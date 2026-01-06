Pensión adultos mayores Bienestar, calendario por letra para enero-febrero 2026

La funcionaria federal explicó que 2025 cerró con un padrón de casi 18.5 millones de beneficiarios y derechohabientes de los programas que coordina la Secretaría de Bienestar, con una inversión de 579,000 millones de pesos (mdp), mientras que la meta para 2026 es de 20.3 millones de derechohabientes con una inversión de 663,000 mdp establecidos en el Presupuesto de Egresos de 2026.

Calendario de pagos enero-febrero de 2026

Día y beneficiario cuya inicial de us primer apellido inicie con la letra

Lunes 5 de enero: cuyo primer apellido inicie con la letra A

Martes 6 de enero: letra B

Miércoles 7 de enero: letra C

Jueves 8 de enero: letra C

Viernes 9 de enero: letras D, E, F

Lunes 12 de enero: letra G

Martes 13 de enero: letra G

Miércoles 14 de enero: H, I, J, K

Jueves 15 de enero: letra L

Viernes 16 de enero: letra M

Lunes 19 de enero: letra M

Martes 20 de enero: letras N, Ñ, O

Miércoles 21 de enero: letras P, Q

Jueves 22 de enero: letra R

Viernes 23 de enero: letra R

Lunes 26 de enero: letra S

Martes 27 de enero: letras T, U, V

Miércoles 28 de enero: letras W, X, Y, Z

Calendario oficial de los pagos correspondientes al primer bimestre enero-febrero 2026. (Foto: Captura de pantalla de video de YouTube Gobierno de México )

Aumento a la Pensión del Bienestar

“Un total de 13.4 millones de adultos mayores a partir de hoy recibirán su pensión de 6,400 pesos bimestrales; es decir, tuvo un aumento de 200 pesos, al pasar de 6,200 a 6,400 pesos bimestrales, así lo dispuso nuestra presidenta”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

Ariadna Montiel Reyes explicó que para este 2026 se tiene proyectado que 14.1 millones de adultos mayores tengan acceso a la Pensión del Bienestar, casi 3.5 millones de mujeres también accederán al apoyo económico.

“Los programas del Bienestar crecen considerablemente, especialmente los que están establecidos en la Constitución”, destacó la titular de la Secretaría de Bienestar.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que tal y como está establecido en la Constitución mexicana, la Pensión del Bienestar cuenta con un aumento al arrancar este 2026.

“Pronto vamos a mandar una propuesta para aumentar la Pensión Mujeres Bienestar y para Personas con discapacidad”, expresó desde Palacio Nacional.

¿Quiénes más recibirán el pago?

Más de 2 millones de mujeres mayores de 60 años recibirán 3,100 pesos.

Personas con discapacidad recibirán 3,300 pesos bimestrales

Madres trabajadoras recibirán 1,650 pesos bimestrales

Integrantes del programa Sembrando Vida recibirán el apoyo a través de un jornal mensual

Inversión histórica

La titular de la Secretaría de Bienestar refirió que este primer bimestre de 2026 cuenta con una inversión histórica de casi 100 mil millones de pesos.

“Solo este primer bimestre de enero-febrero supera la inversión social de 99 mil millones de pesos. Es muy importante; casi estamos llegando a los 100 mil millones de pesos”, destacó la funcionaria.