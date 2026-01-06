Su también mostró el MI440X, un chip diseñado para el uso local en empresas, y en ambos casos la CEO tuvo el respaldo de Greg Brockman, presidente de OpenAI. Sin embargo, el anuncio más importante en cuanto al futuro fue el esbozo que Su hizo del chip MI500, el cual, afirmó, tendrá un rendimiento 1,000 veces superiores al de una versión anterior y se espera que se lance en 2027.

Por otra parte, la ejecutiva presentó la serie de procesadores Ryzen AI Max, diseñada específicamente para desarrolladores de IA, creadores de contenido de alto consumo y jugadores de alto nivel, pues busca eliminar las limitaciones típicas de memoria y rendimiento, permitiendo que los desarrolladores ejecuten modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) de forma local y sin depender de conexiones externas.

El hardware que sustenta esta serie cuenta con hasta 16 núcleos Zen 5 y 40 núcleos de GPU RDNA 3.5. Además, cuenta con un motor NPU capaz de alcanzar los 60 teraflops y soporta hasta 128 GB de memoria coherente unificada. Este diseño está dirigido a quienes llevan sus sistemas al límite, ya sea en edición de video de alta complejidad, modelado 3D o ejecución de aplicaciones de IA de vanguardia.

En términos de eficiencia económica para el sector profesional, AMD destaca que su plataforma ofrece entre 1.5 y 1.7 veces mejor rendimiento por dólar en modelos como GPT-4o en comparación con soluciones de la competencia como Nvidia DGX Spark, una característica que tiene como fin atraer a empresas y desarrolladores que necesitan maximizar su inversión en infraestructura de IA.

Para ampliar las opciones disponibles, la compañía introdujo los nuevos modelos Max Plus 392 y Max Plus 388, que integran el motor gráfico de 40 unidades de cómputo (CU), adiciones pensadas para ofrecer más variedad a los socios comerciales y usuarios finales, extendiendo la tecnología a diversos formatos que van desde laptops delgadas y ligeras hasta mini PCs y estaciones de trabajo "todo en uno".

AMD también enfatizó el uso de agentes de IA locales para mejorar la privacidad y la seguridad. Algunos ejemplos incluyen flujos de trabajo en oficinas médicas para la gestión de citas y facturación, o asesores financieros personales que analizan documentos privados sin subir datos a la nube. Estos casos de uso están dirigidos a profesionales que manejan información sensible y buscan optimizar sus tiempos de forma segura.

AMD también fortalece su ecosistema de software con ROCm 7, una pila de código abierto que proporciona herramientas de programación para diferentes niveles de cargas de trabajo, lo que la hace una herramienta esencial para los desarrolladores que buscan desplegar soluciones de vanguardia en cualquier lugar.