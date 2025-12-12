The Game Awards 2025: todos los ganadores y los anuncios más fuertes de la noche

Cada año, diciembre es el mes cuando se premian los mejores videojuegos, de acuerdo con los Game Awards, pero además de las categorías, esta gala es importante porque también se dan anuncios de nuevas producciones en camino para los próximos meses.
Desde Clair Obscur: Expedition 33, que fue el videojuego más galardonado, pasando por Silksong, que también fue reconocido luego de su lanzamiento tras años de espera, o Mario Kart World, siendo reconocido como el mejor juego de carreras, aquí está la lista completa de ganadores.
Todos los ganadores de The Game Awards 2025
Mejor juego del año: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor juego de acción/aventura: Hollow Knight: Silksong
Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor juego de lucha: Fatal Fury: City of the Wolves
Mejor juego familiar: Donkey Kong Bananza
Mejor juego de estrategia: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Innovación en accesibilidad: Doom: The Dark Ages
Mejor juego como servicio: No Man’s Sky
Mejor interpretación: Jennifer English, de Clair Obscur: Expedition 33
Mejor juego para móviles: Umamasume Pretty Derby
Mejor dirección de arte: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor banda sonora: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor diseño de audio: Battlefield 6
Mejor adaptación: The Last of Us: Season 2
Mejor narrativa: Clair Obscur: Expedition 33
Game for impact: South of Midnight
Mejor apoyo a la comunidad: Baldur’s Gate
Mejor juego multijugador: Arc Riders
Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor debut independiente: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor juego de RV: The Midnight Walk
Mejor jiuego deportivo/carreras: Mario Kart World
Mejor juego esport: Counter Strike 2
Mejor dirección: Clair Obscur: Expedition 33
Los anuncios más relevantes de The Game Awards 2025
Durante este evento no solo se reconoce a los juegos más importantes del año, sino que también funciona como un lugar para presentar algunos de los títulos que llegarán en los próximos meses al mundo gamer.
Capcom fue una de las compañías que más relevancia tuvo. Mostró un nuevo gameplay de Pragmata y confirmó su lanzamiento para el 24 de abril. Asimismo, presentó un nuevo gameplay de Resident Evil: Requiem, donde se confirmó el regreso del icónico Leon S. Kennedy, quien acompañará a la protagonista Grace Ashcroft, y que llegará el 27 de febrero.
En un anuncio sorpresivo, Capcom reveló Mega Man Dual Override, lo que marca el regreso de la franquicia 2D, es decir, una aventura con el estilo clásico de la serie que llegará a consolas y PC en 2027, aunque sin una fecha exacta.
En el universo de Star Wars se reveló Star Wars: Fate of the Old Republic, un RPG de acción desarrollado por Arcanaut Studios y Lucasfilm Games. Asimismo, Lucasfilm mostró Star Wars Galactic Racer, un nuevo juego de carreras desarrollado por Fuse Games que llegará el próximo año.
Larian Studios, ganadores del Mejor juego del año por Baldur’s Gate 3, presentó el primer tráiler de Divinity, su nuevo y ambicioso proyecto tras su gran éxito previo, mientras que Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza, presentó en TGA 2025 su nuevo proyecto: Gang of Dragon, el primer juego de su estudio independiente
Sony y Bad Robot Games presentaron 4:Loop , un shooter cooperativo en tercera persona dirigido por Mike Booth, creador de Left 4 Dead. Además, Housemarque (propiedad de Sony) presentó un nuevo avance de Saros, confirmando que el juego llegará el 30 de abril de 2026 como exclusivo de PlayStation 5.
Crystal Dynamics sorprendió al anunciar dos nuevos juegos de Tomb Raider: un remake de Legacy of Atlantis, que celebrará el 30 aniversario con una recreación moderna del clásico de PlayStation, prevista para 2026, y una entrega completamente original, Tomb Raider: Catalyst, que llegará en 2027 como una aventura que promete ser la más ambiciosa hasta ahora.
Asimismo, durante los Game Awards 2025 también se reveló el primer tráiler de la nueva película de Street Fighter, producida por Legendary Pictures, que se estrenará el 16 de octubre, mientras que Illumination reveló un nuevo avance de Super Mario Galaxy: La Película.