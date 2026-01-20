Sony deja en manos de TCL la fabricación de TV y audio tras alianza global: qué implica el acuerdo

El mundo del entretenimiento en el hogar se está modificando. Sony anunció un acuerdo con la china TCL para establecer una empresa conjunta a través del cual, TCL asumirá el negocio de entretenimiento en el hogar de la japonesa, es decir, su división de televisores y audio para el hogar.
Sony y TCL, la nueva gran alianza en la industria de TV y audio
Con este movimiento, TCL tendrá una participación del 51%, mientras que Sony contará con el 49%. En términos de operación, la compañía mantendrá su presencia a nivel mundial, aunque TCL asumirá todo el proceso detrás de las pantallas y equipos de Sony.
¿Qué implica el acuerdo entre Sony y TCL?
Esto quiere decir que luego de que se complete el acuerdo y haya pasado todas las aprobaciones regulatorias, algo que se espera suceda hasta abril de 2027, TCL se investigará del desarrollo y diseño de productos hasta la fabricación, las ventas, la logística y la atención al cliente, incluyendo televisores y equipos de audio para el hogar.
Este acuerdo responde a cuestiones de logística y manufactura. Por un lado, la nueva empresa planea aprovechar la experiencia en tecnología de imagen y audio de Sony, así como su valor de marca y experiencia operativa obtenidos a lo largo de los años.
Por otra parte, TCL aportará las ventajas de su presencia global a nivel de manufactura, lo cual representa una solidez en la cadena de suministro, de acuerdo con analistas del sitio TipRanks.
Cabe resaltar que este movimiento no implica a ninguna otra vertical de negocio de Sony, por lo que ni la categoría de cámaras, la de videojuegos (PlayStation) o la de producción de cine o música se verán afectadas.
Kimio Maki, director ejecutivo de Sony, dijo que la fusión de ambas empresas les permitirá “crear un nuevo valor para el cliente en el sector de entretenimiento en el hogar ofreciendo experiencias audiovisuales aún más cautivadoras a clientes de todo el mundo”.
Se espera que la nueva empresa mantenga las marcas “Sony” y “Bravia” para los productos resultantes de la fusión. Sin embargo, también representa la posibilidad de que los exista una serie de televisores Bravia más económicos bajo la fabricación de TCL.