Si en 2025 escuchamos mucho sobre Inteligencia Artificial, en este año su aplicación en robots, computadoras y más dispositivos será mayor. En Las Vegas, Nvidia, AMD e Intel expusieron visiones distintas que buscan llevar la IA del mundo digital al físico y, al mismo tiempo, redefinir el papel de la computadora personal como una máquina pensada para ejecutar modelos dentro del dispositivo.
Nvidia, AMD e Intel ahora pelearán por la ‘IA física’
Nvidia y la era de la ‘IA física’
Para Nvidia, CES 2026 fue menos sobre tarjetas gráficas y más sobre robots, simulación y autonomía, entre los anuncios que más conversación generaron estuvo Cosmos, una plataforma diseñada para entrenar, simular y desplegar sistemas de Inteligencia Artificial que interactúan con el mundo real y que pueden ir desde brazos robóticos, vehículos autónomos, fábricas inteligentes y, eventualmente, humanoides.
La llamada IA física, que mencionó Jensen Huang, CEO de Nvidia, con mucho énfasis en sus presentaciones, se refiere a modelos de IA que no solo procesan texto, imágenes o datos estructurados, sino que perciben, deciden y actúan en entornos físicos.
Para lograr este nivel de sofistifación se requiere integrar visión computacional, sensores, modelos generativos, motores de simulación y hardware especializado capaz de responder en tiempo real.
Tras convertirse en la empresa más valiosa del mundo, el reto de la empresa ya no es solo vender más GPUs, sino expandir su dominio hacia nuevas capas tecnológicas.
AMD potencia a gamers y creativos
Mientras Nvidia mira a fábricas y robots, AMD reforzó su posición en el terreno donde históricamente ha sabido competir mejor, el cómputo de alto rendimiento para usuarios finales. En CES 2026, la compañía presentó nuevos procesadores Ryzen AI para laptops y PCs, capaces de superar los 60 TOPS (trillones de operaciones por segundo) en cargas de trabajo de IA.
Los TOPS son la nueva métrica clave para el mercado de PCs con IA, porque determinan qué tan complejos pueden ser los modelos que se ejecutan sin depender de la nube. Para gamers, creadores de contenido y profesionales, esto se traduce en renders que se desarrollan mucho más rápido, edición de vídeos asistida con IA, así como generación de imágenes en menos tiempo.
Lisa Su, CEO de AMD, señaló que uno de los objetivos de la firma es democratizar la IA en dispositivos personales, capitalizando el crecimiento de los llamados AI PCs. A diferencia de Nvidia, que construye plataformas verticales, AMD apuesta por volumen, compatibilidad y eficiencia energética, buscando ganar terreno frente a Intel en el mercado de laptops premium y estaciones de trabajo móviles.
Intel debuta proceso 18A
Para Intel, CES 2026 fue un momento existencial. La compañía presentó los primeros procesadores Core Ultra Series 3 fabricados con su proceso 18A, una tecnología clave dentro del plan para recuperar el liderazgo en manufactura avanzada.
18A representa la apuesta de Intel por demostrar que aún puede competir con gigantes asiáticos como TSMC y Samsung en nodos de fabricación. En términos de producto, estos nuevos chips también apuntan a la barrera de los 60 TOPS, integrando unidades de procesamiento neuronal (NPU) más potentes para ejecutar IA local, es decir, la que se procesa directamente en los dispositivos.
Intel juega aquí una doble partida, pues busca defender su negocio tradicional y, al mismo tiempo, convencer a clientes, gobiernos y socios de que su estrategia industrial es viable.
Un mercado que se redefine
Lo que quedó claro en CES 2026 es que la inteligencia artificial ya no se mide solo en modelos más grandes, sino en dónde y cómo se ejecutan. La IA física abre la puerta a robots más baratos, fábricas más autónomas y sistemas capaces de operar sin conexión constante a la nube. La IA en PCs, por su parte, redefine la experiencia del usuario y redistribuye el valor entre hardware, software y servicios.
Datos de Grand View Research estiman que el mercado de IA en robótica crecerá un 38.5% hacia 2030 y superará los 124,800 millones de dólares.