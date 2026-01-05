LG propone un hogar donde nunca más tengas que limpiar: la IA hará todo el trabajo por ti

LG se une a las televisiones que son cuadros de arte

Las televisiones son uno de los puntos más importantes para LG y como no podía faltar, la empresa anunció el dispositivo su LG Gallery TV, un lienzo dedicado que completa la experiencia de “curación espacial” que ofrece una colección de más de 4,500 contenidos por medio del servicio LG Gallery+.

Esta TV está orientada a consumidores interesados en el diseño de su espacio y se desarrolló en colaboración con conservadores de museos de todo el mundo. Cuenta con un modo Galería, que optimiza el color y el brillo para reproducir la textura visual de las obras originales.

También reduce los reflejos y minimiza los destellos para ofrecer una experiencia visual similar a la del arte, además de que ajusta automáticamente la calidad de la imagen a los cambios de luz ambiental para mantener la claridad durante todo el día.

Se lanzará en dos modelos de 55 y 65 pulgadas, y tendrá marcos magnéticos personalizables para que los usuarios puedan seleccionar y almacenar sus contenidos favoritos.

Por otra parte, la empresa lanzó el televisor Wallpaper, que se basa en tecnología inalámbrica para ofrecer vídeo y audio 4K sin pérdidas visuales de forma inalámbrica, además de ser el dispositivo de su tipo más delgado del mundo.

La tecnología True Wireless de LG1 ofrece la libertad de colocar el televisor prácticamente en cualquier lugar de la habitación. Todas las entradas se encuentran en la Zero Connect Box, que se puede colocar a una distancia de hasta 10 metros, lo que permite que el televisor tenga un menos grosor y un diseño minimalista.

Otra de las novedades relevantes sobre el ecosistema de LG es que los dispositivos con el sistema operativo webOS también podrán usar Google Gemini o Copilot para convertirla en un gadget mucho más inteligente, además de que cuando se trate de deportes, las conexiones a internet permitirán mostrar más información de cada equipo que esté participando, por ejemplo, en un partido de futbol.

Por otra parte, la firma también dio a conocer la familia de monitores para gaming premium, UltraGear evo, que debuta en el CES 2026 a partir de una tecnología que amplía los límites de los juegos de alta resolución con una gama de monitores de 5K y superiores, los cuales abarcan formatos OLED, New MiniLED y ultraanchos.

Esta tendencia, asegura la empresa, combina ultra alta definición, velocidad e inmersión en múltiples formatos. La línea inaugural de UltraGear evo cuenta con tres modelos insignia: 39GX950B, 27GM950B y 52G930B.

Por otra parte, en términos de computadoras, la firma también presentó la línea LG gram 2026, su gama de dispositivos ultraportátiles que estrena un material Aerominum ultraligero para un diseño más portátil, duradero y de alta calidad priorizando la productividad con capacidades avanzadas de IA híbrida.

La principal novedad de esta computadora es Aerominum, un material que reduce el peso de la computadora portátil al tiempo que refuerza su resistencia estructural. El chasis está diseñado para la vida en movimiento, ya que ofrece una mayor resistencia a los rayones, cumple con los estándares de grado militar y garantiza una resistencia duradera para el uso diario.

Cuenta con características interesantes, como gram Link, que permite compartir archivos, duplicar pantallas y transferir contenidos sin problemas, no solo entre dispositivos Android e iOS, sino también entre dispositivos LG basados en webOS, incluidos televisores, monitores y proyectores.