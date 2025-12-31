Samsung se “baja” del CES 2026 y apuesta por un pabellón propio: ¿cuál es su estrategia?

Un cambio de paradigma

Este movimiento representa un cambio significativo en la manera en que Samsung utiliza su espacio en CES, tradicionalmente uno de los más grandes y visibles dentro de la feria. Más allá de un cambio de sede, la compañía busca transformar el paradigma de las exposiciones convencionales, adoptando técnicas propias de galerías de arte y museos para “vivir” la tecnología más allá de verla.

El enfoque principal de la exhibición será demostrar cómo la IA y la tecnología hiperconectada transformarán experiencias cotidianas. Samsung anunció que presentará su visión unificada de IA para la división Device eXperience (DX), bajo el lema “Your Companion to AI Living”, mostrando aplicaciones de IA en dispositivos móviles, electrodomésticos, pantallas y servicios que trabajan de manera conjunta para superar las limitaciones del hardware tradicional.

Según la propia CTA, la IA será “omnipresente” en esta edición del evento y de acuerdo a la propia asociación no solo impactará la agenda de producto, sino también el discurso mediático alrededor de la feria.

CES es reconocida como el escaparate donde las grandes marcas introducen innovación y marcan la pauta del ciclo tecnológico del año. La presidenta de la CTA, Kinsey Fabrizio, destacó que la feria continúa evolucionando para reflejar los ritmos del mercado, enfatizando la importancia de experiencias significativas para asistentes, medios y socios comerciales.

La presencia de Samsung con un espacio propio separado del LVCC revela que las grandes corporaciones reconfiguran su relación con los grandes eventos presenciales. Al crear una zona separada, Samsung no solo asegura mayor control sobre la presentación de sus innovaciones, sino que también genera una noticia que amplifica su visibilidad en las semanas previas al evento.

Esto puede fortalecer su narrativa corporativa frente a competidores y recalcar su rol como líder no solo en hardware, sino en ecosistemas inteligentes integrados. Ademas, dentro de su operación en México la empresa tiene un nuevo líder, Shawn Lee, quien viene del mercado europeo para generar más empuje en el área de electrónicos de consumo que lidera.

La movida hacia un pabellón independiente subraya la prioridad corporativa que Samsung otorga a la inteligencia artificial y a la experiencia de marca, de acuerdo con la firma, anticipando un CES donde la narrativa de IA será en productos.

