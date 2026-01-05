Publicidad

Tecnología

“Un hogar sin quehacer”, así es la visión del futuro para LG

En CES 2026, la empresa anunció CLOiD, su robot para el hogar que acerca las visiones futuristas al hogar combinando Inteligencia Artificial con Inteligencia Afectiva.
lun 05 enero 2026 01:00 PM
LG propone un hogar donde nunca más tengas que limpiar: la IA hará todo el trabajo por ti
El objetivo a largo plazo de la compañía de liberar a los usuarios de las labores que consumen tiempo. (Foto: Fernando Guarneros)

Las Vegas, Nevada - La Robotina que todos esperaban, al parecer finalmente llegó. Desde hace un par de años, LG integró un concepto en medio de la conversación en torno a la Inteligencia Artificial, el de Inteligencia Afectiva. Dicha idea llegó a su punto más alto este CES 2026, con la combinación entre vida cotidiana y robótica para llegar a lo que llaman un hogar sin quehacer (Zero Labor Home, como lo nombró la compañía).

Basado en un ecosistema que va de refrigeradores, pasando por dispositivos de limpieza y también televisores, entre otros productos, la empresa presentó CLOiD, un sistema robótico para el hogar, diseñado para realizar tareas domésticas en interiores y que marca un hito hacia el objetivo a largo plazo de la compañía de liberar a los usuarios de las labores que consumen tiempo.

Se trata de un dispositivo con un diseño optimizado para los entornos de vida actuales. Cuenta con dos brazos articulados accionados por motores que ofrecen siete grados de libertad cada uno, lo que proporciona un movimiento versátil similar a los movimientos naturales. No tiene piernas y se basa en motores mecánicos que permiten su movilidad.

También tiene cinco dedos accionados individualmente en cada mano que proporcionan una destreza avanzada, lo que permite a CLOiD realizar tareas delicadas y precisas que requieren un control motriz fino.

El núcleo de LG CLOiD es un procesador integrado en la cabeza que funciona como el “cerebro” del robot. Esto se complementa con una pantalla, un altavoz, una cámara y una serie de sensores que permiten una comunicación expresiva, una interacción de voz fluida y una navegación inteligente.

En este punto, la tecnológica también agregó Inteligencia Afectiva para percibir su entorno, interactuar de forma natural y fácil de usar, además de perfeccionar sus respuestas con el tiempo, a través de interacciones recurrentes, con el objetivo de entregar un apoyo más personalizado para las tareas cotidianas.

La empresa también dio a conocer que como parte de sus esfuerzos en robótica, creó el Laboratorio de Robótica HS dentro de su Unidad de Soluciones para Electrodomésticos para asegurar tecnologías diferenciadas y reforzar aún más sus capacidades centrales en este sector.

Movilidad inteligente y entretenimiento, la nueva combinación de LG

Durante esta edición, LG también presentó los avances en términos de movilidad con un sistema de entretenimiento, el cual integra tecnología de pantallas de última generación, capacidades avanzadas de detección dentro del vehículo y IA integrada en el propio dispositivo, todo bajo una arquitectura integral de vehículo definido por IA.

Esta propuesta presenta tres soluciones experienciales clave: la Mobility Display Solution, que convierte el parabrisas en una interfaz inteligente; la Automotive Vision Solution, que mejora la seguridad y ofrece información contextual tanto al conductor como al copiloto mediante Vision AI; y la In-Vehicle Entertainment Solution, que brinda recomendaciones de contenido personalizadas, acceso a medios basados en la memoria del usuario y traducción en tiempo real.

La primera solución está pensada para que los usuarios utilicen IA de forma intuitiva a través de un parabrisas equipado con OLED transparente que proyecta información esencial del trayecto. Por ejemplo, al acercarse a un semáforo, el sistema muestra sobre la señal el tiempo restante de espera, ofreciendo únicamente la información más relevante en ese momento.

En modo de conducción autónoma, la IA analiza el entorno y genera escenas visuales acordes al contexto, como caminos rodeados de árboles o pétalos de flor de cerezo que parecen flotar sobre la pantalla, para que un túnel monótono se transforme en un bosque, creando una experiencia inmersiva cercana a la realidad virtual.

