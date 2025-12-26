Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Predicciones de ciberseguridad 2026. La IA entra al juego y SaaS pierde terreno

Mientras los ciberataques se vuelven más sofisticados, la defensa predictiva con IA se vuelve clave para la resiliencia digital.
vie 26 diciembre 2025 12:00 PM
En 2026 la ciberseguridad tendrá un punto de quiebre: este es el sistema que perderá protagonismo
Las tendencias convergen en una idea central: en 2026 la ciberseguridad dejará de ser un área aislada para convertirse en una capa transversal de toda la economía digital. (Foto: da-kuk/Getty Images)

El 2026 marcará un punto de quiebre para la ciberseguridad global. La expansión acelerada de la Inteligencia Artificial, el colapso del modelo tradicional de software como servicio (SaaS) y el crecimiento exponencial de ataque automatizados están obligando a las organizaciones a replantear no solo cómo se protegen, sino que significa hoy estar seguras.

De acuerdo con las Predicciones 2026 sobre IA de la empresa de ciberseguridad Cloudflare, el ecosistema tecnológico se desplaza hacia una nueva economía basada en inteligencia con servicios autónomos, personalizados en tiempo real y con modelos de IA desplegados cada vez más cerca del origen de los datos. En este escenario, la seguridad se convierte en una condición estructural del negocio.

Publicidad

El declive de SaaS y el ascenso del AI-as-a-Service

Durante la última década, el modelo SaaS dominó la transformación digital con aplicaciones con funciones estáticas, licencias por usuario y datos depositados en silos centralizados. Sin embargo, para 2026 este esquema comenzará a mostrar signos claros de agotamiento, según las predicciones de especialistas.

Ramy Houssaini, líder de soluciones en ciberseguridad de Cloudflare, anticipa que las empresas dejarán de “construir aplicaciones” para empezar a consumir inteligencia. Es decir que, en lugar de contar con una aplicación fija, contratarán sistemas dotados de IA capaces de analizar información, tomar decisiones y generar respuestas en tiempo real, a lo que se le conoce como AI-as-a-Service.

Dicho de otra manera: ya no se pagará por el martillo, sino por el resultado de clavar el clavo.

Estas acciones tienen impacto directo en la ciberseguridad. Para que la IA funcione bien, necesita datos, esta información es lo más valioso y sensible. Por eso, en lugar de enviar toda la información a servidores lejanos, las organizaciones están optando por procesarla lo más cerca posible de donde se genera, lo que se conoce como edge.

Esto tiene dos ventajas clave, pues reduce el riesgo de que los datos sean robados y permite reaccionar más rápido ante un ataque. Si un sistema detecta algo extraño, puede actuar al instante, sin esperar a que alguien lo revise manualmente.

Desde la visión de Cloudflare, el SaaS no desaparecerá, pero perderá su rol protagónico cuando los agentes de IA se consoliden como la interfaz principal del trabajo empresarial.

Defensa predictiva: cuando la IA protege a la IA

El reporte Tech Trends 2026 de Globant, empresa de soluciones de tecnología, señala que la única manera de equilibrar este nuevo escenario es usar IA como columna vertebral de la ciberseguridad.

Según datos de IBM citados en el informe, las organizaciones que ya utilizan IA para la detección y respuesta a ciberataques ahorran en promedio 1.9 millones de dólares por brecha. Aun así, el 97% ha sufrido incidentes relacionados con Ia, principalmente por controles de acceso deficientes.

Publicidad

En 2026, la defensa reactiva quedará obsoleta, según la empresa. La tendencia apunta hacia modelos predictivos, capaces de anticipar amenazas, verificar identidades en tiempo real y simular escenarios de ataque antes de que ocurran. La IA deja de ser solo una herramienta ofensiva para los ciberatacantes y se convierte también en el principal escudo de las organizaciones.

“En los últimos dos años, la IA dominó todas las conversaciones, pero ahora está evolucionando hacia un cambio real y tangible. Los líderes pueden pausar o actuar y quienes actúen marcarán el ritmo de la próxima década”, afirmó Diego Tártara, CTO global en Globant.

Consolidación, talento y complejidad

Tom Evans, CPO de Cloudflare, señala que otro eje clave será la consolidación. La proliferación de herramientas SaaS y soluciones de seguridad ha creado entornos inmanejables, con altos costos y brechas de visibilidad. En respuesta, en 2026 los partners y proveedores se moverán hacia arquitecturas integradas que aseguren entornos completos, no aplicaciones aisladas.

“En México, las empresas tienen en promedio entre 45 y 50 proveedores distintos de redes y seguridad. Agregar otra ‘caja’ no resuelve el problema”, expresó en entrevista Carlos Torales, vicepresidente de Cloudflare Latinoamérica.

La prioridad será simplificar, integrar y automatizar, en un contexto donde la velocidad de respuesta es crítica. La experiencia técnica se convertirá así en la principal moneda de competitividad. Los partners que puedan desplegar arquitecturas seguras, listas para IA y multinube, serán los que ganen relaciones de largo plazo.

Las tendencias convergen en una idea central: en 2026 la ciberseguridad dejará de ser un área aislada para convertirse en una capa transversal de toda la economía digital. Con más de 750 millones de aplicaciones de IA proyectadas para el próximo año, mayor presión sobre la infraestructura y ataques cada vez más volumétricos y automatizados, proteger datos, identidades y operaciones será inseparable de innovar.

“Estamos en una nueva era vinculada a Inteligencia Artificial y automatización”, concluye Carlos Torales. “Los ataques ya son volumétricos y expansivos. La carrera no es solo tecnológica, es estratégica”.

En ese contexto, el desafío para las organizaciones no será decidir si adoptan IA, sino si están preparadas para defenderse en un entorno donde este elemento, para bien o para mal, se ha convertido en el nuevo campo de batalla.

Publicidad

Tags

ciberseguridad, internet, nube, tecnología Tendencias tecnología

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad