el Parlamento de ese país, donde se abordó el trabajo alrededor del videojuego que se lanzará hasta noviembre del próximo año.

“Todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato y estamos decididos a fortalecer sus derechos y a garantizar que no sufran consecuencias injustas por pertenecer a un sindicato”, comentó Starmer. “Los ministros examinarán el caso particular”.

El tema se puso a discusión tras la participación del diputado Chris Murray, quien señaló las acusaciones de represión sindical que pesan sobre Rockstar. Sin embargo, el político no aportó pruebas sobre la mala conducta.

“Tras ponerme en contacto con Rockstar, han fracasado en asegurarme que están siguiendo la ley laboral y comparto las preocupaciones sobre una represión sindical”, dijo el funcionario antes de incentivar la discusión al respecto.

Rockstar, en medio del conflicto

Una semana antes de que se diera a conocer el retraso de GTA VI hasta noviembre del próximo año, el caso de los 34 desarrolladores generó controversia, pues se afirmó que se trataba de un grupo sindicalista que habría sido reprimido por la empresa, según las denuncias públicas de los trabajadores.

En respuesta a los despidos, Rockstar informó que tomaron dicha decisión luego de que las personas fueran “descubiertas distribuyendo y discutiendo información confidencial en un foro público, lo que constrituye una violación de las políticas de nuestra empresa”.

Como parte de la respuesta a Bloomberg, el vocero de la empresa especificó que la acción en contra de los exempleados “no tuvo ninguna relación con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato ni a participar en actividades sindicales”.

Sin embargo, los empleados de Rockstar ya han hecho protestas en Edimburgo, París, Londres y Nueva York para generar visibilidad y presión hacia grupos políticos para que atiendan su caso.

Asimismo, presentaron una carta con más de 200 firmas de empleados y apoyo de entidades oficiales, donde se exige la readmisión de las personas que fueron despedidas, quienes han criticado los abusos que hay en el desarrollo de uno de los videojuegos más esperados en la historia del gaming.

“Grand Theft Auto VI generará miles de millones, de eso no hay duda. Los inversores se volverán ricos, se harán fortunas, pero quiero que la gente piense en el costo humano”, señalan los empleados afectados.

