Sony deja en manos de TCL la fabricación de TV y audio tras alianza global: qué implica el acuerdo

Con este movimiento, TCL tendrá una participación del 51%, mientras que Sony contará con el 49%. En términos de operación, la compañía mantendrá su presencia a nivel mundial, aunque TCL asumirá todo el proceso detrás de las pantallas y equipos de Sony.

¿Qué implica el acuerdo entre Sony y TCL?

Esto quiere decir que luego de que se complete el acuerdo y haya pasado todas las aprobaciones regulatorias, algo que se espera suceda hasta abril de 2027, TCL se investigará del desarrollo y diseño de productos hasta la fabricación, las ventas, la logística y la atención al cliente, incluyendo televisores y equipos de audio para el hogar.

Este acuerdo responde a cuestiones de logística y manufactura. Por un lado, la nueva empresa planea aprovechar la experiencia en tecnología de imagen y audio de Sony, así como su valor de marca y experiencia operativa obtenidos a lo largo de los años.