Falla Movistar hoy, 12 de enero: usuarios reportan problemas en llamadas e internet móvil

A través de su cuenta oficial en la red social X, la telefónica confirmó que enfrenta inconvenientes en algunas zonas del país y aseguró que ya trabaja para restablecer el servicio.

“Hola, encantado de saludarte. En este momento existe un inconveniente en tu zona. No te preocupes, ya estamos trabajando para solucionarlo. Pronto podrás seguir disfrutando de tus beneficios. Agradecemos tu comprensión”, respondió la empresa a sus usuarios.

Hola, encantado de saludarte. En este momento existe un inconveniente en tu zona. No te preocupes, ya estamos trabajando para solucionarlo. Pronto podrás seguir disfrutando de tus beneficios. Agradecemos tu comprensión 🙏. — Movistar México (@MovistarMX) January 12, 2026

¿Cuáles son las fallas de Movistar México?

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, los reportes de fallas comenzaron alrededor de las 10:00 de la mañana y se intensificaron cerca del mediodía.

La mayoría de los usuarios señala problemas con la señal y el internet móvil, lo que les impide realizar llamadas y utilizar aplicaciones de mensajería con normalidad.

Según el mapa de calor de la plataforma, las afectaciones se concentran principalmente en la Ciudad de México y Jalisco.

El mapa de calor de la plataforma identifica a la Ciudad de México y Jalisco como las entidades con mayor número de reportes. (Downdetector)

¿Cuándo se va Movistar de México?

Por ahora, no hay una fecha definida para la salida de Movistar de México. Aunque Telefónica ha reiterado su intención de abandonar por completo Latinoamérica, el proceso será gradual y sin un calendario público.

El 4 de noviembre, el CEO de Telefónica, Marc Murtra, confirmó que el plan de retiro incluye a México, Chile y Venezuela, y que en Colombia la salida ya está muy avanzada. La decisión, señaló, cuenta con el aval del más alto nivel de la compañía. Aun así, no se han dado plazos ni detalles operativos para el mercado mexicano.

Tras el anuncio, Movistar aclaró que continuará operando con normalidad en México, manteniendo activas las líneas, planes y recargas, con el objetivo de reducir la incertidumbre entre sus usuarios.