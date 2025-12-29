Los mejores videojuegos del 2025: aventura, indies y títulos que marcaron el año

Estos son los títulos que marcaron el 2025

Clair Obscur: Expedition 33

Este RPG narrativo se destacó por ofrecer un mundo posapocalíptico rico en detalles, donde la exploración y la toma de decisiones impactan directamente en la historia. Los jugadores toman el rol de un líder de expedición que debe navegar conflictos humanos y recursos escasos, con un sistema de combate por turnos profundamente estratégico que ha sido comparado con los clásicos del género, pero con un enfoque

La crítica alabó la forma en que Clair Obscur combina narrativa y mecánicas de juego, creando una experiencia inmersiva y emocional. Su banda sonora, la profundidad de sus personajes y la riqueza de su mundo fueron factores clave para que se llevara el título de Juego del Año en múltiples premiaciones, convirtiéndolo en la referencia RPG del 2025.

Hades II

La secuela de Hades amplió la fórmula del roguelike con combates más dinámicos, nuevas armas y un árbol de habilidades más profundo. La narrativa se entrelaza con cada intento de superar los niveles, ofreciendo diálogos y relaciones entre personajes que evolucionan con cada partida, lo que mantiene el interés incluso después de horas de juego.

Los críticos destacaron la capacidad del juego para mantener la tensión y la recompensa del aprendizaje, sin perder su sentido de humor ni su estilo artístico único. Hades II fue reconocido por mejorar cada aspecto de su predecesor, consolidándose como un ejemplo de cómo hacer secuelas que superen al original.

Donkey Kong Bananza

Nintendo reforzó su fórmula clásica de plataformas con este título para Switch 2, combinando niveles tradicionales con modos de juego creativos y entornos interactivos. La jugabilidad se siente fresca gracias a nuevas mecánicas de movimiento y cooperación entre personajes, manteniendo el espíritu de los juegos anteriores pero adaptado a una audiencia moderna.

Además, Donkey Kong Bananza destacó por su accesibilidad, permitiendo que tanto jugadores novatos como experimentados disfrutaran de la experiencia. Su colorido diseño artístico y su humor característico hicieron que se convirtiera en uno de los juegos familiares más exitosos del año, consolidando la reputación de Nintendo en innovación para consolas portátiles y de sobremesa.

Death Stranding 2: On the Beach

Hideo Kojima regresó con una secuela que explora la soledad, la conexión humana y la reconstrucción de un mundo fragmentado. Los jugadores atraviesan paisajes espectaculares y enfrentan mecánicas de transporte y supervivencia que requieren planificación, creatividad y estrategia, reforzando la sensación de estar en un universo vivo y coherente.

La narrativa sigue siendo el punto fuerte, con diálogos y escenas cinematográficas que exploran temas filosóficos y emocionales. Críticos aplaudieron la manera en que Death Stranding 2 logra mantener al jugador inmerso durante horas, combinando innovación tecnológica con un mensaje profundo, convirtiéndose en una de las experiencias más memorables de 2025.

Hollow Knight: Silksong

Silksong amplía el universo del original con una nueva protagonista, Hornet, y niveles que combinan exploración vertical y horizontal. La precisión en el diseño de enemigos y plataformas requiere habilidades y reflejos, manteniendo la intensidad que los fans esperaban.

Su atmósfera artística, la música envolvente y la narrativa ambiental contribuyen a una experiencia profunda y emotiva. Críticos y jugadores coincidieron en que Silksong es un ejemplo de cómo un indie puede rivalizar con títulos AAA en términos de complejidad y calidad estética.

Ghost of Yōtei

Este juego de acción-aventura ambientado en Japón combina combates samurái con narrativa mística y exploración de templos ancestrales. La atención al detalle en escenarios, animaciones y coreografías de combate ofrece una experiencia inmersiva y cinematográfica.

Más allá de la acción, la historia de honor, venganza y espiritualidad conecta emocionalmente con el jugador. Su recepción positiva se debe a la fusión equilibrada de jugabilidad desafiante y narrativa profunda, haciendo de Ghost of Yōtei una joya del género.

