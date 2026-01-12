Publicidad

Tecnología

Salud femenina y tecnología: un mercado de 100,000 mdd

La falta de datos y atención en la salud de las mujeres abrió la puerta a una nueva economía impulsada por tecnología.
lun 12 enero 2026 01:00 PM
El vacío en la salud femenina que abrió un mercado global de 100,000 mdd para la tecnología médica
Uno de los ejes centrales fue la escasez histórica de datos clínicos enfocados en mujeres, lo que ha limitado el desarrollo de modelos de IA para el cuidado de la salud femenina. (Foto: alvarez/Getty Images)

Durante décadas, la salud femenina quedó fuera del radar de la innovación tecnológica, con menos estudios clínicos, menos datos específicos y productos diseñados a partir de promedios que no reflejaban su biología ni sus necesidades reales.

Pero ese rezago histórico empieza a revertirse y, en el CES 2026, quedó claro que la salud femenina ya no es solo un asunto médico, sino uno de los territorios de expansión para la tecnología.

Durante el panel “Innovar en la salud de las mujeres: cerrar brechas para desbloquear un mercado de 100,000 millones de dólares”, presentada por Boston Consulting Group (BCG), una de las firmas de consultoría estratégica más grandes del mundo, líderes del sector coincidieron en que el subdiagnóstico, los tratamientos incompletos y la falta de datos específicos por sexo crearon un enorme vacío de mercado pero, al mismo tiempo, una oportunidad tecnológica sin precedentes.

El panel reunió a Amy Divaraniya, CEO y fundadora de Oova; David Matthews, director de desarrollo de negocios de Beacon Biosignals; y Anne Santoro, vicepresidenta senior de marketing de producto en Dexcom, quienes expusieron cómo las nuevas plataformas digitales, el análisis avanzado de datos y la salud conectada están rediseñando desde el diagnóstico hasta el tratamiento personalizado.

Uno de los ejes centrales fue la escasez histórica de datos clínicos enfocados en mujeres, lo que ha limitado el desarrollo de modelos de IA capaces de detectar patrones tempranos en condiciones como los desequilibrios hormonales, la menopausia o las enfermedades cardiovasculares. Hoy, sensores portátiles, dispositivos de monitoreo continuo, pruebas hormonales en casa y algoritmos predictivos pretenden construir perfiles de salud mucho más precisos y personalizados.

De acuerdo con un estudio realizado por BCG, hoy solo una de cada cuatro mujeres con síntomas de menopausia recibe tratamiento, a pesar de que hasta 65 millones de mujeres estadounidenses estarán en alguna etapa de la menopausia hacia 2030. Si se abordaran adecuadamente estos síntomas, el mercado podría multiplicarse por ocho, pasando de menos de 5,000 millones de dólares a más de 40,000 millones de dólares, repartidos entre fármacos, productos de consumo, servicios digitales y tecnología médica.

“La tecnología permite ver lo que antes era invisible”, señalaron los participantes, al explicar cómo el uso de IA, machine learning y plataformas de salud digital está cerrando brechas estructurales que la medicina tradicional no logró resolver.

Empresas como Oova aprovechan el análisis de datos hormonales en tiempo real para anticipar trastornos reproductivos y metabólicos antes de que se manifiesten clínicamente. A través de pruebas caseras combinadas con plataformas digitales, la compañía construye modelos predictivos que permiten detectar desbalances hormonales, optimizar tratamientos de fertilidad y ofrecer recomendaciones personalizadas, trasladando el diagnóstico desde el consultorio hasta el día a día de las pacientes.

Por su parte, Beacon Biosignals aplica modelos computacionales y técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial para interpretar señales biológicas extremadamente complejas, como patrones neurológicos y biomarcadores digitales, que tradicionalmente eran difíciles de medir o correlacionar con enfermedades específicas. Este enfoque permite identificar anomalías de manera temprana, mejorar la precisión diagnóstica y diseñar terapias más específicas para condiciones que afectan de forma diferenciada a las mujeres.

Mientras que Dexcom impulsa una nueva generación de sistemas de monitoreo continuo que transforman al cuerpo en una fuente permanente de información clínica. Sus dispositivos recogen datos biométricos las 24 horas que al integrarse con aplicaciones y plataformas de análisis, permiten a médicos y pacientes tomar decisiones más informadas, ajustar tratamientos en tiempo real y prevenir complicaciones antes de que se conviertan en emergencias médicas.

En conjunto, estas tecnologías pretenden redefinir el modelo de atención médica, pasando de uno reactivo y esporádico a uno predictivo, personalizado y basado en datos, donde la salud de las mujeres deja de depender exclusivamente de visitas ocasionales al médico y pasa a gestionarse de manera continua, inteligente y conectada.

Más allá de los avances técnicos, el mensaje del panel fue que invertir en tecnología para la salud de las mujeres no solo salva vidas, también crea nuevos mercados, nuevos modelos de negocio y una economía de la salud más equitativa y sostenible.

