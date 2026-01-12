Falla Movistar hoy, 12 de enero: usuarios reportan problemas en llamadas e internet móvil

Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Fallas en Movistar México este lunes 12 de enero afectan llamadas e internet móvil

La empresa reconoce los problemas a través de su cuenta en X y asegura que ya trabaja para restablecer el servicio en las zonas afectadas.
lun 12 enero 2026 12:52 PM
¿Quién es el dueño de Movistar y por qué la compañía telefónica se va de México?
Movistar México registra fallas en su servicio este lunes 12 de enero, lo que genera quejas entre usuarios en redes sociales. (Expansión/Google AI Studio)

Movistar México presentó fallas en su servicio este lunes 12 de enero, situación que generó molestia entre usuarios, quienes recurrieron a redes sociales para reportar los problemas.

Publicidad

A través de su cuenta oficial en la red social X, la telefónica confirmó que enfrenta inconvenientes en algunas zonas del país y aseguró que ya trabaja para restablecer el servicio.

“Hola, encantado de saludarte. En este momento existe un inconveniente en tu zona. No te preocupes, ya estamos trabajando para solucionarlo. Pronto podrás seguir disfrutando de tus beneficios. Agradecemos tu comprensión”, respondió la empresa a sus usuarios.

¿Cuáles son las fallas de Movistar México?

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, los reportes de fallas comenzaron alrededor de las 10:00 de la mañana y se intensificaron cerca del mediodía.

La mayoría de los usuarios señala problemas con la señal y el internet móvil, lo que les impide realizar llamadas y utilizar aplicaciones de mensajería con normalidad.

De Iusacell a Pegaso: las telefónicas que desaparecieron en México (y Movistar puede unirse)
Tecnología

De Iusacell a Pegaso: las telefónicas que desaparecieron en México (y Movistar puede unirse)

Según el mapa de calor de la plataforma, las afectaciones se concentran principalmente en la Ciudad de México y Jalisco.

Movistar
El mapa de calor de la plataforma identifica a la Ciudad de México y Jalisco como las entidades con mayor número de reportes. (Downdetector)

¿Cuándo se va Movistar de México?

Por ahora, no hay una fecha definida para la salida de Movistar de México. Aunque Telefónica ha reiterado su intención de abandonar por completo Latinoamérica, el proceso será gradual y sin un calendario público.

El 4 de noviembre, el CEO de Telefónica, Marc Murtra, confirmó que el plan de retiro incluye a México, Chile y Venezuela, y que en Colombia la salida ya está muy avanzada. La decisión, señaló, cuenta con el aval del más alto nivel de la compañía. Aun así, no se han dado plazos ni detalles operativos para el mercado mexicano.

Falla Movistar hoy, 12 de enero: usuarios reportan problemas en llamadas e internet móvil
Tecnología

Movistar se va de México, pero ¿qué pasará con sus clientes en la región?

Tras el anuncio, Movistar aclaró que continuará operando con normalidad en México, manteniendo activas las líneas, planes y recargas, con el objetivo de reducir la incertidumbre entre sus usuarios.

Publicidad

Tags

Movistar Telecomonucación

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad