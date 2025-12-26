Adiós a las direcciones vergonzosas en Gmail: ya puedes cambiar tu dirección de correo

¿Qué efectos tendrá el cambio de dirección de gmail?

Google detalla que solo las cuentas de correo electrónico con la terminación @ gmail.com son susceptibles a ser cambiadas y de acuerdo con esta nueva función, si los usuarios modifican la dirección original, esta permanecerá como su alias.

Además, detalló que todos los correos electrónicos enviados a la dirección anterior seguirán llegando a la bandeja de entrada actualizada, además de que los servicios como Drive, Maps o YouTube seguirán funcionando para iniciar sesión con la nueva dirección o la antigua.

Previo a este cambios, los usuarios que buscaban cambiar de dirección de correo electrónico debían crear una nueva y transferir sus datos de forma manual a través de un proceso que, en ocasiones, se podía ver interrumpido, además de que no permitía la integración con aplicaciones de terceros.

En este caso, los datos existentes dentro de la cuenta de Google, como fotos, mensajes o correos electrónicos permanecerán sin cambios luego de la actualización de la dirección.

Eso sí, es importante resaltar que si una persona cambia su dirección de Gmail no podrá volver a hacerlo durante los siguientes 12 meses, además de que tampoco podrá eliminar la nueva dirección.

¿Cómo cambiar de dirección de correo de electrónico?

Según los detalles que compartió Google, el primer paso el comprobar si la dirección es elegible para cambiar de dirección de correo electrónico. Para ello es necesario visitar la página myaccount.google.com/google-account-email . Ahí es posible que se deba iniciar sesión.

Luego, arriba a la izquierda, se debe hacer clic en "Información personal" y posteriormente en Correo electrónico y en Correo electrónico de tu cuenta de Google. En "Correo electrónico de tu cuenta de Google", se debe hacer clic en Cambiar el correo de la cuenta de Google.

Si el usuario no tiene esta opción, es posible que no puedas cambiar el correo de tu cuenta de Google. Si la tiene, la recomendación es hacer una copia de seguridad de los datos como medida de precaución. Además, la empresa resalta que es posible que se borren algunos de los ajustes que habías elegido para tus aplicaciones.

Una vez que se haya hecho el respaldo es momento de introducir el nuevo nombre de usuario y en este punto se debe elegir uno que no esté usando otra cuenta de Google o que haya usado otra persona en el pasado y luego se haya eliminado.

Luego haz clic en “Cambiar correo” y después confirmar la acción. Posteriormente se deben seguir los pasos que aparecen en pantalla y cuando se complete el proceso, la persona tendrá una nueva dirección de correo y la antigua se mostrará como correo alternativo.