La Automotive Vision Solution es una solución avanzada de detección dentro del vehículo impulsada por el Automotive Vision System de LG, diseñada para reforzar la seguridad y, al mismo tiempo, habilitar interacciones empáticas, conscientes del contexto, así como la entrega de contenido personalizado.

El sistema monitorea en tiempo real los movimientos del conductor, la dirección de la mirada, el nivel de atención, el color de la ropa y los gestos, lo que le permite comprender el estado de los ocupantes y responder de forma adecuada.

De hecho, a partir de la tecnología de seguimiento ocular y de control por gestos, la plataforma amplía el abanico de información basada en los intereses del usuario, mientras que los gráficos anamórficos en pantalla elevan la sensación de inmersión y realismo.

Por ejemplo, en modo de conducción autónoma, si el pasajero del asiento delantero fija la mirada en un anuncio colocado en un edificio, el reconocimiento de la mirada puede activar información relacionada en la pantalla del pasajero, facilitando el descubrimiento de productos y la compra de manera fluida y natural.

La In-Vehicle Entertainment Solution ofrece entretenimiento personalizado y comunicación interactiva, ya que al reconocer el paisaje que rodea al vehículo, la IA puede mostrar en la pantalla del parabrisas fotografías vinculadas a recuerdos del pasado asociados con ese lugar. Los pasajeros incluso pueden compartir esos momentos en tiempo real mediante videollamadas con familiares. Además, durante trayectos largos, la IA recomienda contenido alineado con los gustos de cada persona, transformando los kilómetros recorridos en experiencias memorables.

“Estamos dando vida a nuestra visión de la movilidad del futuro al integrar IA en todas nuestras soluciones, muchas de ellas, como la detección dentro del habitáculo, ya se encuentran en producción con fabricantes automotrices globales”, señaló Eun Seok-hyun, presidente de LG Vehicle Solution Company, quien agregó que la empresa busca ser pionera en la era de los vehículos impulsados por IA en los próximos años.

LG se une a las televisiones que son cuadros de arte

Las televisiones son uno de los puntos más importantes para LG y como no podía faltar, la empresa anunció el dispositivo su LG Gallery TV, un lienzo dedicado que completa la experiencia de “curación espacial” que ofrece una colección de más de 4,500 contenidos por medio del servicio LG Gallery+.

Esta TV está orientada a consumidores interesados en el diseño de su espacio y se desarrolló en colaboración con conservadores de museos de todo el mundo. Cuenta con un modo Galería, que optimiza el color y el brillo para reproducir la textura visual de las obras originales.

También reduce los reflejos y minimiza los destellos para ofrecer una experiencia visual similar a la del arte, además de que ajusta automáticamente la calidad de la imagen a los cambios de luz ambiental para mantener la claridad durante todo el día.

Se lanzará en dos modelos de 55 y 65 pulgadas, y tendrá marcos magnéticos personalizables para que los usuarios puedan seleccionar y almacenar sus contenidos favoritos.

Por otra parte, la empresa lanzó el televisor Wallpaper, que se basa en tecnología inalámbrica para ofrecer vídeo y audio 4K sin pérdidas visuales de forma inalámbrica, además de ser el dispositivo de su tipo más delgado del mundo.

La tecnología True Wireless de LG1 ofrece la libertad de colocar el televisor prácticamente en cualquier lugar de la habitación. Todas las entradas se encuentran en la Zero Connect Box, que se puede colocar a una distancia de hasta 10 metros, lo que permite que el televisor tenga un menos grosor y un diseño minimalista.

Otra de las novedades relevantes sobre el ecosistema de LG es que los dispositivos con el sistema operativo webOS también podrán usar Google Gemini o Copilot para convertirla en un gadget mucho más inteligente, además de que cuando se trate de deportes, las conexiones a internet permitirán mostrar más información de cada equipo que esté participando, por ejemplo, en un partido de futbol.

