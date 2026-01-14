Publicidad

Apple lanza Creator Studio, su apuesta para capturar más en Servicios

La empresa de Cupertino presentó una nueva colección de apps enfocadas en los creadores de contenido.
mié 14 enero 2026 01:30 PM
Apple lanza Creator Studio: un solo lugar con varias apps y este es su precio en México
La compañía tiene un desempeño sólido en el área de Servicios, donde Creator Studio tendrá participación. (Cortesía: Apple)

La creación de contenido no es sólo para influencers o creadores de contenido, también es un mercado que mueve a las empresas. Apple por ello presentó Creator Studio, una nueva colección de aplicaciones que busca convertirse en el punto de entrada para la creciente economía de creadores dentro de su ecosistema.

El anuncio llega en uno de los momentos más sólidos para el negocio de Servicios de la compañía, que en 2025 alcanzó niveles históricos de participación, facturación y adopción global.

Creator Studio está concebido como una suite integrada de herramientas para producción creativa, que van desde música y video hasta diseño visual y experiencias interactivas, optimizadas para funcionar de manera nativa en dispositivos Apple.

Con ello Cupertino refuerza su posicionamiento como infraestructura central de la economía creativa digital, en un contexto donde los servicios son uno de sus principales motores de crecimiento.

Un anuncio anclado en cifras récord

Durante 2025, el negocio de Servicios de Apple vivió un año sin precedentes. El App Store alcanzó un promedio de más de 850 millones de usuarios semanales en 175 países y regiones, consolidándose como uno de los mercados digitales más grandes y activos del mundo, de acuerdo con datos de la empresa.

Desde su lanzamiento en 2008, los desarrolladores han generado más de 550,000 millones de dólares a través de la plataforma. Tan solo en 2024, el ecosistema del App Store facilitó 1.3 billones de dólares en facturación y ventas, de los cuales más del 90% fue directamente para los desarrolladores.

Estas cifras explican por qué Creator Studio es relevante más allá de ser un nuevo producto, ya que se integra a una economía ya madura, con audiencias globales, mecanismos de monetización probados y una base de usuarios acostumbrada a consumir y pagar por contenido digital.

El desempeño de otros servicios refuerza este contexto, por ejemplo, Apple Pay generó más de 100,000 millones de dólares en ventas incrementales para comercios y evitó más de 1,000 millones de dólares en fraude, lo que muestra cómo Apple ha logrado insertar sus servicios en transacciones cotidianas.

Otro caso relevante es el de Apple TV que registró en diciembre un crecimiento del 36% en horas vistas frente al año anterior, mientras que Apple Music alcanzó cifras históricas tanto en audiencia como en nuevos suscriptores.

Qué tiene Apple Creator Studio

Hasta ahora, Apple ha sido principalmente un canal de distribución y monetización. Con Creator Studio, la compañía se posiciona también como proveedor de herramientas de creación, buscando acompañar al creador desde la idea hasta la publicación.

La suite agrupa herramientas enfocadas en música, video, diseño visual y producción digital, todas optimizadas para funcionar de manera nativa en dispositivos como iPhone, iPad y Mac. El objetivo es ofrecer a los creadores, desde principiantes hasta profesionales, un entorno unificado que combine potencia técnica con facilidad de uso, eliminando la necesidad de recurrir a múltiples soluciones de terceros para grabar, editar, diseñar o producir contenido.

En el caso de México, este servicio estará disponible a partir del 28 de enero, tendrá un costo mensual de 149 pesos, para estudiantes de 49 pesos y en caso de que hayas adquirido un iPad o Mac tendrás 3 meses de servicio gratis.

Las aplicaciones de Creator Studio están diseñadas para conectarse de forma natural con plataformas como App Store, Apple Music y Apple TV. Esto refuerza un circuito cerrado en el que crear, distribuir y monetizar sucede dentro de la misma infraestructura de la marca de la manzana.

Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple, señaló en el comunicado oficial que la compañía ve en los creadores “uno de los motores más importantes del crecimiento digital global”.

Por lo que la empresa ya no solo vende dispositivos o suscripciones, sino que construye plataformas donde terceros generan valor económico de forma sostenida.

