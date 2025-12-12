The Game Awards 2025: todos los ganadores y los anuncios más fuertes de la noche

Todos los ganadores de The Game Awards 2025

Mejor juego del año: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor juego de acción/aventura: Hollow Knight: Silksong

Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor juego de lucha: Fatal Fury: City of the Wolves

Mejor juego familiar: Donkey Kong Bananza

Mejor juego de estrategia: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Innovación en accesibilidad: Doom: The Dark Ages

Mejor juego como servicio: No Man’s Sky

Mejor interpretación: Jennifer English, de Clair Obscur: Expedition 33

Mejor juego para móviles: Umamasume Pretty Derby

Mejor dirección de arte: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor banda sonora: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor diseño de audio: Battlefield 6

Mejor adaptación: The Last of Us: Season 2

Mejor narrativa: Clair Obscur: Expedition 33

Game for impact: South of Midnight

Mejor apoyo a la comunidad: Baldur’s Gate

Mejor juego multijugador: Arc Riders

Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor debut independiente: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor juego de RV: The Midnight Walk

Mejor jiuego deportivo/carreras: Mario Kart World

Mejor juego esport: Counter Strike 2

Mejor dirección: Clair Obscur: Expedition 33

Los anuncios más relevantes de The Game Awards 2025

Durante este evento no solo se reconoce a los juegos más importantes del año, sino que también funciona como un lugar para presentar algunos de los títulos que llegarán en los próximos meses al mundo gamer.

Capcom fue una de las compañías que más relevancia tuvo. Mostró un nuevo gameplay de Pragmata y confirmó su lanzamiento para el 24 de abril. Asimismo, presentó un nuevo gameplay de Resident Evil: Requiem, donde se confirmó el regreso del icónico Leon S. Kennedy, quien acompañará a la protagonista Grace Ashcroft, y que llegará el 27 de febrero.

En un anuncio sorpresivo, Capcom reveló Mega Man Dual Override, lo que marca el regreso de la franquicia 2D, es decir, una aventura con el estilo clásico de la serie que llegará a consolas y PC en 2027, aunque sin una fecha exacta.

En el universo de Star Wars se reveló Star Wars: Fate of the Old Republic, un RPG de acción desarrollado por Arcanaut Studios y Lucasfilm Games. Asimismo, Lucasfilm mostró Star Wars Galactic Racer, un nuevo juego de carreras desarrollado por Fuse Games que llegará el próximo año.

Larian Studios, ganadores del Mejor juego del año por Baldur’s Gate 3, presentó el primer tráiler de Divinity, su nuevo y ambicioso proyecto tras su gran éxito previo, mientras que Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza, presentó en TGA 2025 su nuevo proyecto: Gang of Dragon, el primer juego de su estudio independiente

Sony y Bad Robot Games presentaron 4:Loop , un shooter cooperativo en tercera persona dirigido por Mike Booth, creador de Left 4 Dead. Además, Housemarque (propiedad de Sony) presentó un nuevo avance de Saros, confirmando que el juego llegará el 30 de abril de 2026 como exclusivo de PlayStation 5.

Crystal Dynamics sorprendió al anunciar dos nuevos juegos de Tomb Raider: un remake de Legacy of Atlantis, que celebrará el 30 aniversario con una recreación moderna del clásico de PlayStation, prevista para 2026, y una entrega completamente original, Tomb Raider: Catalyst, que llegará en 2027 como una aventura que promete ser la más ambiciosa hasta ahora.

Asimismo, durante los Game Awards 2025 también se reveló el primer tráiler de la nueva película de Street Fighter, producida por Legendary Pictures, que se estrenará el 16 de octubre, mientras que Illumination reveló un nuevo avance de Super Mario Galaxy: La Película.