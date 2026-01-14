No más maratones de videos cortos: YouTube permitirá a padres limitar el tiempo en Shorts

El consumo de videos cortos se ha convertido en uno de los principales hábitos de consumo digital entre las generaciones más jóvenes. Frente a este escenario, YouTube anunció que los padres de familia o tutores contarán con una nueva herramienta para establecer límites de tiempo específicos para la visualización de Shorts en su plataforma.
Padres ya podrán limitar el tiempo que sus hijos ven shorts en YouTube
La medida cobra relevancia en un contexto donde 97% de los jóvenes mexicanos de la Generación Z afirma ver videos cortos y largos en YouTube, de acuerdo con un estudio de Emarketer. El mismo reporte indica que Shorts concentra una audiencia global que supera los 200,000 millones de visualizaciones diarias, lo que lo posiciona como uno de los formatos con mayor capacidad de atracción para el público jóven.
La nueva función permitirá a los padres definir cuántos minutos al día puede ver su hijo este formato e incluso fijar un límite en cero cuando lo considere necesario. El ajuste será flexible, por ejemplo, se podrá bloquear durante el horario de tareas escolares y habilitar durante viajes o momentos de ocio.
Además, será posible activar recordatorios personalizados de “hora de dormir” y “tómate un descanso”.
Más cambios en las cuentas para adolescentes
Además de el límite de tiempo en shorts, la plataforma informó que implementará nuevos criterios de calidad de contenido para adolescentes con criterios de “alta” y “baja” calidad, desarrollados en conjunto con la Asociación Estadounidense de Psicología, el Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital, el Center for Scholars & Storytellers de la UCLA y otras organizaciones. El objetivo es establecer parámetros más claros sobre qué tipo de videos son apropiados, formativos o potencialmente problemáticos para este grupo de edad.
Estos principios no solo funcionarán como una guía para los creadores, sino que también influirán directamente en el sistema de recomendaciones de la plataforma. De acuerdo con la empresa, los algoritmos comenzarán a mostrar con mayor frecuencia contenido considerado de mayor valor educativo y formativo para adolescentes, como materiales de divulgación, aprendizaje y desarrollo de habilidades, mientras se reduce la exposición a contenidos clasificados como de baja calidad.
A nivel operativo, la plataforma anunció cambios en la forma en que las familias gestionan las cuentas. En las próximas semanas, los padres podrán crear nuevas cuentas para menores de edad desde una experiencia de registro simplificada y alternar fácilmente entre perfiles dentro de la aplicación móvil. Esto permitirá que cada integrante de la familia acceda a la versión de YouTube correspondiente a su edad, con las configuraciones de contenido, privacidad y recomendaciones ajustadas automáticamente.
¿Cuándo estará disponible?
YouTube indicó que estas funciones comenzarán a desplegarse en las próximas semanas para las cuentas supervisadas de adolescentes.
Para las familias, la actualización no resuelve por completo el debate sobre el uso de pantallas, pero sí introduce una herramienta concreta para intervenir en uno de los hábitos digitales más extendidos entre los jóvenes: el consumo intensivo de videos cortos.