Por otra parte, la firma también dio a conocer la familia de monitores para gaming premium, UltraGear evo, que debuta en el CES 2026 a partir de una tecnología que amplía los límites de los juegos de alta resolución con una gama de monitores de 5K y superiores, los cuales abarcan formatos OLED, New MiniLED y ultraanchos.

Esta tendencia, asegura la empresa, combina ultra alta definición, velocidad e inmersión en múltiples formatos. La línea inaugural de UltraGear evo cuenta con tres modelos insignia: 39GX950B, 27GM950B y 52G930B.

Por otra parte, en términos de computadoras, la firma también presentó la línea LG gram 2026, su gama de dispositivos ultraportátiles que estrena un material Aerominum ultraligero para un diseño más portátil, duradero y de alta calidad priorizando la productividad con capacidades avanzadas de IA híbrida.

La principal novedad de esta computadora es Aerominum, un material que reduce el peso de la computadora portátil al tiempo que refuerza su resistencia estructural. El chasis está diseñado para la vida en movimiento, ya que ofrece una mayor resistencia a los rayones, cumple con los estándares de grado militar y garantiza una resistencia duradera para el uso diario.

Cuenta con características interesantes, como gram Link, que permite compartir archivos, duplicar pantallas y transferir contenidos sin problemas, no solo entre dispositivos Android e iOS, sino también entre dispositivos LG basados en webOS, incluidos televisores, monitores y proyectores.

Sonido envolvente con la garantía de LG

En esta edición de CES, LG también presentó Sound Suite, un sistema de audio doméstico basado en un barra de sonido H7 con Dolby Atmos FlexConnect, que ofrece un sonido envolvente que se adapta a la distribución de la habitación sin necesidad de configuraciones complicadas.

LG Sound Suite funciona con televisores premium de LG, permitiendo a los usuarios conectar cualquiera de sus componentes inalámbricos, incluyendo las bocinas de sonido envolvente M7 y M5, y el subwoofer W7, con o sin la barra de sonido H7, para un total de 27 posibles configuraciones.

La marca asegura que esta flexibilidad permite a los consumidores crear la configuración perfecta para su espacio, ya sea comenzando con un sistema básico o construyendo un completo cine en casa de 13.1.7 canales.

De acuerdo con John Couling, vicepresidente senior de entretenimiento de Dolby Laboratories, “ya sea que las bocinas estén sobre una estantería o en un rincón, Dolby Atmos FlexConnect se integra perfectamente en cualquier hogar sin la complejidad de los sistemas tradicionales. Nos entusiasma que los consumidores experimenten este nuevo nivel de flexibilidad y rendimiento de audio”.

Además, cuando la barra de sonido H7 actúa como dispositivo principal, Dolby Atmos FlexConnect funciona con cualquier televisor a través de HDMI, lo que brinda a los usuarios la libertad de disfrutar de sus contenidos de entretenimiento.

La empresa señaló que también incorporará Dolby Atmos FlexConnect a su gama de televisores premium de 2026 y a algunos modelos seleccionados de 2025, mediante una futura actualización de software.

En este sistema de sonido, la empresa incorporó un par de tecnologías relevantes. La primera es Sound Follow, que utiliza tecnología de banda ultra ancha (UWB) para ajustar el punto óptimo de escucha según la ubicación del usuario. Combinado con Dolby Atmos FlexConnect, esto garantiza una inmersión personalizada, para que cualquier asiento se sienta como el mejor.

Por otra parte, las herramientas de Room Calibration Pro analizan las características acústicas y aplica procesamiento de IA para optimizar el sonido y ofrecer una experiencia de audio equilibrada que llena toda la habitación.

Como no podía ser de otra manera, en esta área también se aplica IA por medio de la función AI Sound Pro+, donde el audio estéreo se puede convertir en sonido envolvente multicanal, mientras que la separación de objetos garantiza que las voces, la música y los efectos de sonido sean claros y equilibrados. El sistema también adapta el audio según el tipo de contenido para optimizar el sonido en diferentes géneros.

Más acerca del autor:

