Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

AMD revoluciona la IA, el gaming y las PC en CES 2026

En CES 2026, la empresa de Lisa Su presentó nuevos procesadores Ryzen para cómputo personal e IA, además de nuevas tecnologías en gaming, una ofensiva que apunta a profesionales, gamers y empresas.
mar 06 enero 2026 07:00 AM
AMD presenta novedades para mejorar la IA
La empresa de Lisa Su lanzó una serie de procesadores para profesionales y el segmento gamer. (Foto: AMD)

Las Vegas, Nevada - En un movimiento estratégico para consolidar su posición en el mercado de la IA, AMD presentó durante el CES 2026 una hoja de ruta que busca redefinir los mercados de la Inteligencia Artificial y el gaming.

En su conferencia magistral, la directora ejecutiva de la empresa, Lisa Su, subrayó su compromiso de escalar soluciones desde la nube hasta las consolas, posicionando a la empresa no sólo como un participante, sino como un arquitecto del futuro tecnológico.

Como parte de este enfoque, la empresa presentó los procesadores para centros de datos MI455, un componente clave para la operación de empresas como OpenAI, y que representan una de las componentes más importantes en la carrera contra Nvidia.

Publicidad

Su también mostró el MI440X, un chip diseñado para el uso local en empresas, y en ambos casos la CEO tuvo el respaldo de Greg Brockman, presidente de OpenAI. Sin embargo, el anuncio más importante en cuanto al futuro fue el esbozo que Su hizo del chip MI500, el cual, afirmó, tendrá un rendimiento 1,000 veces superiores al de una versión anterior y se espera que se lance en 2027.

Por otra parte, la ejecutiva presentó la serie de procesadores Ryzen AI Max, diseñada específicamente para desarrolladores de IA, creadores de contenido de alto consumo y jugadores de alto nivel, pues busca eliminar las limitaciones típicas de memoria y rendimiento, permitiendo que los desarrolladores ejecuten modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de forma local y sin depender de conexiones externas.

El hardware que sustenta esta serie cuenta con hasta 16 núcleos Zen 5 y 40 núcleos de GPU RDNA 3.5. Además, cuenta con un motor NPU capaz de alcanzar los 60 teraflops y soporta hasta 128 GB de memoria coherente unificada. Este diseño está dirigido a quienes llevan sus sistemas al límite, ya sea en edición de video de alta complejidad, modelado 3D o ejecución de aplicaciones de IA de vanguardia.

En términos de eficiencia económica para el sector profesional, AMD destaca que su plataforma ofrece entre 1.5 y 1.7 veces mejor rendimiento por dólar en modelos como GPT-4o en comparación con soluciones de la competencia como Nvidia DGX Spark, una característica que tiene como fin atraer a empresas y desarrolladores que necesitan maximizar su inversión en infraestructura de IA.

Para ampliar las opciones disponibles, la compañía introdujo los nuevos modelos Max Plus 392 y Max Plus 388, que integran el motor gráfico de 40 unidades de cómputo (CU), adiciones pensadas para ofrecer más variedad a los socios comerciales y usuarios finales, extendiendo la tecnología a diversos formatos que van desde laptops delgadas y ligeras hasta mini PCs y estaciones de trabajo "todo en uno".

AMD también enfatizó el uso de agentes de IA locales para mejorar la privacidad y la seguridad. Algunos ejemplos incluyen flujos de trabajo en oficinas médicas para la gestión de citas y facturación, o asesores financieros personales que analizan documentos privados sin subir datos a la nube. Estos casos de uso están dirigidos a profesionales que manejan información sensible y buscan optimizar sus tiempos de forma segura.

AMD también fortalece su ecosistema de software con ROCm 7, una pila de código abierto que proporciona herramientas de programación para diferentes niveles de cargas de trabajo, lo que la hace una herramienta esencial para los desarrolladores que buscan desplegar soluciones de vanguardia en cualquier lugar.

Publicidad

AMD sigue apostando por el gaming como un nicho de crecimiento

En el ámbito del gaming, el anuncio estrella es el Ryzen 7 9850X3D, calificado por la empresa como el procesador de juegos más rápido del mundo. Con una frecuencia de impulso aumentada a 5.6 GHz, ofrece una mejora promedio del 27% sobre la competencia y está dirigido a los jugadores entusiastas que buscan el máximo rendimiento posible en sus PC de escritorio.

Sin embargo, el pilar tecnológico más destacado en el aspecto del gaming es FSR Redstone, lanzado el pasado 10 de diciembre como la visión global de AMD para el futuro de los visuales en los videojuegos, pues se trata de una tecnología que utiliza aprendizaje automático para equilibrar el realismo extremo con el alto rendimiento.

FSR Redstone permite eliminar el alto costo de rendimiento asociado tradicionalmente con el Ray Tracing. Por ejemplo, en títulos como Call of Duty, esta tecnología puede ofrecer hasta 4.7 veces más rendimiento manteniendo una calidad visual alta, permitiendo jugar a resoluciones superiores a 4K con todo el realismo activo.

Su confirmó que AMD logró una tracción masiva con esta innovación, reportando que ya existen más de 200 títulos de juegos que soportan una o más funciones de FSR Redstone, una lista que continúa expandiéndose rápidamente gracias a la colaboración con diversos desarrolladores.

Para los usuarios que buscan equipos preconfigurados, AMD anunció alianzas con fabricantes líderes, destacando el nuevo Alienware Area 51, que integrará los procesadores Ryzen 7 9800X3D y 9850X3D.

El cómputo personal también recibirá novedades de AMD

AMD busca marcar el inicio de una nueva era en la computación personal con el anuncio de su serie de procesadores Ryzen AI 400, diseñados para transformar la interacción entre el usuario y su PC, pues no solo busca mejorar la velocidad, sino convertir al ordenador en un colaborador creativo y asistente personal capaz de entender el contexto y aprender de las interacciones diarias para automatizar tareas mundanas.

La arquitectura de estos procesadores se fundamenta en los potentes núcleos Zen 5, que ofrecen configuraciones de hasta 12 núcleos y 24 hilos para un procesamiento multihilo simultáneo de alto nivel. Además, la serie integra gráficos Radeon y el motor XDNA 2, el cual está diseñado específicamente para acelerar las cargas de trabajo de IA con un mayor número de TOPS (operaciones por segundo) y un ancho de banda de memoria superior.

En términos de rendimiento comparativo, AMD afirma que la serie Ryzen AI 400 lidera en diversos casos de uso, siendo hasta 1.3 veces más rápida en multitarea receptiva y 1.7 veces más veloz en la creación de contenido que su competencia directa.

Para los profesionales del diseño y la generación de imágenes, los beneficios son aún más drásticos, con una aceleración de hasta 17 veces en la salida de herramientas de creación de contenido. Según los datos de AMD, el uso eficiente de estas capacidades de IA podría devolver a los usuarios aproximadamente 10 días de trabajo al año que anteriormente se perdían en procesos manuales y lentos.

Un aspecto clave de esta generación es su eficiencia energética y movilidad, prometiendo una duración de batería de varios días. Incluso cuando el equipo no está conectado a la corriente, los procesadores Ryzen AI 400 ofrecen un 1.6 veces más de rendimiento en productividad desenchufado en comparación con sus rivales, asegurando que el poder de la IA esté disponible en cualquier lugar.

Publicidad

Tags

ASUS, Gaming, Laptop, AMD Ryzen CES 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad