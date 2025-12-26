Todo sobre el CES 2026 en Las Vegas: las tendencias en IA y más tech que habrá durante estos días

Publicidad

Tecnología

CES 2026: más IA, robots y nuevas fuentes de energía

Para esta edición de la feria más grande de tecnología, las tendencias más relevantes de la industria, una vez más, están relacionadas a la IA.
vie 26 diciembre 2025 07:00 AM
Este año, al tratarse de uno mundialista, también habrá especial interés por destacar lo que las marcas tienen por ofrecer en el mundo de las televisiones. Por lo tanto, marcas como LG, Sony, Hisense, TCL y Samsung, entre otras, atraerán toda la atención en torno a lo que pueden ofrecer a nivel de tecnología en sus pantallas. (Foto: Fernando Guarneros/Expansión)

El año tecnológico no puede comenzar de otra manera que no sea con el Consumer Electronic Show (CES), la feria de tecnología más grande de todo el mundo, donde las empresas aprovechan para mostrar lo que lanzarán a lo largo del año, así como las tendencias que marcarán la innovación digital durante 2026.

¿Cuándo se llevará a cabo el CES 2026?

Las fechas oficiales para esta edición son del 6 al 9 de enero, aunque desde un par de días antes se realizarán algunas actividades relevantes. El 4 de enero, por ejemplo, se llevará a cabo el Unveiled, que es donde se muestran los gadgets más relevantes y sorprendentes que se expondrán en el piso de exhibición del centro de convenciones de Las Vegas, así como las sedes alternas.

Durante los siguientes días también se esperan las conferencias principales de empresas como LG, Nvidia, Lenovo, Intel, TCL, AMD y Siemens, entre otras, además de anuncios de firmas como ASUS, HP y Dell, entre otras.

Las tendencias del CES 2026

El 2025 fue un gran año para la Inteligencia Artificial, pero el 2026 no se quedará atrás, porque seguirá desplegándose como uno de los principales agregadores de valor dentro de las empresas y en esta edición se va a demostrar desde los chips, con las presentaciones de AMD, Intel, Qualcomm o Nvidia, pero también dentro de los dispositivos de consumo, con aplicaciones más bajadas para el uso cotidiano.

De hecho, este año Volvo también tendrá una conferencia magistral, donde se espera un énfasis especial en los vehículos conectados y el transporte impulsado por IA en la feria de este año.

Este año, al tratarse de un año mundialista, también habrá especial interés por destacar lo que las marcas tienen por ofrecer en el mundo de las televisiones. Por lo tanto, marcas como LG, Sony, Hisense, TCL y Samsung, entre otras, atraerán toda la atención en torno a lo que pueden ofrecer a nivel de tecnología en sus pantallas.

Se espera que para este año, LG mantenga la evolución de su Inteligencia Afectiva, un concepto que la marca ha motivado desde hace un par de años para demostrar la relación que tiene la tecnología con cada elemento del hogar, desde el centro de lavado hasta la cocina.

De acuerdo con Gary Shapiro, presidente de la CTA, organización detrás del CES, una de las previsiones en cuanto a dispositivos es su evolución hacia plataformas inteligentes, pues en sus palabras, los teléfonos se están convirtiendo en asistentes personales, y como ejemplo señala a las PC, que ahora son herramientas de productividad avanzadas y los televisores, centros de contenido con IA.

También destacó que habrá mayor relevancia de la IA a nivel industrial y de los gemelos digitales, una tecnología que, detalló, se está utilizando para remodelar fábricas, aumentar la productividad y la resiliencia en sectores como la infraestructura y la logística.

En este sentido resaltó un papel cada vez mayor de la robótica, desde robots domésticos hasta aplicaciones industriales, haciendo hincapié en aquellos diseñados para trabajar junto a los humanos, mejorando la eficiencia y la seguridad en ámbitos desde la cocina hasta perros robóticos inteligentes y tecnologías para el cuidado de la salud.

En términos de salud digital y accesibilidad se prevén tecnologías que busquen mejorar la longevidad y la calidad de vida a través de medicina de precisión, donde el uso de wearables, herramientas de diagnóstico conectadas y biomarcadores serán fundamentales para tratar enfermedades mucho antes de que aparezcan los síntomas, comentó Shapiro.

Asimismo, dijo que ante la creciente demanda energética de la IA, en el CES 2026 destacarán soluciones energéticas de próxima generación, como la presentación de avances en hidrógeno, energía nuclear de próxima generación** (como reactores modulares pequeños) e incluso conceptos tempranos de fusión nuclear.

