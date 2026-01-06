AMD sigue apostando por el gaming como un nicho de crecimiento
En el ámbito del gaming, el anuncio estrella es el Ryzen 7 9850X3D, calificado por la empresa como el procesador de juegos más rápido del mundo. Con una frecuencia de impulso aumentada a 5.6 GHz, ofrece una mejora promedio del 27% sobre la competencia y está dirigido a los jugadores entusiastas que buscan el máximo rendimiento posible en sus PC de escritorio.
Sin embargo, el pilar tecnológico más destacado en el aspecto del gaming es FSR Redstone, lanzado el pasado 10 de diciembre como la visión global de AMD para el futuro de los visuales en los videojuegos, pues se trata de una tecnología que utiliza aprendizaje automático para equilibrar el realismo extremo con el alto rendimiento.
FSR Redstone permite eliminar el alto costo de rendimiento asociado tradicionalmente con el Ray Tracing. Por ejemplo, en títulos como Call of Duty, esta tecnología puede ofrecer hasta 4.7 veces más rendimiento manteniendo una calidad visual alta, permitiendo jugar a resoluciones superiores a 4K con todo el realismo activo.
Su confirmó que AMD logró una tracción masiva con esta innovación, reportando que ya existen más de 200 títulos de juegos que soportan una o más funciones de FSR Redstone, una lista que continúa expandiéndose rápidamente gracias a la colaboración con diversos desarrolladores.
Para los usuarios que buscan equipos preconfigurados, AMD anunció alianzas con fabricantes líderes, destacando el nuevo Alienware Area 51, que integrará los procesadores Ryzen 7 9800X3D y 9850X3D.
El cómputo personal también recibirá novedades de AMD
AMD busca marcar el inicio de una nueva era en la computación personal con el anuncio de su serie de procesadores Ryzen AI 400, diseñados para transformar la interacción entre el usuario y su PC, pues no solo busca mejorar la velocidad, sino convertir al ordenador en un colaborador creativo y asistente personal capaz de entender el contexto y aprender de las interacciones diarias para automatizar tareas mundanas.
La arquitectura de estos procesadores se fundamenta en los potentes núcleos Zen 5, que ofrecen configuraciones de hasta 12 núcleos y 24 hilos para un procesamiento multihilo simultáneo de alto nivel. Además, la serie integra gráficos Radeon y el motor XDNA 2, el cual está diseñado específicamente para acelerar las cargas de trabajo de IA con un mayor número de TOPS (operaciones por segundo) y un ancho de banda de memoria superior.
En términos de rendimiento comparativo, AMD afirma que la serie Ryzen AI 400 lidera en diversos casos de uso, siendo hasta 1.3 veces más rápida en multitarea receptiva y 1.7 veces más veloz en la creación de contenido que su competencia directa.
Para los profesionales del diseño y la generación de imágenes, los beneficios son aún más drásticos, con una aceleración de hasta 17 veces en la salida de herramientas de creación de contenido. Según los datos de AMD, el uso eficiente de estas capacidades de IA podría devolver a los usuarios aproximadamente 10 días de trabajo al año que anteriormente se perdían en procesos manuales y lentos.
Un aspecto clave de esta generación es su eficiencia energética y movilidad, prometiendo una duración de batería de varios días. Incluso cuando el equipo no está conectado a la corriente, los procesadores Ryzen AI 400 ofrecen un 1.6 veces más de rendimiento en productividad desenchufado en comparación con sus rivales, asegurando que el poder de la IA esté disponible en cualquier lugar.