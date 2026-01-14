No más maratones de videos cortos: YouTube permitirá a padres limitar el tiempo en Shorts

La medida cobra relevancia en un contexto donde 97% de los jóvenes mexicanos de la Generación Z afirma ver videos cortos y largos en YouTube, de acuerdo con un estudio de Emarketer. El mismo reporte indica que Shorts concentra una audiencia global que supera los 200,000 millones de visualizaciones diarias, lo que lo posiciona como uno de los formatos con mayor capacidad de atracción para el público jóven.

La nueva función permitirá a los padres definir cuántos minutos al día puede ver su hijo este formato e incluso fijar un límite en cero cuando lo considere necesario. El ajuste será flexible, por ejemplo, se podrá bloquear durante el horario de tareas escolares y habilitar durante viajes o momentos de ocio.

Además, será posible activar recordatorios personalizados de “hora de dormir” y “tómate un descanso”.