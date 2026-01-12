Publicidad

Tecnología

Del e-commerce al a-commerce, así dejarán de comprar los humanos

Dentro de los principales cambios por los que apuesta la IA agentica está realizar más actividades de forma autónoma, cambios que podrán verse en cómo comprar en línea.
lun 12 enero 2026 11:11 AM
Google, Walmart y Shopify declaran la guerra a Amazon con compras guiadas por IA
Los protocolos que se requieren a escala técnica para el Agentic Commerce son más complejos de lo que se ve en el futuro inmediato. (400tmax/Getty Images)

Durante años, la batalla del comercio digital se libró en la superficie del buscador, quién aparecía primero en los resultados de Google o quién ofrecía el mejor precio en metabuscadores eran herramientas útiles para todo aquel que vendiera en línea; sin embargo, ahora la apuesta es convencer a los agentes de IA, estas figuras que dejarán de lado el comercio electrónico usual y usarán IA para comprar.

Google apuesta a convertirse en el arquitecto central de ese nuevo orden. No solo como motor de descubrimiento, sino como la infraestructura que conecta agentes, sistemas de pago, retailers y plataformas, en un ecosistema donde la compra ya no es una acción humana directa.

“Estamos dejando atrás la era digital first para entrar en la era del agentic commerce, pues la IA pasa de ser una herramienta pasiva de predicción, a recursos autónomos capaces de ejecutar acciones complejas y de múltiples pasos a lo largo de todo el recorrido del consumidor”, señaló Carrie Tharp, vicepresidenta de soluciones globales industriales en Google.

Para poder lograr este objetivo, la empresa está presente en uno de los eventos más importantes del retail, la National Retail Federation (NRF), donde empresas como Walmart, Target o Best Buy presencian las tendencias en venta minorista. Y donde el lanzamiento del Universal Commerce Protocol (UCP), tiene sentido. Esta herramienta es un estándar abierto que busca convertirse en el “lenguaje común” para que los agentes de IA puedan descubrir productos, construir carritos, autenticar identidades y ejecutar pagos sin fricciones, incluso cuando intervienen múltiples sistemas y plataformas.

“UCP se sitúa entre las experiencias con agentes del lado del consumidor y los sistemas backend de los negocios, para que ambos puedan trabajar juntos de forma fluida. Acciones como la creación de carritos, la vinculación de identidades o el checkout quedan estandarizadas y aseguradas”, precisó Darshan Kantak, vicepresidente de producto en IA aplicada de Google.

En términos estratégicos, esto coloca a Google en una posición similar a la que tuvo con la web abierta o con Android, pues definir el estándar no es vender directamente, pero sí establecer las reglas bajo las cuales todos deben operar.

Google insiste en el carácter “abierto y colaborativo” del protocolo, desarrollado junto con Shopify, Etsy, Wayfair y Target, entre otros.

Del buscador al punto de venta…sin salir de Google

UCP permitirá que los usuarios compren directamente desde el Modo IA del buscador o desde la app de Gemini, sin abandonar la conversación. El pago se ejecuta con credenciales ya almacenadas en Google Pay y Wallet, mientras el retailer conserva, al menos, la relación con el cliente.

“Con unos cuantos toques puedo comprar sin salir de la conversación. Los consumidores actúan con rapidez y confianza gracias a la seguridad integrada en Google Pay, mientras los retailers cierran la venta”, señaló Vidhya Srinivasan, vicepresidenta y gerente general de Ads & Commerce en Google.

O sea que la compra ocurre dentro del entorno de Google, incluso cuando el producto pertenece a un tercero, por lo que dentro de la experiencia de compra de los agentes, la plataforma no solo recomienda, sino que hará la transacción completa.

A este entramado se suma Business Agent, un agente conversacional que permite a las marcas interactuar directamente con los usuarios dentro del buscador, con la “voz” y datos del retailer.

“Piénsalo como un vendedor virtual que responde preguntas sobre productos en los momentos críticos de compra”, explicó Srinivasan.

Este agente puede informar sobre inventario, comparar opciones, sugerir productos y, en el futuro, cerrar la compra dentro de la experiencia.

Según datos compartidos por la compañía, las consultas en Modo IA ya son entre dos y tres veces más extensas que las búsquedas tradicionales.

El último componente de las herramientas que presentó Google es Direct Offers, un formato publicitario diseñado para intervenir justo cuando el agente está listo para comprar.

“Esto va más allá del modelo tradicional de anuncios en búsqueda, pues permite ofrecer descuentos o beneficios específicos a compradores con alta intención, sin extender la oferta a todos”, precisó Tharp.

Datos de Mckinsey, señalan que para que el agentic commerce funcione a gran escala se requiere una infraestructura tecnológica profundamente integrada que permita a los agentes de IA actuar de manera autónoma a lo largo de todo el recorrido de compra.

Esto implica protocolos estandarizados para compartir contexto, intenciones y datos entre modelos y herramientas (p. ej., Model Context Protocol de Antropic), así como mecanismos que permitan la coordinación entre agentes y la ejecución de acciones transaccionales como pagos sin fricción.

“Estas capas de interoperabilidad son esenciales para que los agentes puedan anticipar necesidades, comparar opciones y completar transacciones de forma coherente y eficiente, más allá de respuestas aisladas o simples recomendaciones”, señala el estudio de la consultora .

Además de la tecnología de base, el agentic commerce exige una reconfiguración de los sistemas de comercio digital existentes, incluyendo la gestión de identidad y lealtad, la compatibilidad con plataformas y métodos de pago, y la capacidad de los comerciantes para aceptar tráfico generado por agentes.

McKinsey argumenta que solo con estos desarrollos será posible aprovechar el potencial económico de este modelo, con estimaciones de ingresos globales de hasta 5 billones de dólares para 2030.

