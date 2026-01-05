Samsung mete la IA hasta en tu refrigerador: quiere que tu televisión sepa usar otros electrodomésticos

El eje más visible volvió a ser el negocio de televisores, una categoría donde la empresa mantiene liderazgo global y que, de acuerdo con firmas como IDC, es el principal jugador con 26% del mercado. En CES, la compañía presentó desde el nuevo Micro RGB de 130 pulgadas hasta la expansión de The Frame con un modelo de 98 pulgadas, pasando por una nueva generación de pantallas OLED con diseño ultradelgado.

Consultoras como Circana señalan que 70% del crecimiento en ventas tecnológicas en 2025 se debe a los televisores de gran formato, y en 2026 este tipo de innovaciones tendrá más empuje impulsado por eventos deportivos como el Mundial. En México, por ejemplo, Samsung concentra más de un tercio del mercado total de televisores y casi la mitad del segmento QLED, además de liderar en tamaños de 75 y 98 pulgadas, según datos de la misma empresa.

La inteligencia artificial aplicada al audio y la imagen fue otro de los pilares. Funciones como AI Sound Controller Pro o AI Football Mode buscan optimizar automáticamente la experiencia según el contenido, separando diálogos, efectos y ambiente, y reforzando la sensación de estadio en transmisiones deportivas.

Además, la empresa trasladó la narrativa de la IA al hogar conectado con su línea Bespoke AI, que redefine los electrodomésticos como “home companions”. Refrigeradores con AI Vision capaces de reconocer alimentos —incluso procesados—, sugerir recetas y gestionar inventarios; cavas de vino que identifican botellas y recomiendan maridajes; y soluciones de lavandería que ajustan automáticamente ciclos y consumo energético.

Datos compartidos por la propia Samsung muestran que América Latina fue la de mayor crecimiento en dispositivos conectados en 2025, con un aumento de 27% en ventas, mientras que la conectividad de sus electrodomésticos creció 17% año contra año.

El ecosistema SmartThings, que ya suma más de 400 millones de usuarios y 180 millones de dispositivos conectados a nivel global, funciona como el hilo conductor de esta propuesta.