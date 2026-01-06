Intel presenta Core Ultra Series 3, su nueva apuesta por la IA: "la computación se está redefiniendo"

“Estamos viviendo un momento donde la computación se está redefiniendo. La IA está transformando cada industria y cada dispositivo, desde la nube hasta los equipos que usamos todos los días”, dijo, resaltando que estos nuevos procesadores buscan llevar esa inteligencia directamente al usuario.

El ejecutivo señaló la relevancia de la herramienta para el diseño de nuevos productos. (Foto: Selene Ramírez)

Los Core Ultra Series 3 utilizan una tecnología de fabricación avanzada llamada nodo 18A, que permite un mejor control de la energía y más espacio dentro del chip. Esto se traduce en más velocidad y menor consumo de batería, algo que los usuarios notarán en actividades cotidianas como videollamadas, navegación o juegos.

Por ejemplo, reproducir un video en 4K ahora consume solo un tercio de la energía que necesitaban los modelos anteriores, lo que extiende la duración de la batería de horas a días.

“Hemos creado núcleos potentes para tareas exigentes y núcleos de bajo consumo para actividades cotidianas, logrando que el rendimiento y la eficiencia energética vayan de la mano. Esto significa laptops que se adaptan automáticamente a lo que haces, sin desperdiciar energía”, explicó Jim Johnson, líder de PC y Edge Products en Intel.

Los primeros dispositivos con esta tecnología estarán disponibles para reserva el 6 de enero de 2026 y empezarán a llegar al mercado el 27 de enero.

Intel Arc B3 90

En el apartado gráfico, Dan Rogers, responsable de productos de PC, presentó la nueva GPU integrada Intel Arc B3 90, capaz de ofrecer juegos más fluidos y detallados incluso en laptops delgadas y ligeras.

“Si antes pensabas que solo una computadora de escritorio podía correr juegos exigentes, con esta GPU podrás disfrutar de más de 100 cuadros por segundo en títulos de acción, con gráficos de alta calidad y usando IA para mejorar la fluidez”, explicó.

Además, la GPU permite generar cuadros adicionales mediante IA, ofreciendo una experiencia visual más suave sin sobrecargar la computadora.

Pero la IA no solo mejora los juegos. Intel mostró cómo estos procesadores permiten que programas de edición de video o videollamadas aprovechen la Inteligencia Artificial para tareas prácticas, desde encontrar automáticamente un clip específico en horas de grabación, hasta ajustar la iluminación de la cámara y difuminar el fondo durante una reunión virtual, todo sin depender de internet.

El objetivo que persigue la marca es convertir a la computadora en un asistente inteligente que ayuda a ahorrar tiempo y mejorar la experiencia diaria.

Adelantos de la empresa

Intel también anunció que trabaja en una plataforma de juegos portátil, basada en esta tecnología, lo que podría llevar estos avances a dispositivos aún más pequeños y ligeros, ideales para jugadores y creadores de contenido que necesitan movilidad, aunque no dijo cuándo planea su lanzamiento.

Una plataforma de juegos portátil de Intel competiría principalmente con dispositivos como Steam Deck, AYANEO, Lenovo Legion Go, ASUS ROG Xbox Ally y MSI Claw, todos orientados a ejecutar juegos y aplicaciones de PC fuera de una laptop tradicional.