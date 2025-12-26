En 2026 la ciberseguridad tendrá un punto de quiebre: este es el sistema que perderá protagonismo

El declive de SaaS y el ascenso del AI-as-a-Service

Durante la última década, el modelo SaaS dominó la transformación digital con aplicaciones con funciones estáticas, licencias por usuario y datos depositados en silos centralizados. Sin embargo, para 2026 este esquema comenzará a mostrar signos claros de agotamiento, según las predicciones de especialistas.

Ramy Houssaini, líder de soluciones en ciberseguridad de Cloudflare, anticipa que las empresas dejarán de “construir aplicaciones” para empezar a consumir inteligencia. Es decir que, en lugar de contar con una aplicación fija, contratarán sistemas dotados de IA capaces de analizar información, tomar decisiones y generar respuestas en tiempo real, a lo que se le conoce como AI-as-a-Service.

Dicho de otra manera: ya no se pagará por el martillo, sino por el resultado de clavar el clavo.

Estas acciones tienen impacto directo en la ciberseguridad. Para que la IA funcione bien, necesita datos, esta información es lo más valioso y sensible. Por eso, en lugar de enviar toda la información a servidores lejanos, las organizaciones están optando por procesarla lo más cerca posible de donde se genera, lo que se conoce como edge.

Esto tiene dos ventajas clave, pues reduce el riesgo de que los datos sean robados y permite reaccionar más rápido ante un ataque. Si un sistema detecta algo extraño, puede actuar al instante, sin esperar a que alguien lo revise manualmente.

Desde la visión de Cloudflare, el SaaS no desaparecerá, pero perderá su rol protagónico cuando los agentes de IA se consoliden como la interfaz principal del trabajo empresarial.

Defensa predictiva: cuando la IA protege a la IA

El reporte Tech Trends 2026 de Globant, empresa de soluciones de tecnología, señala que la única manera de equilibrar este nuevo escenario es usar IA como columna vertebral de la ciberseguridad.

Según datos de IBM citados en el informe, las organizaciones que ya utilizan IA para la detección y respuesta a ciberataques ahorran en promedio 1.9 millones de dólares por brecha. Aun así, el 97% ha sufrido incidentes relacionados con Ia, principalmente por controles de acceso deficientes.