Split Fiction

Una experiencia cooperativa donde la historia se desarrolla de manera interactiva, dependiendo de las decisiones y acciones de los jugadores. Cada elección afecta el desarrollo del juego, creando una rejugabilidad impresionante y un fuerte sentido de agencia.

Su éxito radica en cómo integra mecánicas de juego con narrativa colaborativa. La crítica resaltó la innovación y la originalidad del título, mientras que la comunidad de jugadores lo elogió por su capacidad para crear experiencias memorables entre amigos.

Monster Hunter Wilds

La saga renovó su fórmula con ecosistemas vivos, monstruos inteligentes y misiones que requieren planificación y colaboración entre jugadores. Cada cacería es una experiencia estratégica, donde aprender patrones y coordinar ataques es esencial.

Los críticos destacaron la mejora en inteligencia artificial de los enemigos y la riqueza del mundo, mientras que los jugadores valoraron la rejugabilidad y la sensación de logro tras cada victoria. La combinación de acción táctica y cooperación lo consolidó como uno de los mejores juegos de acción de 2025.

South of Midnight

Este indie se distingue por su estética surrealista y narrativa introspectiva, explorando temas de identidad y relaciones humanas. La estética visual y la música crean una atmósfera que impacta emocionalmente. Su éxito crítico se debe a la manera en que combina mecánicas sencillas con una historia profunda, generando un impacto emocional superior al que suele encontrarse en muchos AAA. Fue celebrado como un ejemplo de cómo los juegos independientes pueden innovar en narrativa y estilo.

The Midnight Walk

Se trata de una aventura en primera persona que mezcla exploración ambiental con historias de vida y misterio. Cada escenario está cuidadosamente diseñado para transmitir emociones a través de iluminación, sonido y narrativa ambiental. Recibió elogios por cómo utiliza el espacio y la atmósfera para contar historias sin depender únicamente de diálogos. La combinación de narrativa visual y acertijos ambientales la convierte en una experiencia inmersiva y única en este título.

Assassin’s Creed Shadows

Este título reinventa la saga ofreciendo sigilo avanzado, combate dinámico y libertad de exploración. Los escenarios están llenos de detalles históricos que enriquecen la experiencia y permiten al jugador interactuar con el mundo de maneras variadas.

Su narrativa entrelaza política, traición y redención, manteniendo el interés del jugador mientras completa misiones secundarias y eventos del mundo abierto. La crítica alabó su equilibrio entre historia y jugabilidad, consolidando a la saga como una de las más influyentes de la industria.

Lost Records: Bloom & Rage

Un juego que explora la amistad y los conflictos emocionales con gran sensibilidad. Su narrativa aborda temas de crecimiento, pérdida y reconciliación, mientras que la jugabilidad apoya la historia a través de decisiones significativas.

El diseño artístico y sonoro contribuye a una experiencia inmersiva, lo que permitió que tanto críticos como jugadores lo consideraran una obra de arte interactiva. Su éxito radica en cómo combina historia, estética y mecánicas de juego de manera armoniosa.

Metroid Prime 4: Beyond

Después de años de espera, Samus Aran regresó en un metroidvania en primera persona con exploración profunda, combates y secretos que premian la curiosidad del jugador. La estética futurista y la música ambiental crean una experiencia inmersiva que combina tensión y descubrimiento.

Los críticos señalaron que el juego logró equilibrar nostalgia y modernidad, respetando la esencia de la saga mientras ofrece novedades significativas. Para muchos, es el retorno más esperado del año y un referente en diseño de mundos interconectados.

Battlefield 6

Con mejoras en diseño de sonido, física de vehículos y modos de juego, esta entrega logró mantener a los jugadores enganchados durante meses. Las batallas masivas se sienten más realistas y estratégicas, con un énfasis en cooperación de equipo. Los medios valoraron la estabilidad de los servidores y la innovación en mecánicas de combate, situándolo como uno de los shooters más relevantes de 2025, tanto para jugadores casuales como competitivos.

