Google se adelanta a la industria y lanza la Inteligencia Personal de Gemini

“Con la función habilitada, Gemini accede a tus datos para responder a tus solicitudes específicas. Y como estos datos ya se encuentran de forma segura en Google, no tienes que enviar datos sensibles a otro lugar para comenzar a personalizar tu experiencia”, explicó en un comunicado Josh Woodward, vicepresidente de la app de Gemini.

En términos de transparencia sobre la fuente de la información, Google detalló que Gemini hace referencia a la información que usó de las fuentes conectadas del usuario o las explica para que pueda verificarlas. En caso de que no lo hiciera, la persona puede solicitar más información y si una respuesta no convence, también es posible corregirla en el momento.

Respecto a temas sensibles, Gemini intentará evitar hacer suposiciones proactivas sobre datos mucho más privados, como aspectos de salud, aunque sí tendrá la apertura de analizar dicha información con el usuario si este lo solicita.

¿Con qué información se entrena la Inteligencia Personal de Gemini?

Para entender mejor las capacidades de esta nueva herramienta, Woodward mencionó un ejemplo personal en el que necesitaba cambiar las llantas de su auto y para ello pidió la ayuda de Gemini, el cual no solo dio opciones de neumáticos y dónde encontrarlos, sino que fue más allá al sugerir opciones para el terreno por donde él suele manejar y le ayudó en todo el proceso de compra.

Para alcanzar este nivel de personalización se requiere de más información, sin embargo, la empresa señaló que la herramienta no se entrena directamente con la carpeta Recibidos de Gmail ni con la biblioteca de Google Fotos. “Solo utilizamos información limitada, como instrucciones específicas en Gemini y las respuestas del modelo, para mejorar la funcionalidad con el tiempo”, detalló.

Es decir, si bien tiene acceso a información de correos o datos integrados en una foto, dichas fuentes no se usan para entrenar el modelo, solo se hace referencia a ellos para entregar la respuesta.

“Entrenamos el modelo con elementos como mis instrucciones y respuestas específicas, solo después de tomar medidas para filtrar u ocultar los datos personales de la conversación”, señaló Woodward. “En resumen, no entrenamos nuestros sistemas para que aprendan tu número de matrícula, sino para que entiendan que, cuando lo pides, podemos encontrarlo”.

¿Cuándo estará disponible la Inteligencia Personal de Gemini?

A partir de hoy, el acceso se está implementando para los suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos para cuentas de Google personales y no para usuarios empresariales, educativos o de Workspace. La herramienta funciona tanto en web, Android e iOS.

Google dijo que se trata de una prueba limitada para aprender más sobre la función, pero la expandirán a más países y al nivel gratuito. También estará disponible en el Modo IA del Buscador próximamente.

Al tratarse de una versión beta, Google detalló que es posible encontrar respuestas imprecisas o una “personalización excesiva”, en la que el modelo establece conexiones entre temas no relacionados. Cuando ocurra esto, se recomienda enviar comentarios con un “No me gusta” en la respuesta.

Gemini también puede tener dificultades con los tiempos o los matices, en particular en lo que respecta a los cambios en las relaciones, como los divorcios, o diversos intereses. Por ejemplo, si Gemini mira cientos de fotos en un campo de golf, podría suponer que te gusta el golf,pero no tiene en cuenta el matiz. Por ello, si Gemini se equivoca, el usuario puede corregirlo.