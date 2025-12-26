Todo sobre el CES 2026 en Las Vegas: las tendencias en IA y más tech que habrá durante estos días

Las tendencias del CES 2026

El 2025 fue un gran año para la Inteligencia Artificial, pero el 2026 no se quedará atrás, porque seguirá desplegándose como uno de los principales agregadores de valor dentro de las empresas y en esta edición se va a demostrar desde los chips, con las presentaciones de AMD, Intel, Qualcomm o Nvidia, pero también dentro de los dispositivos de consumo, con aplicaciones más bajadas para el uso cotidiano.

De hecho, este año Volvo también tendrá una conferencia magistral, donde se espera un énfasis especial en los vehículos conectados y el transporte impulsado por IA en la feria de este año.

Este año, al tratarse de un año mundialista, también habrá especial interés por destacar lo que las marcas tienen por ofrecer en el mundo de las televisiones. Por lo tanto, marcas como LG, Sony, Hisense, TCL y Samsung, entre otras, atraerán toda la atención en torno a lo que pueden ofrecer a nivel de tecnología en sus pantallas.

Se espera que para este año, LG mantenga la evolución de su Inteligencia Afectiva, un concepto que la marca ha motivado desde hace un par de años para demostrar la relación que tiene la tecnología con cada elemento del hogar, desde el centro de lavado hasta la cocina.

De acuerdo con Gary Shapiro, presidente de la CTA, organización detrás del CES, una de las previsiones en cuanto a dispositivos es su evolución hacia plataformas inteligentes, pues en sus palabras, los teléfonos se están convirtiendo en asistentes personales, y como ejemplo señala a las PC, que ahora son herramientas de productividad avanzadas y los televisores, centros de contenido con IA.

También destacó que habrá mayor relevancia de la IA a nivel industrial y de los gemelos digitales, una tecnología que, detalló, se está utilizando para remodelar fábricas, aumentar la productividad y la resiliencia en sectores como la infraestructura y la logística.

En este sentido resaltó un papel cada vez mayor de la robótica, desde robots domésticos hasta aplicaciones industriales, haciendo hincapié en aquellos diseñados para trabajar junto a los humanos, mejorando la eficiencia y la seguridad en ámbitos desde la cocina hasta perros robóticos inteligentes y tecnologías para el cuidado de la salud.

En términos de salud digital y accesibilidad se prevén tecnologías que busquen mejorar la longevidad y la calidad de vida a través de medicina de precisión, donde el uso de wearables, herramientas de diagnóstico conectadas y biomarcadores serán fundamentales para tratar enfermedades mucho antes de que aparezcan los síntomas, comentó Shapiro.

Asimismo, dijo que ante la creciente demanda energética de la IA, en el CES 2026 destacarán soluciones energéticas de próxima generación, como la presentación de avances en hidrógeno, energía nuclear de próxima generación** (como reactores modulares pequeños) e incluso conceptos tempranos de fusión nuclear.