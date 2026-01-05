Dell revive esta categoría de computadoras que sacó hace solo un año

El error de la eliminación de XPS, dijo Clarke, surgió de la falta de escucha a los clientes. Si bien la compañía no especificó que porcentaje de ventas representa XPS para su portafolio, sí reveló que la firma es el principal generador de tráfico orgánico para Dell, siendo responsable indirectamente del 35% al 40% de las visitas al sitio.

“Francamente, les debo una disculpa, pues no los escuchamos. Tenían razón en cuanto a la marca. Y aprecio enormemente su persistencia en decírnoslo”, agregó.

El regreso de XPS

Dell presentó los nuevos XPS 14 y XPS 16, con un diseño más delgado y ligero, marcos de aluminio y pantallas Infinity Edge de última generación. Clarke subrayó que el regreso de la marca no es solo un cambio de nombre.

“XPS está de vuelta, y es más que un logo. Es el espíritu de lo que representa, grandes productos que ganan, y ese es el enfoque de la organización”, aseguró.

Entre las principales novedades se encuentran las nuevas pantallas OLED tándem, que ofrecen un nivel de brillo superior y una mayor eficiencia energética. A esto se suma una gestión inteligente de la energía, capaz de ajustar la tasa de refresco entre 1 y 120 Hz, lo que permite extender la autonomía de la batería hasta alcanzar las 27 horas de reproducción en streaming.

El rediseño térmico también juega un papel clave, incorporando ventiladores que mejoran la disipación del calor y aseguran un rendimiento sostenido. Finalmente, los procesadores Intel Core Ultra de la serie 3, acompañados por gráficos integrados Arc, elevan la experiencia al prometer hasta un 50% más de potencia gráfica y un incremento del 57% en el desempeño de tareas de inteligencia artificial.

Además, Clarke adelantó el lanzamiento del XPS 13 en 2026, el modelo más ligero y accesible de la familia.

“Será el XPS más delgado y ligero que hemos hecho, y lo más importante: el más accesible en precio. Queremos que más personas puedan tener una experiencia premium móvil”, comentó.

El directivo insistió en que Dell está retomando sus raíces y enumeró cinco prioridades para el negocio de consumo: velocidad, innovación, amplitud de productos, claridad de marca y marketing.

El relanzamiento de XPS estará acompañado de una campaña global de marketing que arrancará en febrero de 2026, aprovechando el patrocinio de Dell en el Campeonato de Futbol Universitario en Estados Unidos.

“XPS está aquí, y viene más. Vuelve mejor que nunca, y vamos a comunicarlo con una campaña audaz que llegará a las principales ciudades”

El regreso de XPS ocurre en un momento desafiante para la industria de PC. Según Gartner, los envíos globales de computadoras cayeron 1.3% en 2024, y Dell pasó de 10.3 millones de unidades en el tercer trimestre de 2023 a 9.9 millones en el mismo periodo de 2024.

Con esta jugada, la firma busca recuperar terreno y reforzar su posición como el tercer proveedor mundial de PC contra equipos como la MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas y la MacBook Air (M3), que Clarke identificó como sus principales rivales.