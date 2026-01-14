Apple lanza Creator Studio: un solo lugar con varias apps y este es su precio en México

Creator Studio está concebido como una suite integrada de herramientas para producción creativa, que van desde música y video hasta diseño visual y experiencias interactivas, optimizadas para funcionar de manera nativa en dispositivos Apple.

Con ello Cupertino refuerza su posicionamiento como infraestructura central de la economía creativa digital, en un contexto donde los servicios son uno de sus principales motores de crecimiento.

Un anuncio anclado en cifras récord

Durante 2025, el negocio de Servicios de Apple vivió un año sin precedentes. El App Store alcanzó un promedio de más de 850 millones de usuarios semanales en 175 países y regiones, consolidándose como uno de los mercados digitales más grandes y activos del mundo, de acuerdo con datos de la empresa.

Desde su lanzamiento en 2008, los desarrolladores han generado más de 550,000 millones de dólares a través de la plataforma. Tan solo en 2024, el ecosistema del App Store facilitó 1.3 billones de dólares en facturación y ventas, de los cuales más del 90% fue directamente para los desarrolladores.

Estas cifras explican por qué Creator Studio es relevante más allá de ser un nuevo producto, ya que se integra a una economía ya madura, con audiencias globales, mecanismos de monetización probados y una base de usuarios acostumbrada a consumir y pagar por contenido digital.

El desempeño de otros servicios refuerza este contexto, por ejemplo, Apple Pay generó más de 100,000 millones de dólares en ventas incrementales para comercios y evitó más de 1,000 millones de dólares en fraude, lo que muestra cómo Apple ha logrado insertar sus servicios en transacciones cotidianas.

Otro caso relevante es el de Apple TV que registró en diciembre un crecimiento del 36% en horas vistas frente al año anterior, mientras que Apple Music alcanzó cifras históricas tanto en audiencia como en nuevos suscriptores.

