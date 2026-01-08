Nvidia, AMD e Intel ahora pelearán por la ‘IA física’

Nvidia y la era de la ‘IA física’

Para Nvidia, CES 2026 fue menos sobre tarjetas gráficas y más sobre robots, simulación y autonomía, entre los anuncios que más conversación generaron estuvo Cosmos, una plataforma diseñada para entrenar, simular y desplegar sistemas de Inteligencia Artificial que interactúan con el mundo real y que pueden ir desde brazos robóticos, vehículos autónomos, fábricas inteligentes y, eventualmente, humanoides.

La llamada IA física, que mencionó Jensen Huang, CEO de Nvidia, con mucho énfasis en sus presentaciones, se refiere a modelos de IA que no solo procesan texto, imágenes o datos estructurados, sino que perciben, deciden y actúan en entornos físicos.

Para lograr este nivel de sofistifación se requiere integrar visión computacional, sensores, modelos generativos, motores de simulación y hardware especializado capaz de responder en tiempo real.

Tras convertirse en la empresa más valiosa del mundo, el reto de la empresa ya no es solo vender más GPUs, sino expandir su dominio hacia nuevas capas tecnológicas.

AMD potencia a gamers y creativos

Mientras Nvidia mira a fábricas y robots, AMD reforzó su posición en el terreno donde históricamente ha sabido competir mejor, el cómputo de alto rendimiento para usuarios finales. En CES 2026, la compañía presentó nuevos procesadores Ryzen AI para laptops y PCs, capaces de superar los 60 TOPS (trillones de operaciones por segundo) en cargas de trabajo de IA.

Los TOPS son la nueva métrica clave para el mercado de PCs con IA, porque determinan qué tan complejos pueden ser los modelos que se ejecutan sin depender de la nube. Para gamers, creadores de contenido y profesionales, esto se traduce en renders que se desarrollan mucho más rápido, edición de vídeos asistida con IA, así como generación de imágenes en menos tiempo.

Lisa Su, CEO de AMD, señaló que uno de los objetivos de la firma es democratizar la IA en dispositivos personales, capitalizando el crecimiento de los llamados AI PCs. A diferencia de Nvidia, que construye plataformas verticales, AMD apuesta por volumen, compatibilidad y eficiencia energética, buscando ganar terreno frente a Intel en el mercado de laptops premium y estaciones de trabajo móviles.