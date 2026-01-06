El directivo destaca que el punto de quiebre ocurrió en la transición de las redes 3G a 4G, cuando las aplicaciones comenzaron a exigir no solo velocidad, sino una complejidad operativa mayor. Esta transformación llevó a Qualcomm a entender que el ecosistema móvil y el de la computadora estaban destinados a cruzarse.

"Sabíamos que era solo una cuestión de tiempo en el que el mundo de la computadora y el móvil se unieran. De hecho, lo que va a pasar es que van a trabajar de manera armónica entre los dos", afirma y en este sentido, la marca busca trasladar su experiencia en el balance entre consumo de energía y procesamiento al terreno de las PC.

Durante CES 2026, la empresa presentó novedades para la serie Snapdragon X, que representa la punta de lanza en esta incursión. A diferencia de intentos previos, donde se adaptaban plataformas móviles, Qualcomm desarrolló su arquitectura Oryon, diseñada específicamente para el cómputo.

En cuanto al impacto de la Inteligencia Artificial, Qualcomm se quiere convertir en un referente gracias a su Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU), que cumple con las exigencias del mercado, el cual solicita al menos 40 TOPS (billones de operaciones por segundo), algo que la serie Snapdragon X ya supera. De acuerdo con datos de IDC, se proyecta que para 2027 la empresa haya enviado más de 167 millones de dispositivos con NPU.

Sobre este avance técnico, Anaya detalla: "Toda la serie X de Snapdragon,desde la serie más baja de 8 núcleos hasta la de 12 núcleos son de 45 TOPS. Ahora estamos llegando a 80 TOPS y somos conscientes de que la parte crítica en las aplicaciones es el NPU", un componente que permite trabajar de manera eficiente en tareas complejas como la generación de imágenes, documentos y edición de video.

Sin embargo, los esfuerzos de Qualcomm no se limitan a las computadoras. Su visión de IA se extiende a un vasto ecosistema que incluye autos, dispositivos de realidad extendida (XR) y wearables. En el sector automotriz, su "chasis digital" controla desde el infoentretenimiento hasta los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).