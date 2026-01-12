El vacío en la salud femenina que abrió un mercado global de 100,000 mdd para la tecnología médica

Durante el panel “Innovar en la salud de las mujeres: cerrar brechas para desbloquear un mercado de 100,000 millones de dólares”, presentada por Boston Consulting Group (BCG), una de las firmas de consultoría estratégica más grandes del mundo, líderes del sector coincidieron en que el subdiagnóstico, los tratamientos incompletos y la falta de datos específicos por sexo crearon un enorme vacío de mercado pero, al mismo tiempo, una oportunidad tecnológica sin precedentes.

El panel reunió a Amy Divaraniya, CEO y fundadora de Oova; David Matthews, director de desarrollo de negocios de Beacon Biosignals; y Anne Santoro, vicepresidenta senior de marketing de producto en Dexcom, quienes expusieron cómo las nuevas plataformas digitales, el análisis avanzado de datos y la salud conectada están rediseñando desde el diagnóstico hasta el tratamiento personalizado.

Uno de los ejes centrales fue la escasez histórica de datos clínicos enfocados en mujeres, lo que ha limitado el desarrollo de modelos de IA capaces de detectar patrones tempranos en condiciones como los desequilibrios hormonales, la menopausia o las enfermedades cardiovasculares. Hoy, sensores portátiles, dispositivos de monitoreo continuo, pruebas hormonales en casa y algoritmos predictivos pretenden construir perfiles de salud mucho más precisos y personalizados.

De acuerdo con un estudio realizado por BCG, hoy solo una de cada cuatro mujeres con síntomas de menopausia recibe tratamiento, a pesar de que hasta 65 millones de mujeres estadounidenses estarán en alguna etapa de la menopausia hacia 2030. Si se abordaran adecuadamente estos síntomas, el mercado podría multiplicarse por ocho, pasando de menos de 5,000 millones de dólares a más de 40,000 millones de dólares, repartidos entre fármacos, productos de consumo, servicios digitales y tecnología médica.

