Google, Walmart y Shopify declaran la guerra a Amazon con compras guiadas por IA

Del buscador al punto de venta…sin salir de Google

UCP permitirá que los usuarios compren directamente desde el Modo IA del buscador o desde la app de Gemini, sin abandonar la conversación. El pago se ejecuta con credenciales ya almacenadas en Google Pay y Wallet, mientras el retailer conserva, al menos, la relación con el cliente.

“Con unos cuantos toques puedo comprar sin salir de la conversación. Los consumidores actúan con rapidez y confianza gracias a la seguridad integrada en Google Pay, mientras los retailers cierran la venta”, señaló Vidhya Srinivasan, vicepresidenta y gerente general de Ads & Commerce en Google.

O sea que la compra ocurre dentro del entorno de Google, incluso cuando el producto pertenece a un tercero, por lo que dentro de la experiencia de compra de los agentes, la plataforma no solo recomienda, sino que hará la transacción completa.

A este entramado se suma Business Agent, un agente conversacional que permite a las marcas interactuar directamente con los usuarios dentro del buscador, con la “voz” y datos del retailer.

“Piénsalo como un vendedor virtual que responde preguntas sobre productos en los momentos críticos de compra”, explicó Srinivasan.

Este agente puede informar sobre inventario, comparar opciones, sugerir productos y, en el futuro, cerrar la compra dentro de la experiencia.

Según datos compartidos por la compañía, las consultas en Modo IA ya son entre dos y tres veces más extensas que las búsquedas tradicionales.

El último componente de las herramientas que presentó Google es Direct Offers, un formato publicitario diseñado para intervenir justo cuando el agente está listo para comprar.

“Esto va más allá del modelo tradicional de anuncios en búsqueda, pues permite ofrecer descuentos o beneficios específicos a compradores con alta intención, sin extender la oferta a todos”, precisó Tharp.

Datos de Mckinsey, señalan que para que el agentic commerce funcione a gran escala se requiere una infraestructura tecnológica profundamente integrada que permita a los agentes de IA actuar de manera autónoma a lo largo de todo el recorrido de compra.

Esto implica protocolos estandarizados para compartir contexto, intenciones y datos entre modelos y herramientas (p. ej., Model Context Protocol de Antropic), así como mecanismos que permitan la coordinación entre agentes y la ejecución de acciones transaccionales como pagos sin fricción.

“Estas capas de interoperabilidad son esenciales para que los agentes puedan anticipar necesidades, comparar opciones y completar transacciones de forma coherente y eficiente, más allá de respuestas aisladas o simples recomendaciones”, señala el estudio de la consultora .

Además de la tecnología de base, el agentic commerce exige una reconfiguración de los sistemas de comercio digital existentes, incluyendo la gestión de identidad y lealtad, la compatibilidad con plataformas y métodos de pago, y la capacidad de los comerciantes para aceptar tráfico generado por agentes.

McKinsey argumenta que solo con estos desarrollos será posible aprovechar el potencial económico de este modelo, con estimaciones de ingresos globales de hasta 5 billones de dólares para 2030.

